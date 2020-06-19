Стакан воды

18 июля истекает ровно 100 лет с ночи, когда Елизавета Фёдоровна вместе с некоторыми другими членами семьи Романовых и одной из сестёр Марфо-Мариинской обители Варварой были сброшены в шахту недалеко от города Алапаевска. Великая княгиня, убитая на следующую ночь после казни царской семьи, разделила...
Результатом исследования, которое в течение нескольких лет проводила группа учёных-генетиков, стало подтверждение того, что у казанских, крымских и сибирских татар нет общих предков. Такой вывод был сделан на основании изучения ДНК не родственных друг другу мужчин, считавших себя татарами в нескольких...
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было...
Один проповедник столкнулся с человеком, который утверждал, что грешный человек в нём умер. Заинтригованный, он пригласил его к себе на обед.
Выслушав рассуждения гостя от начала до конца, он поднял стакан и выплеснул воду прямо в лицо своему собеседнику. Естественно, тот ужасно возмутился и в достаточно резкой форме выразил своё неудовольствие. На что проповедник ответил:
— О, как видите, прежний человек в вас вовсе не умер. Он просто был в обмороке и пришёл в себя от стакана воды.
В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», и Михаил Тататута стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем.
«Паки, паки, иже херувимы, житие мое», - говорил режиссер Якин в пьесе Булгакова «Иван Васильевич», искренне полагая, что общаться с царём Иваном Грозным следует именно так. И сегодня это заблуждение разделяют большинство людей, не понимающих разницы между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками.
Скорее всего, когда речь заходит о явлении некоего ИИ народу, нам тут же представляется искусственно созданное, обладающее сверхспособностями человекоподобное существо. Теоретически готовое бросить вызов своему творцу и, таким образом, поставить существование всего человечества под угрозу. Действительно, от появления такого существа, скорее всего, нас отделяет не одно десятилетие. Проблема, однако, в том, что ИИ уже довольно давно проникает в нашу жизнь в незаметных, гомеопатических дозах. Является нам не в виде Терминатора, а невидимкой, чье влияние на жизнь очень непросто распознать.
Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье.
На Руси, по крайней мере, в христианский период, существовала традиция погребать некоторые категории покойников не на кладбищах, а в общих могилах, носивших название «убогих домов», «скудельниц», «божедомок», «жальников» и «гноищ».
20 декабря 1920 года создан Иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии, грозного ВЧК – советской разведки. Упор был, естественно, сделан на нелегальную разведку вследствие почти полной международной изоляции Советской России. Советская разведка своими корнями уходит в большевистское подполье. Трудно представить, что солидные дяди на Мавзолее в макинтошах и фетровых шляпах в своё время бегали на явки с паролями, имели клички и другие фамилии, а сам партийный вождь скрывался на конспиративной квартире, для маскировки носил парик, подвязывал «флюс» и путешествовал как пастор.
8 июня 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения самого результативного и прославленного военного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Он вошел в историю как искусный истребитель, который стремился первым атаковать противника и овладеть инициативой.
У древних славян ряд заболеваний относился к разряду постыдных. Одни из них считались наказанием, которое человек получил за прегрешения, другие — следствием аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.
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