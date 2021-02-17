В гостях у Сэн-но Рикю

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Великий мастер чайной церемонии XVI века Такено Шо однажды проходил мимо какого-то дома и заметил молодого человека, поливавшего цветы у входа.
Две вещи привлекли внимание Шо: изящество, с каким юноша выполнял работы, и изумительной красоты гибискус, цветущий в саду. Он остановился и представился молодому человеку. Юношу звали Сэн-но Рикю. Шо хотелось задержаться, но он должен был торопиться на назначенную ранее встречу. Рикю, однако, пригласил его на чай на следующее утро. Шо с радостью согласился.
Когда на следующее утро Шо открыл ворота, он с ужасом увидел, что в саду не осталось ни одного цветка. Больше всего ему хотелось снова увидеть восхитительный гибискус, видом которого он не успел насладиться накануне. Теперь, разочарованный и огорчённый, он собрался уходить, но у ворот остановился, решив всё же зайти в чайную комнату Рикю.
Заглянув в неё, он словно остолбенел, застыв в изумлении: перед ним с потолка свисала ваза, а в ней стоял единственный цветок — тот самый гибискус, вчерашнее украшение сада.
Каким-то образом Сэн-но Рикю прочитал мысли своего гостя и одним изысканным жестом продемонстрировал, что в это день гость и хозяин находятся в совершенной гармонии.
Сэн-но Рикю впоследствии стал величайшим мастером чайной церемонии, а его отличительной чертой была эта непостижимая способность достигать гармоничного совпадения с мыслями своих гостей. Предугадывая их замыслы, Рикю покорял людей знанием их вкусов и привычек и умением угодить им.
"Политика всегда осуществлялась с помощью изображений. Что говорят о политиках и текущей ситуации в мире картины из недавно переустроенного Овального кабинета Байдена и кабинетов других лидеров?", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Советские артисты были желанными гостями на международных кинофестивалях. Особенно в таких странах, как социалистическая Чехословакия. В 1969 году в Карловы Вары отправилась из СССР делегация деятелей культуры.
Станет ли появление интернета причиной отказа человечества от четких истин и канонов поведения? Некоторые считают, что да. Такого мнения придерживается, например, Игорь Чубаров, директор Института социально-гуманитарных наук.
Датой появления первых лотерей в России называют 18 век. В то время с их помощью собирали деньги в бюджет и на благотворительность. Например, благотворительные средства шли на помощь голодающим или жертвам военных конфликтов.
От количества наименований ингредиентов полезных для кожи, которые должны присутствовать в антивозрастной косметике захватывает дух. Особый интерес представляют церамиды. Что это за «малыши» и зачем они необходимы расскажем в статье.
Они мне надоели. Грех говорить такое о немолодых, заслуженных людях, но что тут еще можно сказать? Я от них просто устал. Да и они устали от нас: соцсети полны жалоб на то, что знаменитость, билеты на концерт которой стоили 5500 руб., не попадала в такт магнитофону, не вовремя открывая рот. Годы и отсутствие конкуренции берут свое: Филиппу Бедросовичу Киркорову — 53, Валерию Меладзе — 55, Николаю Баскову — 44, вечно юным Стасу Пьехе и Диме Билану — 40 и 39, а новые лица на эстраде не появляются.
Первый российский император славился горячим нравом и часто менял фавориток несмотря на то, что за всю жизнь был женат лишь дважды. Считается, что число законнорожденных детей Петра I едва ли составляет третью часть от всех его вероятных наследников. Внебрачных отпрысков правитель никогда не признавал, а большинству его «официальных» дочерей и сыновей была уготована несчастливая судьба.
Образ древнего худого благообразного старца с белой длинной бородой у тех, кто хоть немного знаком с историей, ассоциируется с русскими староверами. В своих всемирно известных произведениях Андрей Печерский слегка приоткрыл завесу над бытом и традициями этой уникальной социальной группы. Устав кержаческих монастырей и сложившийся на протяжении веков семейный уклад старообрядческих семей хранили старейшины обоих полов, которых, по сегодняшним меркам, мы называем долгожителями.
Имя композитора Кабалевского знали в каждой советской семье. Его музыкальное наследие насчитывает более четырехсот произведений, большая часть которых создана для детей. Музыка Дмитрия Борисовича – яркая, живая, динамичная – стала вехой для нескольких поколений жителей СССР.
В конце ноября в Гостином дворе должен был пройти очередной Российский антикварный салон, крупнейшая отечественная ярмарка антиквариата, ведущая свою историю с 1996 года (из-за пандемии коронавируса перенесен на апрель 2021 года). Считается, что салон собирает самых серьезных антикваров и наиболее солидных покупателей. Началось все очень скромно, с 18 участников, но быстро пошло в рост. В 1998-м, во время кризиса, рынок антиквариата «схлопнулся», повторилось это и в 2011 году. Нынешняя «ковидная напасть» тоже не идет антикварам на пользу.
Выставка «Александр Бенуа и его «Мир искусства» должна была открыться в Лаврушинском переулке еще в прошлом году, когда отмечался юбилей знаменитого художника. Но случился второй московский локдаун, и проект перенесли на конец января. Петербургским музеям повезло больше: еще осенью им удалось показать выставки, посвященные Бенуа. В Русском музее представили обширную ретроспективу знаменитого «мирискусника», в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства — выставку «Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки». Дополнила их экспозиция «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» в Шереметевском дворце, рассказывающая о гениальном импресарио, друге и соратнике Бенуа.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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