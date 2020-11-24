ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Самая лучшая жизнь
2014-08-15-00-34-46
У Фалеса спросили:— Какая жизнь самая лучшая?
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
В больничной палате
2014-10-15-00-30-08
В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери.
Великий Тимур и зеркало
2014-08-22-00-28-19
Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
Сердце человека
2014-12-24-07-05-54
Цуй Шу спросил Лао Даня: — Если не управлять Поднебесной, то как исправить сердца людей?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Великий Тимур и зеркало
Армянская притча   
24 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

mirror2

Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.

На другое утро он заметил, что плачет и его визирь. Тимур спросил у него, почему тот плачет, но он ничего не ответил и продолжал плакать целую неделю.
Тогда Тимур вновь спросил:
— Послушай, почему ты так долго плачешь, что случилось?
— Как же мне не плакать, — ответил визирь, — вот ты увидел своё лицо в зеркале всего один раз и заплакал, а я вижу его каждый день.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Великий Тимур и зеркало
    mirror2 Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
  • Одри Хепбёрн: подлинная звезда – это не только главные роли
    «Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях одно только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок». Эти слова написала Одри Хепбёрн, когда ее попросили раскрыть секреты красоты. Позже этот прекрасный текст прочитали на ее похоронах.
  • Как самозванство стало политической нормой в России?
    С начала XVII века сотни людей объявляли себя царями и царевичами, а один из них официально взошел на престол. Самозванство пустило корни во все сферы социальной и культурной жизни: многочисленные авантюристы выдавали себя за князей, священников, ученых и судей, а после 1917 года — за революционеров, за «настоящего» Ленина, за сыновей Сталина... Почему самозванцев было так много, и какую правду выражала их народная легитимность? Ответ на этот вопрос можно найти в книге историка Клаудио Ингерфлома «Аз есмь царь. История самозванства в России». Предлагаем прочитать одну из глав.
  • Рэй Брэдбери: не у каждого шедевра есть прописка за пределами нашей планеты
    «Вино из одуванчиков» – одно из самых знаменитых произведений писателя Рэя Брэдбери. Не менее культовое, чем «Марсианские хроники», хотя и неформатное для корифея космической фантастики, ушедшего от нас восемь лет назад, в 91 год. Интересно, что Брэдбери, писавший о будущем, не любил компьютер, боялся летать на самолетах, не водил машину и вообще был далек от множества технических вещей.
  • Возможен ли вообще диалог власти с теми, кто думает иначе?
    Стиль коммуникации чиновников с обществом определяет отсутствие диалога и неясное «мы», которое отстаивает «подлинные ценности» и диктует, как правильно думать и жить.
  • Самые популярные крема от легендарной фабрики «Свобода»
    vozrast krasota Самые популярные крема из советского времени, выпускаемые отечественным производителем — фабрикой «Свобода» не утратили лидирующих позиций и сегодня. Среди всего роскошного ассортимента продукции особой популярностью, как среди соотечественников и бьюти — блогеров, так и среди иностранцев пользуются только 4 крема. Но так ли они хороши? Расскажем в статье.
  • Роман Карцев «Вредно пить»
  • Михаил Булгаков: жизнь «писателя мистического»
    Ужасно не хочется писать стандартную биографию Булгакова – родился-крестился-женился-опубликовался. Это скучный соцреалист может родиться-креститься-жениться, а Булгаков сам о себе в известном письме в ЦК писал: «Я – писатель мистический». И жизнь его состоит из мистических событий, которые при желании можно объяснить самыми материалистическими причинами. Но – неинтересно.
  • Обувь по размеру
    zapovednik magadan Возлагая большие надежды на встречу с Мастером, посетитель был разочарован: он услышал лишь несколько банальных фраз, адресованных ему.
  • Мусульманин бородат. Но часто — безус... Почему так?
    В русской традиции принято отращивать бороду с усами. А вот мусульмане иногда усы сбривают, оставляя только бороду. Разберемся, с чем это связано.
  • Нам фонды строить и жить помогают
    2011 23 1a Иду я, понимаешь, по улице. Кислородом дышу. Доктор М. по телевизору рекомендовал. Мол, ходи, не психуй, не обращай ни на что внимание, вдыхай ртом, выдыхай носом.
  • Робертино Лоретти - Ave Maria
  • Ресторанные «фишки» прошлого – Съезд женихов и невест, например
    Культуролог Наталья Титова — обладательница внушительной коллекции, посвященной дореволюционным ресторанам. В коллекции — посуда, салфетки, другая утварь и элементы интерьера. Малую ее часть можно увидеть в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. По этим любопытным экспонатам можно воссоздать вкусную и шумную историю едальных заведений Москвы.
  • Режиссер Федор Попов – о былых церковных реформах старообрядцах церковных реформах... и Горбачеве
    На канале «Спас» прошла премьера новой картины Аркадия Мамонтова «Старообрядцы», раскрывающей механизм церковного раскола XVII века. Обсудим «церковную перестройку» с режиссером Федором Поповым.
  • «Горячие точки» 90-х: всё ли мы помним, всё ли осознали?
    История богата событиями, и осмыслить их лучше, подать под разными, в том числе иногда и очень неожиданным ракурсами, помогают нам лекторы. Например, ниже поднята тема горячих точек 1990-х. Исследовал ее и явил миру Александр Черкасов.
  • Демис Русос - Сувенир
  • Почему «Знатоки» не боролись с мафией бывших советских республик
    По телевизионному каналу «Доверие» с середины этого года повторяется сериал «Знатоки» (1971–1989 гг.), посвященный борьбе советских правоохранительных органов со всевозможными противоправными действиями отдельных советских граждан. Именно отдельных, ибо все 22 серии сопровождаются песенным рефреном «Если кто-то, кое-где у нас, порой, честно жить не хочет...»
  • Александр Домогаров: «Трудность дает азарт»
    Известный актер Александр Домогаров рассказал о своей работе над ролью Ричарда III в новом спектакле Театра имени Моссовета, о плюсах и минусах актерской профессии и о том, какую роль в ней играет случай.
  • Роман Виктюк: всегда непредсказуемый – в каждом вздохе и в каждом слове
    Ушел из жизни Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины. Три недели назад он попал в больницу с заражением коронавирусом. Практически сразу его перевели в реанимацию, посколько состояние быстро ухудшалось. И вот печальная новость: Роман Виктюк умер. Инсульт. Ему было 84 года.
  • Джо Дассен. Если б не было тебя...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 