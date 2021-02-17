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В гостях у Сэн-но Рикю
Историческая притча   
17 Февраля 2021 г.
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Великий мастер чайной церемонии XVI века Такено Шо однажды проходил мимо какого-то дома и заметил молодого человека, поливавшего цветы у входа.

Две вещи привлекли внимание Шо: изящество, с каким юноша выполнял работы, и изумительной красоты гибискус, цветущий в саду. Он остановился и представился молодому человеку. Юношу звали Сэн-но Рикю. Шо хотелось задержаться, но он должен был торопиться на назначенную ранее встречу. Рикю, однако, пригласил его на чай на следующее утро. Шо с радостью согласился.

Когда на следующее утро Шо открыл ворота, он с ужасом увидел, что в саду не осталось ни одного цветка. Больше всего ему хотелось снова увидеть восхитительный гибискус, видом которого он не успел насладиться накануне. Теперь, разочарованный и огорчённый, он собрался уходить, но у ворот остановился, решив всё же зайти в чайную комнату Рикю.

Заглянув в неё, он словно остолбенел, застыв в изумлении: перед ним с потолка свисала ваза, а в ней стоял единственный цветок — тот самый гибискус, вчерашнее украшение сада.

Каким-то образом Сэн-но Рикю прочитал мысли своего гостя и одним изысканным жестом продемонстрировал, что в это день гость и хозяин находятся в совершенной гармонии.

Сэн-но Рикю впоследствии стал величайшим мастером чайной церемонии, а его отличительной чертой была эта непостижимая способность достигать гармоничного совпадения с мыслями своих гостей. Предугадывая их замыслы, Рикю покорял людей знанием их вкусов и привычек и умением угодить им.

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Источник: pritchi.ru

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  • В гостях у Сэн-но Рикю
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