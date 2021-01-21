Шёл по дороге Везучий и повстречал Невезучего.

— Далеко ли путь держишь? — спросил Везучий.

— Далеко ли — не знаю, но до первого везенья дойти хотелось бы.

— Так тебе, значит, не везёт?

— Не везёт, и здорово, — отвечает Невезучий, — через каждые сто шагов не везёт, а то и чаще.

— Не могу поверить, — говорит Везучий, — ведь мне везёт через каждые сто шагов.

— Не может быть! — удивился Невезучий.

— Пойдём вместе, и сам убедишься, — сказал Везучий.

— Пойдём, — согласился Невезучий.

Пошли. Через сто шагов повстречали они Лошадь.

— Не нужна ли вам в хозяйстве лошадь? — спросила Лошадь. — Хозяин меня прогнал, и я теперь не знаю, что мне делать.

— За что тебя прогнали? — спросил Невезучий.

— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — лошадь хоть куда.

Везучий подошёл к Лошади, похлопал её по шее, погладил — и Лошадь ответила ему дружеским ржанием. А Невезучий стал выискивать лошадиный недостаток. Когда он осматривал хвост, Лошадь лягнула его. Невезучий чуть жив остался.

— Видишь, как мне не повезло? — сказал Невезучий. — Но теперь-то я знаю, что к лошади сзади подходить нельзя.

Везучий сел на Лошадь и поехал, а Невезучий поплёлся пешком. Через сто шагов повстречали они Быка.

— Не нужен ли вам в хозяйстве бык? — спросил Бык. — Прогнал меня хозяин, и теперь я не знаю, как быть.

— За что же тебя прогнали? — спросил Невезучий.

— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — бык хоть куда.

— Я взял себе Лошадь, а ты, Невезучий, бери себе Быка. И считай, что тебе, наконец, повезло.

Подошёл Невезучий к Быку, похлопал по шее, как Везучий с Лошадью сделал, — и не успел опомниться, как оказался на рогах у Быка. Только чудом он остался жив.

— Видишь! — сказал Невезучий. — Снова не повезло. Надо было к Быку сзади подходить, а не спереди. Теперь буду знать.

Подошёл Везучий к Быку сбоку, взял за поводок, привязанный к кольцу, вдетому в ноздри Быку, и тот мирно пошёл за ним.

— Бери себе этого Быка, — сказал Невезучий, — мне он не ко двору пришёлся.

— Теперь-то я вижу, что тебе не везёт через каждые сто шагов, — сказал Везучий.

— А я убедился, что тебе через каждые сто шагов везёт, — сказал Невезучий.

Стали прощаться.

— Не посоветуешь ли мне, друг, как с невезеньем бороться? Может, есть у тебя какой секрет?

— Нет у меня никакого секрета, — ответил Везучий, — просто я в каждом трудном случае сначала подумаю, а потом делаю.

На том и расстались. Везучий поехал в одну сторону, уводя Быка, а Невезучий поплёлся в другую. Через сто шагов Невезучий подошёл к широкой реке.

— Как же мне переправиться на другой берег? Ведь плавать-то я не умею? — сказал Невезучий. — И лодки поблизости нет.

Решив воспользоваться советом Везучего, Невезучий стал думать, как советовал ему Везучий: «Если я поплыву — утону! Если же пойду по дну — не утону! Ведь тонуть-то будет некуда».

И, взяв в руки тяжёлый камень, Невезучий шагнул в реку.

Повезло Невезучему на этот раз или нет — никто не знает. Но из реки он так и не выходил.

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Источник: pritchi.ru

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