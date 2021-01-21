ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
От авиации до монастыря: судьба Героя Советского Союза Валерия Буркова
2020-12-21-06-37-06
Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Кем хочешь стать?
2015-01-14-05-36-49
Одному мальчику взрослые задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать?»
Страна в наказание
2015-01-14-05-58-58
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти. Царь спросил мудрого, знавшего это учение: — Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Достойно удивления
2015-01-14-05-54-12
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Везёт — не везёт
Притча от Юрия Степанова   
21 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Шёл по дороге Везучий и повстречал Невезучего.

— Далеко ли путь держишь? — спросил Везучий.

— Далеко ли — не знаю, но до первого везенья дойти хотелось бы.

— Так тебе, значит, не везёт?

— Не везёт, и здорово, — отвечает Невезучий, — через каждые сто шагов не везёт, а то и чаще.

— Не могу поверить, — говорит Везучий, — ведь мне везёт через каждые сто шагов.

— Не может быть! — удивился Невезучий.

— Пойдём вместе, и сам убедишься, — сказал Везучий.

— Пойдём, — согласился Невезучий.

Пошли. Через сто шагов повстречали они Лошадь.

— Не нужна ли вам в хозяйстве лошадь? — спросила Лошадь. — Хозяин меня прогнал, и я теперь не знаю, что мне делать.

— За что тебя прогнали? — спросил Невезучий.

— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — лошадь хоть куда.

Везучий подошёл к Лошади, похлопал её по шее, погладил — и Лошадь ответила ему дружеским ржанием. А Невезучий стал выискивать лошадиный недостаток. Когда он осматривал хвост, Лошадь лягнула его. Невезучий чуть жив остался.

— Видишь, как мне не повезло? — сказал Невезучий. — Но теперь-то я знаю, что к лошади сзади подходить нельзя.

Везучий сел на Лошадь и поехал, а Невезучий поплёлся пешком. Через сто шагов повстречали они Быка.

— Не нужен ли вам в хозяйстве бык? — спросил Бык. — Прогнал меня хозяин, и теперь я не знаю, как быть.

— За что же тебя прогнали? — спросил Невезучий.

— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — бык хоть куда.

— Я взял себе Лошадь, а ты, Невезучий, бери себе Быка. И считай, что тебе, наконец, повезло.

Подошёл Невезучий к Быку, похлопал по шее, как Везучий с Лошадью сделал, — и не успел опомниться, как оказался на рогах у Быка. Только чудом он остался жив.

— Видишь! — сказал Невезучий. — Снова не повезло. Надо было к Быку сзади подходить, а не спереди. Теперь буду знать.

Подошёл Везучий к Быку сбоку, взял за поводок, привязанный к кольцу, вдетому в ноздри Быку, и тот мирно пошёл за ним.

— Бери себе этого Быка, — сказал Невезучий, — мне он не ко двору пришёлся.

— Теперь-то я вижу, что тебе не везёт через каждые сто шагов, — сказал Везучий.

— А я убедился, что тебе через каждые сто шагов везёт, — сказал Невезучий.

Стали прощаться.

— Не посоветуешь ли мне, друг, как с невезеньем бороться? Может, есть у тебя какой секрет?

— Нет у меня никакого секрета, — ответил Везучий, — просто я в каждом трудном случае сначала подумаю, а потом делаю.

На том и расстались. Везучий поехал в одну сторону, уводя Быка, а Невезучий поплёлся в другую. Через сто шагов Невезучий подошёл к широкой реке.

— Как же мне переправиться на другой берег? Ведь плавать-то я не умею? — сказал Невезучий. — И лодки поблизости нет.

Решив воспользоваться советом Везучего, Невезучий стал думать, как советовал ему Везучий: «Если я поплыву — утону! Если же пойду по дну — не утону! Ведь тонуть-то будет некуда».

И, взяв в руки тяжёлый камень, Невезучий шагнул в реку.

Повезло Невезучему на этот раз или нет — никто не знает. Но из реки он так и не выходил.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Везёт — не везёт
    Шёл по дороге Везучий и повстречал Невезучего.
  • Арно Бабаджанян: вся страна знала его как блистательного композитора-песенника
    В январе исполняется 100 лет со дня рождения классика советской музыки, композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна. Его талант создал много замечательных песен, которые любимы не одним поколением россиян. «Свадьба», «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Верни мне музыку», «Ноктюрн» и другие произведения являются визитной карточкой автора. Давайте же немного вспомним об этом гении музыки и замечательном обаятельном человеке.
  • Сегодня это назвали бы пандемией: как Москва встречала «чёрную смерть» XIV века
    «Чёрная смерть» – пандемия чумы, охватившая весь Старый Свет в середине XIV столетия – произвела неизгладимое впечатление на выживших современников и оставила глубокий след в истории. Французский медиевист Робер Фоссье ярко показал, как «чёрная смерть» изменила мироощущение людей европейского Средневековья, сделав его мрачным, способствовала распространению «охоты на ведьм» и прочим массовым психозам.
  • После Джигарханяна: каким быть театру?
    Чуть больше месяца назад Сергея Газарова назначили руководителем Московского театра Армена Джигарханяна. Состоялся разговор с режиссером о том, как он видит будущее театра.
  • «Кросс». Аркадий Арканов (1979)
  • Путь в Эль-Джавара
    Однажды из Эш-Шидада в Эль-Джавара, что на берегу Аравийского моря, шёл караван.
  • Как космонавты готовились покорять Марс на Земле
    Почти 46 лет назад во времена Советского Союза в медицинском Институте биологических проблем проводился секретный эксперимент на психологическую совместимость трех членов экипажа звездолета. Люди для покорения Марса подбирались с разными характерами.
  • О бездетности Любови Орловой говорят до сих пор. Почему так случилось?
    Известно, что у замечательной актрисы Любови Орловой не было детей. На этот счет хотят разные версии.
  • Просвещение в России: только с высочайшей санкции!
    Это только кажется, что блог о здоровом образе жизни или искусстве нарезки салатов — дело безобидное. Наступи домохозяйка кому-то на ногу — тут и статья найдется.
  • Профессор Наталья Понырко: Раскол XVII века в Церкви повлиял на всю русскую культуру
    В декабре во МХАТ имени Горького прошла премьера спектакля «Лавр», поставленного по роману-житию Евгения Водолазкина. В декабре же отмечалось 400-летие со дня рождения старообрядческого священномученика и писателя протопопа Аввакума. А минувшей осенью 20-й том «Библиотеки литературы Древней Руси» стал победителем премии «Книга года». С одним из редакторов этого издания, специалистом по истории древнерусской литературы, профессором Натальей Понырко, состоялся разговор об интересе современного читателя к русскому Средневековью и о том, что древнерусская литература не исчезла, а таинственным образом живет не только в текстах, но и в каждом из нас.
  • Морские водоросли вместо ботокса: маски из Нори
    Ставшие невероятно популярными полезные морские водоросли сегодня употребляются не только в пищу, но и используются в косметологии. И это неудивительно: сравнимые по эффекту с современными косметическими активами по типу ДМАЭ, коэнзиму Q10 и пептидам, морские и речные водоросли подтягивают кожу и фиксируют мимику. Об интересном варианте применения Нори расскажем в статье.
  • «Холостяк». Аркадий Райкин. Люди и манекены (1974)
  • Собачья верность
    У одного человека была собака. Служила она ему много лет верой и правдой. Когда собака состарилась, она перестала должным образом служить человеку и стала приносить много хлопот.
  • Агата Кристи стеснялась называть себя… писателем
    В января 2021 года исполнилось 45 лет со дня смерти великой писательницы Агаты Кристи. А в прошлом году мир отмечал 130 лет со момента ее рождения. Из-за пандемии грандиозный праздник, который планировался на родине королевы детектива, пришлось отложить. Биография писательницы по насыщенности событий может потягаться с ее же романами, но в ней до сих пор остались некоторые тайны.
  • Кино о людях с онкозаболеваниями: повод по-новому взглянуть на жизнь
    Рак — не приговор, хотя большинство людей воспринимают его именно так. Вероятно, именно поэтому многие фильмы про пациентов с этим диагнозом такие остросюжетные — герои буквально пускаются во все тяжкие, будто получили «добро» от небесной канцелярии на все ошибки и авантюры, которые существуют на свете. Предлагаем вам подборку разножанровых фильмов и сериалов про больных с онкологическими заболеваниями — от сентиментальных мелодрам до приключенческого триллера и арт-хауса.
  • Константин Райкин: Это очень важно – не превращаться в «мэтра»
    Художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин – одна из самых ярких и харизматичных фигур на театральной сцене России. К своим актерам и к своим студентам он порой требователен и брутален, но птенцы его гнезда чаще других становятся заметными и любимыми зрителем.
  • Если навыками письма и чтения не владеет даже взрослый человек, это можно исправить
    Начать учиться читать и писать можно всегда, возраст принципиального значения не имеет, уверена коррекционный педагог Надежда Лебедева.
  • Верасы - Малиновки заслышав голосок
  • Друзья Спора
    osel Было у Спора два друга: Благоразумие и Упрямство. Упрямство его спорить заставляло. А благоразумие, наоборот, останавливало.
  • Семён Фарада: обаяние и комедийный талант
    Один из лучших советских комиков, народный артист России Семен Фарада сыграл роли во множестве блистательных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «После дождичка в четверг». За тридцать три года работы в кинематографе Фарада снялся в ста тридцати фильмах.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 