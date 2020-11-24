Великий Тимур и зеркало

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
На другое утро он заметил, что плачет и его визирь. Тимур спросил у него, почему тот плачет, но он ничего не ответил и продолжал плакать целую неделю. Тогда Тимур вновь спросил: — Послушай, почему ты так долго плачешь, что случилось? — Как же мне не плакать, — ответил визирь, — вот ты увидел своё лицо в зеркале всего один раз и заплакал, а я вижу его каждый день.
«Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях одно только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок». Эти слова написала Одри Хепбёрн, когда ее попросили раскрыть секреты красоты. Позже этот прекрасный текст прочитали на ее похоронах.
С начала XVII века сотни людей объявляли себя царями и царевичами, а один из них официально взошел на престол. Самозванство пустило корни во все сферы социальной и культурной жизни: многочисленные авантюристы выдавали себя за князей, священников, ученых и судей, а после 1917 года — за революционеров, за «настоящего» Ленина, за сыновей Сталина... Почему самозванцев было так много, и какую правду выражала их народная легитимность? Ответ на этот вопрос можно найти в книге историка Клаудио Ингерфлома «Аз есмь царь. История самозванства в России». Предлагаем прочитать одну из глав.
«Вино из одуванчиков» – одно из самых знаменитых произведений писателя Рэя Брэдбери. Не менее культовое, чем «Марсианские хроники», хотя и неформатное для корифея космической фантастики, ушедшего от нас восемь лет назад, в 91 год. Интересно, что Брэдбери, писавший о будущем, не любил компьютер, боялся летать на самолетах, не водил машину и вообще был далек от множества технических вещей.
Самые популярные крема из советского времени, выпускаемые отечественным производителем — фабрикой «Свобода» не утратили лидирующих позиций и сегодня. Среди всего роскошного ассортимента продукции особой популярностью, как среди соотечественников и бьюти — блогеров, так и среди иностранцев пользуются только 4 крема. Но так ли они хороши? Расскажем в статье.
Ужасно не хочется писать стандартную биографию Булгакова – родился-крестился-женился-опубликовался. Это скучный соцреалист может родиться-креститься-жениться, а Булгаков сам о себе в известном письме в ЦК писал: «Я – писатель мистический». И жизнь его состоит из мистических событий, которые при желании можно объяснить самыми материалистическими причинами. Но – неинтересно.
Культуролог Наталья Титова — обладательница внушительной коллекции, посвященной дореволюционным ресторанам. В коллекции — посуда, салфетки, другая утварь и элементы интерьера. Малую ее часть можно увидеть в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. По этим любопытным экспонатам можно воссоздать вкусную и шумную историю едальных заведений Москвы.
История богата событиями, и осмыслить их лучше, подать под разными, в том числе иногда и очень неожиданным ракурсами, помогают нам лекторы. Например, ниже поднята тема горячих точек 1990-х. Исследовал ее и явил миру Александр Черкасов.
По телевизионному каналу «Доверие» с середины этого года повторяется сериал «Знатоки» (1971–1989 гг.), посвященный борьбе советских правоохранительных органов со всевозможными противоправными действиями отдельных советских граждан. Именно отдельных, ибо все 22 серии сопровождаются песенным рефреном «Если кто-то, кое-где у нас, порой, честно жить не хочет...»
Известный актер Александр Домогаров рассказал о своей работе над ролью Ричарда III в новом спектакле Театра имени Моссовета, о плюсах и минусах актерской профессии и о том, какую роль в ней играет случай.
Ушел из жизни Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины. Три недели назад он попал в больницу с заражением коронавирусом. Практически сразу его перевели в реанимацию, посколько состояние быстро ухудшалось. И вот печальная новость: Роман Виктюк умер. Инсульт. Ему было 84 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.