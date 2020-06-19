Стакан воды

Один проповедник столкнулся с человеком, который утверждал, что грешный человек в нём умер. Заинтригованный, он пригласил его к себе на обед.

Выслушав рассуждения гостя от начала до конца, он поднял стакан и выплеснул воду прямо в лицо своему собеседнику. Естественно, тот ужасно возмутился и в достаточно резкой форме выразил своё неудовольствие. На что проповедник ответил:

— О, как видите, прежний человек в вас вовсе не умер. Он просто был в обмороке и пришёл в себя от стакана воды.

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Источник: pritchi.ru

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