Величайшее современное изобретение

18 июля истекает ровно 100 лет с ночи, когда Елизавета Фёдоровна вместе с некоторыми другими членами семьи Романовых и одной из сестёр Марфо-Мариинской обители Варварой были сброшены в шахту недалеко от города Алапаевска. Великая княгиня, убитая на следующую ночь после казни царской семьи, разделила...
Обычай венчать покойников пришел на территорию России из Германии и был распространен среди «русских» немцев Поволжья, о чем свидетельствуют труды советских ученых, а затем и среди немцев Сибири вплоть до конца XX...
Один предприниматель был в долгах и не видел выхода. Кредиторы наседали на него. Поставщики требовали оплаты. Он сидел на скамейке в парке, опустив голову, гадая, что же может спасти компанию от банкротства.
Вдруг перед ним появился какой-то старик.
— Я вижу, что вас что-то тревожит, — сказал...
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
1 июня, в День защиты детей, телеканал «Дождь» выпустил фильм, обращающийся к резонансной документальной картине Елены Погребижской «Мама, я убью тебя» про жизнь детей в одном из интернатов. В 2013 году лента Погребижской стала чем-то вроде взорвавшейся бомбы. Она не только привлекла внимание общественности, но и привела скрипучую государственную машину в действие. В результате была принята соответствующая реформа, которая должна была значительно улучить положение дел. Ключевое – должна была. Но об этом позже.
Один американец шёл со своим другом-индейцем по людной улице Нью-Йорк Сити. Индеец внезапно воскликнул:
— Я слышу сверчка.
— Ты с ума сошёл, — ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города.
В безбрежном океане книг существует Библиофильский остров. Далеко не все обитатели океана знают о его существовании, и уж совсем мало кто доплывает до его берегов и присоединяется к этому загадочному и удивительному островному племени. Завесу тайны над этим необычным народом в беседе приоткрыл председатель Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский.
После 50 лет в особом уходе нуждается не только кожа лица и тела, но и особо деликатная зона – область вокруг глаз. Использовать в уходе за ней можно не только косметические средства массового производства, но и домашние рецепты. Подробно о масках для лица и средствах для тела мы уже рассказывали в серии статей. А сегодня поговорим о домашних масках для кожи вокруг глаз. Необычные и доступные домашние рецепты, которые не только ухаживают за кожей, но и при регулярном применении способны сделать менее выраженными морщины и заломы, готовятся быстро, а применяются просто.
"Хикикомори" - так в Японии называют людей, которые никогда не выходят из дома - неделями, месяцами, годами. За это их презирали. Но теперь многие хотят узнать больше об их жизни, о том, как жить в изоляции", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Советский армянский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР Арам Ильич Хачатурян начал учиться музыке поздно – лишь в 19 лет. Однако уже к 30 годам композитор стал известен всему Советскому Союзу, а чуть позже и всему миру. В 2014 году рукописи Арама Хачатуряна внесены ЮНЕСКО в Международный реестр всемирного документального наследия «Память мира».
В г. Ангарске вышел второй номер литературного альманаха «Ангарские ворота» (первый увидел свет в конце 2019 г.). Тираж невелик – 300 экземпляров, так что широкому кругу читателей ознакомиться с ним сложно. А жаль. Благодаря политике редакционной коллегии (Виктор Балыков, Валерий Дмитриевский, Владимир Сазонов) качество и разнообразие публикуемых произведений здесь на высоте. Значительная часть второго номера посвящена 75летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, есть и стихи тех, кто защищал Родину в те огненные годы. Этой темой мы и представляем новый выпуск альманаха.
Целая армия взрослых от 20 до 50 обвиняет в реальных или мнимых жизненных неудачах своих стареньких или уже, может быть, ушедших в мир иной пап и мам, часть из которых, вероятно, и правда были тиранами. Кто-то настолько усердствует, что перестает общаться или даже сводит счеты, бросая своих родителей в тяжелый последний этап их жизни. Недавний громкий скандал с уже посмертными обвинениями дочери Эдуарда Успенского в адрес отца буквально взорвал соцсети и вновь оживил дискуссию вокруг темы, был ли Успенский семейным деспотом и может ли он после этого продолжать называться замечательным детским писателем.
Результатом исследования, которое в течение нескольких лет проводила группа учёных-генетиков, стало подтверждение того, что у казанских, крымских и сибирских татар нет общих предков. Такой вывод был сделан на основании изучения ДНК не родственных друг другу мужчин, считавших себя татарами в нескольких поколениях.
Народный артист России Николай Лебедев (Евдоким из легендарного фильма «Евдокия») почти всю войну находился в плену. Несколько раз убегал, но каждый раз его ловили. Прошел лагеря для военнопленных. Он и сейчас в свои 98 лет помнит те страшные годы.
В начале службы Митёхина отправляли в караул на пост №1 – в штабе, у знамени, поскольку комбат считал, что здесь должны стоять «гренадёры», а не «шибздики захудалые». Торчать неподвижно на виду у начальства куда тяжелее, чем ходить между рядами колючей проволоки по периметру складов или стоять на вышке у объекта, укрытого за леском в километре от части. Таких, как Митёхин, игравший в институтской баскетбольной команде (сбежал в армию от сопромата и высшей математики), в их отдельном батальоне связи было раз-два и обчёлся, так что стоять бы ему и стоять у знамени, изнашивая парадную форму, но...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.