Способы кругосветного путешествия

На исходе войны с Японией в советском плену оказалась не одна сотня тысяч японских военных, среди них были бывший император и правительство Маньчжоу-Го, государства, созданного Японией. Оно служило плацдармом для действий против Китая и подготовки группировки к войне с СССР. Последний император...
При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл идеальные...
Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно...
Исторически сложилось так, что русские называли джигитами горцев с Кавказа, а также кочевников киргизов и казахов, живших на среднеазиатских территориях Российской империи. Отличавшиеся лихостью, отвагой и бесстрашием джигиты были первоклассными наездниками, мастерски управлявшие боевым конём и виртуозно владевшие оружием, и именно поэтому они состояли на службе в императорских войсках в должности посыльных, проводников и разведчиков.
Фаина Раневская не была великой актрисой, и в этой фразе нет ничего оскорбительного – она была чем-то гораздо большим, нежели актриса, и вошла в историю именно в этом качестве. 27 августа исполняется 124 года со дня рождения Раневской.
Даже в век бешеных скоростей и суперпередовых технологий, женщины по - прежнему мечтают найти ту волшебную маску, которая не требует много усилий, не вредит бюджету, но дает фантастические результаты за считанные минуты. И такая палочка выручалочка, использовавшаяся еще 100 лет назад звездами Бродвея, действительно есть.
«Моя дочь несколько раз звонила мне по телефону, говоря: «Мама, ты должна приехать, чтобы увидеть нарциссы, прежде чем они отцветут». Мне хотелось приехать, но это была двухчасовая поездка от Лагуны до озера Эрроухед. «Я приеду в следующий вторник», – пообещала я немного неохотно после ее третьего звонка.
Почему человеку кажется, что с возрастом время идет быстрее, чем в молодости? Научное объяснение этому дали ученые Дюкского университета. Причина проведения исследования – взрослые люди, ностальгируя, вспоминают, что в их детские годы дни тянулись медленнее, чем сейчас.
Когда сегодня в медиаполе обсуждают детей и детство, мы слышим обычно слова «защитить», «оградить», «спасти». Так говорят о самом ценном. И действительно, дети «наше все». Общество — напрямую или косвенно — в наши дни даже финансово субсидирует деторождение. Ситуация, во многом уникальная для мировой истории.
В этом году – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот героический период в истории нашей страны явил множество примеров небывалого героизма советских людей. Но среди подвигов особой страницей стало сопротивление фашизму молодежью Краснодона на Украине. Старшее поколение хорошо знает эту славную историю нашей всеобщей Победы, так как роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева мы изучали на уроках литературы в старших классах. Мне роман нравится, и я выступаю за то, чтобы он вошел в школьную программу. В нем верно отражены мысли и чувства молодых людей того времени, правдиво даны их характеры. Это произведение по праву вошло в золотой фонд советской литературы, соединив в себе и документальную правду, и художественное осмысление. Воспитательный потенциал романа сохраняется до сих пор. На мой взгляд, было бы хорошо переиздать роман в его первом, не исправленном самим Фадеевым варианте. Надо подчеркнуть, что роман – это роман, а не история «Молодой гвардии». Историю краснодонского подполья необходимо изучать по документам. И эта тема еще не закрыта.
Актриса Татьяна Говорова, супруга Виктора Павлова, прославившегося ролью студента в комедии «Операции Ы» («Билет номер девять. Приём!») и друга Шарапова – Левченко в фильме «Место встречи изменить нельзя», рассказала о жизни с ним и о его слезах уже после смерти.
Выражение это до сих пор живо: «Домой собирается», «Собирает узелки» – так говорят о стариках в деменции, которые «чудят»: начинают собирать вещи и одеваться, чтобы уехать «домой», хотя и так находятся в собственном доме. Но если сейчас близкие понимают, что такое поведение вызвано болезнью и галлюцинациями, то раньше подобное поведение считалось вестником близкой смерти. Среди казаков и русских крестьян считалось, что старики и старухи предчувствуют собственную смерть, каким-то образом понимают, что «пора собираться» в мир иной.
Олег Куваев – культовый писатель-шестидесятник, автор знаменитого романа «Территория», человек с удивительной и интересной биографией, узнать о которой можно из книги Василия Авченко и Андрея Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке». Здесь воссоздана неповторимая атмосфера 1960-х со всеми трогательными подробностями этого периода времени. А сама биография писателя – тоже тянет на неплохой роман.
Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, которому суждено было стать 34-м президентом США, был одной из самых ярких фигур во Второй мировой войне. С ноября 1942 по октябрь 1943 года он командовал силами союзников при наступлении в Северной Африке, Сицилии и Италии. Затем Эйзенхауэр возглавил экспедиционный корпус, который в июне 1944 года открыл второй фронт в Нормандии. 75 лет назад, в августе 1945-го генерал – кавалер двух советских орденов – Суворова I степени и «Победы» – посетил Советский Союз.
112 лет назад, 22 августа 1908 года родился известный советский писатель Алексей Иванович Еремеев, гораздо более известный под псевдонимом Л. Пантелеев, или Леонид Пантелеев. Соавтором своей самой первой и главной книги «Республика ШКИД» он стал в восемнадцать лет.
Двадцать лет назад, 25 августа 2000 года, нас покинул в 56-летнем возрасте Валерий Михайлович Приёмыхов – актёр, кинорежиссёр, сценарист и писатель. Валерий Михайлович не занимался пресловутым «искусством ради искусства», он взял на себя миссию воспитателя молодых. И в том, что наше поколение 80-90-х не потеряло себя окончательно, сохранив и пронеся сквозь эпоху нигилизма и духовного запустения крупицы идеалов, – это и его заслуга.
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