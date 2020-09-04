Однажды Мастера спросили, что он думает о современном прогрессе, и он рассказал о двух посетителях из развивающейся страны.

Мастер спросил об уровне благосостояния их народа. Один из гостей обиделся:

— Господи, мы же цивилизованный народ: у нас даже есть два оружейных завода!

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Источник: pritchi.ru

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