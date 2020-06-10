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Величайшее современное изобретение
Современная притча   
10 Июня 2020 г.
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voda

Как-то на уроке учитель, рассказывал о современных изобретениях.

— Ребята, давайте вместе вспомним, какой необходимой вещи не было ещё пятьдесят лет назад, — предложил он.

Один смышлёный ученик, сидевший в первом ряду, быстро поднял руку и уверенно ответил:

— Меня!

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Источник: pritchi.ru

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