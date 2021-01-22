Тряпичная кукла

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Во время блокады одну маленькую девочку эвакуировали из Ленинграда. Её звали Леночка. А фамилию свою она забыла, такая она была маленькая и измученная. Она потеряла всю семью: маму, бабушку, старшего братика…
А её нашла специальная бригада истощённых девушек — тогда ходили по квартирам страшной блокадной зимой, искали детей, у которых погибли родители или при смерти были. Вот Леночку нашли и смогли отправить в эвакуацию. Она не помнила, как детей везли в тряском грузовике по льду, не помнила, как попала в детский дом; она маленькая была. Истощённый человечек с большой головой на тонкой шейке — она уже не хотела кушать. Такое бывает при дистрофии. Она лежала в постельке или сидела на стульчике у печки. Грелась и молчала. Думали, что Леночка умрёт. Много детей умерло уже в эвакуации; сильное истощение, и нет сил жить и кушать, играть, и дышать…
Одноногий истопник, фронтовик дядя Коля лет двадцати от роду, свернул из старого полотенца куклу. Как-то подрезал, свернул, пришил — получилась уродливая кукла. Он химическим карандашом нарисовал кукле глазки, ротик и носик-закорючку. Дал куклу Леночке и сказал серьёзно:
— Ты, Леночка, баюкай куклу. И учи её кушать хорошо! Ты теперь кукле мама. И уж позаботься о ней получше. А то она болеет и слабая такая. Даже не плачет!
И эта Леночка вдруг вцепилась в куклу и прижала её к себе. И стала баюкать и гладить тонкими ручками. А за обедом кормила куклу кашей, что-то шептала ей ласковое. И сама поела кашу и кусочек хлебца. Леночка и спала с куклой, и у печки её грела, обнимала её и хлопотала о кукле — об уродливой кукле из старого полотенца с нарисованными глазами…
Девочка выжила. Потому что ей нельзя было умереть; надо заботиться о кукле, понимаете. Когда надо о ком-то заботиться, — это огромная сила жизни для некоторых людей. Для таких, как эта девочка, которая стала медсестрой потом и прожила долгую жизнь. И руки её были всегда заняты, а сердце — наполнено.
Во время блокады одну маленькую девочку эвакуировали из Ленинграда. Её звали Леночка. А фамилию свою она забыла, такая она была маленькая и измученная. Она потеряла всю семью: маму, бабушку, старшего братика…
Советского разведчика Джорджа Блейка не стало 26 декабря 2020 года, ему было 98 лет. Подробностями о жизни этого агента поделился известный в прошлом разведчик, также работавший в Туманном Альбионе, писатель Михаил Любимов.
Из экзамена, который большинство детей не могут сдать без репетиторов, нельзя «сотворять кумира», считает депутат Госдумы Олег Смолин. Он прокомментировал некоторые подвижки в позиции российского Минобраза относительно ЕГЭ, о необходимости которого продолжается так много споров.
В январе исполняется 100 лет со дня рождения классика советской музыки, композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна. Его талант создал много замечательных песен, которые любимы не одним поколением россиян. «Свадьба», «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Верни мне музыку», «Ноктюрн» и другие произведения являются визитной карточкой автора. Давайте же немного вспомним об этом гении музыки и замечательном обаятельном человеке.
«Чёрная смерть» – пандемия чумы, охватившая весь Старый Свет в середине XIV столетия – произвела неизгладимое впечатление на выживших современников и оставила глубокий след в истории. Французский медиевист Робер Фоссье ярко показал, как «чёрная смерть» изменила мироощущение людей европейского Средневековья, сделав его мрачным, способствовала распространению «охоты на ведьм» и прочим массовым психозам.
Почти 46 лет назад во времена Советского Союза в медицинском Институте биологических проблем проводился секретный эксперимент на психологическую совместимость трех членов экипажа звездолета. Люди для покорения Марса подбирались с разными характерами.
В декабре во МХАТ имени Горького прошла премьера спектакля «Лавр», поставленного по роману-житию Евгения Водолазкина. В декабре же отмечалось 400-летие со дня рождения старообрядческого священномученика и писателя протопопа Аввакума. А минувшей осенью 20-й том «Библиотеки литературы Древней Руси» стал победителем премии «Книга года». С одним из редакторов этого издания, специалистом по истории древнерусской литературы, профессором Натальей Понырко, состоялся разговор об интересе современного читателя к русскому Средневековью и о том, что древнерусская литература не исчезла, а таинственным образом живет не только в текстах, но и в каждом из нас.
Ставшие невероятно популярными полезные морские водоросли сегодня употребляются не только в пищу, но и используются в косметологии. И это неудивительно: сравнимые по эффекту с современными косметическими активами по типу ДМАЭ, коэнзиму Q10 и пептидам, морские и речные водоросли подтягивают кожу и фиксируют мимику. Об интересном варианте применения Нори расскажем в статье.
В января 2021 года исполнилось 45 лет со дня смерти великой писательницы Агаты Кристи. А в прошлом году мир отмечал 130 лет со момента ее рождения. Из-за пандемии грандиозный праздник, который планировался на родине королевы детектива, пришлось отложить. Биография писательницы по насыщенности событий может потягаться с ее же романами, но в ней до сих пор остались некоторые тайны.
Рак — не приговор, хотя большинство людей воспринимают его именно так. Вероятно, именно поэтому многие фильмы про пациентов с этим диагнозом такие остросюжетные — герои буквально пускаются во все тяжкие, будто получили «добро» от небесной канцелярии на все ошибки и авантюры, которые существуют на свете. Предлагаем вам подборку разножанровых фильмов и сериалов про больных с онкологическими заболеваниями — от сентиментальных мелодрам до приключенческого триллера и арт-хауса.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.