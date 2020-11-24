Великий Тимур и зеркало

Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.

На другое утро он заметил, что плачет и его визирь. Тимур спросил у него, почему тот плачет, но он ничего не ответил и продолжал плакать целую неделю.

Тогда Тимур вновь спросил:

— Послушай, почему ты так долго плачешь, что случилось?

— Как же мне не плакать, — ответил визирь, — вот ты увидел своё лицо в зеркале всего один раз и заплакал, а я вижу его каждый день.

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Источник: pritchi.ru

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