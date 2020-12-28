Страна в наказание

Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.

Царь спросил мудрого, знавшего это учение:

— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и рыбами?

Тот подтвердил, уточнив:

— Утверждают, что особо грешные становятся людьми в странах, где жизнь, как наказание. Там, где быть человеком особенно нелегко. Как, впрочем, и любым другим перерождением. За что-то несерьёзное туда не попадают.

— Думаю, я знаю такую страну, — сказал Ананди.

— Думаю, я знаю о какой стране вы думаете, — сказал мудрый. — Хотя живущие в ней этого не понимают или утешают себя тем, что есть и другие — ещё хуже.

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Источник: pritchi.ru

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