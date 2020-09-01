Способы кругосветного путешествия

Один парень в 1972 году написал письмо Джону Леннону с просьбой выслать ему денег на кругосветное путешествие.

На это великий музыкант ему ответил: «Занимайся медитацией, и ты сможешь увидеть весь мир в своём воображении».

В 1995 году этот парень все-таки отправился в кругосветное путешествие. Деньги он получил, продав с аукциона письмо Леннона.

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Источник: pritchi.ru

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