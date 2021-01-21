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— Далеко ли — не знаю, но до первого везенья дойти хотелось бы.
— Так тебе, значит, не везёт?
— Не везёт, и здорово, — отвечает Невезучий, — через каждые сто шагов не везёт, а то и чаще.
— Не могу поверить, — говорит Везучий, — ведь мне везёт через каждые сто шагов.
— Не может быть! — удивился Невезучий.
— Пойдём вместе, и сам убедишься, — сказал Везучий.
— Пойдём, — согласился Невезучий.
Пошли. Через сто шагов повстречали они Лошадь.
— Не нужна ли вам в хозяйстве лошадь? — спросила Лошадь. — Хозяин меня прогнал, и я теперь не знаю, что мне делать.
— За что тебя прогнали? — спросил Невезучий.
— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — лошадь хоть куда.
Везучий подошёл к Лошади, похлопал её по шее, погладил — и Лошадь ответила ему дружеским ржанием. А Невезучий стал выискивать лошадиный недостаток. Когда он осматривал хвост, Лошадь лягнула его. Невезучий чуть жив остался.
— Видишь, как мне не повезло? — сказал Невезучий. — Но теперь-то я знаю, что к лошади сзади подходить нельзя.
Везучий сел на Лошадь и поехал, а Невезучий поплёлся пешком. Через сто шагов повстречали они Быка.
— Не нужен ли вам в хозяйстве бык? — спросил Бык. — Прогнал меня хозяин, и теперь я не знаю, как быть.
— За что же тебя прогнали? — спросил Невезучий.
— Есть у меня один недостаток, а в остальном я — бык хоть куда.
— Я взял себе Лошадь, а ты, Невезучий, бери себе Быка. И считай, что тебе, наконец, повезло.
Подошёл Невезучий к Быку, похлопал по шее, как Везучий с Лошадью сделал, — и не успел опомниться, как оказался на рогах у Быка. Только чудом он остался жив.
— Видишь! — сказал Невезучий. — Снова не повезло. Надо было к Быку сзади подходить, а не спереди. Теперь буду знать.
Подошёл Везучий к Быку сбоку, взял за поводок, привязанный к кольцу, вдетому в ноздри Быку, и тот мирно пошёл за ним.
— Бери себе этого Быка, — сказал Невезучий, — мне он не ко двору пришёлся.
— Теперь-то я вижу, что тебе не везёт через каждые сто шагов, — сказал Везучий.
— А я убедился, что тебе через каждые сто шагов везёт, — сказал Невезучий.
Стали прощаться.
— Не посоветуешь ли мне, друг, как с невезеньем бороться? Может, есть у тебя какой секрет?
— Нет у меня никакого секрета, — ответил Везучий, — просто я в каждом трудном случае сначала подумаю, а потом делаю.
На том и расстались. Везучий поехал в одну сторону, уводя Быка, а Невезучий поплёлся в другую. Через сто шагов Невезучий подошёл к широкой реке.
— Как же мне переправиться на другой берег? Ведь плавать-то я не умею? — сказал Невезучий. — И лодки поблизости нет.
Решив воспользоваться советом Везучего, Невезучий стал думать, как советовал ему Везучий: «Если я поплыву — утону! Если же пойду по дну — не утону! Ведь тонуть-то будет некуда».
И, взяв в руки тяжёлый камень, Невезучий шагнул в реку.
Повезло Невезучему на этот раз или нет — никто не знает. Но из реки он так и не выходил.
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