Тряпичная кукла

Во время блокады одну маленькую девочку эвакуировали из Ленинграда. Её звали Леночка. А фамилию свою она забыла, такая она была маленькая и измученная. Она потеряла всю семью: маму, бабушку, старшего братика…

А её нашла специальная бригада истощённых девушек — тогда ходили по квартирам страшной блокадной зимой, искали детей, у которых погибли родители или при смерти были. Вот Леночку нашли и смогли отправить в эвакуацию. Она не помнила, как детей везли в тряском грузовике по льду, не помнила, как попала в детский дом; она маленькая была. Истощённый человечек с большой головой на тонкой шейке — она уже не хотела кушать. Такое бывает при дистрофии. Она лежала в постельке или сидела на стульчике у печки. Грелась и молчала. Думали, что Леночка умрёт. Много детей умерло уже в эвакуации; сильное истощение, и нет сил жить и кушать, играть, и дышать…

Одноногий истопник, фронтовик дядя Коля лет двадцати от роду, свернул из старого полотенца куклу. Как-то подрезал, свернул, пришил — получилась уродливая кукла. Он химическим карандашом нарисовал кукле глазки, ротик и носик-закорючку. Дал куклу Леночке и сказал серьёзно:

— Ты, Леночка, баюкай куклу. И учи её кушать хорошо! Ты теперь кукле мама. И уж позаботься о ней получше. А то она болеет и слабая такая. Даже не плачет!

И эта Леночка вдруг вцепилась в куклу и прижала её к себе. И стала баюкать и гладить тонкими ручками. А за обедом кормила куклу кашей, что-то шептала ей ласковое. И сама поела кашу и кусочек хлебца. Леночка и спала с куклой, и у печки её грела, обнимала её и хлопотала о кукле — об уродливой кукле из старого полотенца с нарисованными глазами…

Девочка выжила. Потому что ей нельзя было умереть; надо заботиться о кукле, понимаете. Когда надо о ком-то заботиться, — это огромная сила жизни для некоторых людей. Для таких, как эта девочка, которая стала медсестрой потом и прожила долгую жизнь. И руки её были всегда заняты, а сердце — наполнено.

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Источник: pritchi.ru

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