Твой крест

Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Одному человеку казалось, что он живёт очень тяжело. И пошёл он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях и попросил у него:
— Можно, я выберу себе иной крест?
Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завёл его в хранилище, где были кресты, и говорит:
— Выбирай.
Зашёл человек в хранилище, посмотрел и удивился: «Каких только здесь нет крестов — и маленькие, и большие, и средние, и тяжёлые, и лёгкие». Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и лёгкий крест, и, наконец, нашёл маленький-маленький, лёгонький-лёгонький крестик, подошёл к Богу и говорит:
— Боже, можно мне взять этот?
— Можно, — ответил Бог. — Это твой собственный и есть.
Нередко у нас не хватает времени для посещения салона красоты или знаний для выбора качественной и щадящей краски для волос. И как результат — волосы, похожие на мочалку и потеря шевелюры. Как сохранить волосы в условиях карантина, когда половина салонов и магазинов не работает, а времени проводимого дома стало в разы больше? Подробнее в статье.
Пока внимание общества отвлечено на коронавирус, из поля зрения как бы выпали другие смертельные болезни. Но они никуда не делись, проблем со спасением, например, онкобольных пруд пруди. Об этом – в заметках журналиста Сергея Благодарова, испытавшего лечение на себе.
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая того.
После Октябрьской революции в Германии, еще недавно воевавшей против России в Первой мировой войне, обосновалось около полумиллиона белоэмигрантов. Своим новым домом Веймарскую республику избирали в основном представители ультраправых взглядов, сочувствовавшие нацистам и поддерживавшие идею гитлеровского «крестового похода против большевизма». Среди них были и представители династии Романовых.
Имя Николая Склифосовского уже давно стало нарицательным, а потому подробности биографии известного хирурга уже мало кто помнит. А между тем жизнь Николая Васильевича была полна трагедий. Причем, несчастья не перестали преследовать семью врача даже после его смерти.
Чудеса случаются даже в ковидный год: в кинотеатрах выходит прекрасная сказка для взрослых «Серебряные коньки» Михаэля Локшина. В ней хорошо почти все — и русские революционеры, и французская магия, и дореволюционный Санкт-Петербург с замерзшими каналами, и даже «Капитал» Карла Маркса в руках нежной аристократки.
Как обычно, сидели мы с соседом у меня на кухне. Обсуждали мировые новости. Но так как они всегда, новости эти, ничего хорошего не сообщали, то мы негатив весь смывали тёщиной самогоночкой. Так спокойней было рассуждать о смене президента американского и поминать добрым словом своего, родного.
Во времена глобальных кризисов, таких как нынешняя пандемия COVID-19, в обществе обостряются эсхатологические настроения. В связи с этим многие православные сейчас обсуждают фигуру Антихриста, которому надлежит придти перед концом света. Кто это такой и почему христиане его боятся?
Владимир Ворошилов – создатель интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?», один из первых российских телеакадемиков, прозванный Инкогнито из Останкино. Это нежелание быть на публике притягивало и завораживало зрителя.
Икона — важный атрибут православия и значимый символ для верующего человека. Считается, что многие «святые лики» обладают чудодейственными силами: дарят исцеление больным, оберегают от неудач, приносят благополучие в дом, в семью. Но можно ли иконы дарить и передаривать? Не оскорбит ли это чувств верующего человека и не будет ли грехом?
Кинозрителей интересует порой не только жизнь любимых артистов, но также и их детей. Как, к примеру, сложилась судьба дочерей знаменитостей советского кинематографа Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой? Сейчас узнаем.
Ровно 40 лет назад – 18 декабря 1980 года – не стало Алексея Николаевича Косыгина. 42 года он был членом правительства СССР, 16 лет из них – премьером Советского Союза, что абсолютный рекорд в мире. При этом в народе Косыгина всегда любили, а историки и экономисты говорят, что по эффективности проводимых им реформ он превзошел Петра Столыпина. Как ему удалось быть востребованным и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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