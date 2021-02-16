Спасительная лодка

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Река была широкой, опасной, было половодье. Это был сезон дождей, и они остались целы и невредимы лишь благодаря своей лодке. Они, наверное, были очень-очень разумными, потому что подумали: «Эта лодка спасла нам жизнь, как же мы теперь можем её бросить? Она наш спаситель, и было бы чёрной неблагодарностью оставить её здесь!» Поэтому они притащили эту лодку на своих плечах в город.
— Что вы делаете? — поинтересовался у них один из удивлённых прохожих. — Первый раз вижу, чтобы кто-то притащил в город лодку.
— Нам теперь придётся носить эту лодку всю оставшуюся жизнь, — объяснили они, — потому что она спасла нас, и мы не можем быть неблагодарными.
Они мне надоели. Грех говорить такое о немолодых, заслуженных людях, но что тут еще можно сказать? Я от них просто устал. Да и они устали от нас: соцсети полны жалоб на то, что знаменитость, билеты на концерт которой стоили 5500 руб., не попадала в такт магнитофону, не вовремя открывая рот. Годы и отсутствие конкуренции берут свое: Филиппу Бедросовичу Киркорову — 53, Валерию Меладзе — 55, Николаю Баскову — 44, вечно юным Стасу Пьехе и Диме Билану — 40 и 39, а новые лица на эстраде не появляются.
Первый российский император славился горячим нравом и часто менял фавориток несмотря на то, что за всю жизнь был женат лишь дважды. Считается, что число законнорожденных детей Петра I едва ли составляет третью часть от всех его вероятных наследников. Внебрачных отпрысков правитель никогда не признавал, а большинству его «официальных» дочерей и сыновей была уготована несчастливая судьба.
Образ древнего худого благообразного старца с белой длинной бородой у тех, кто хоть немного знаком с историей, ассоциируется с русскими староверами. В своих всемирно известных произведениях Андрей Печерский слегка приоткрыл завесу над бытом и традициями этой уникальной социальной группы. Устав кержаческих монастырей и сложившийся на протяжении веков семейный уклад старообрядческих семей хранили старейшины обоих полов, которых, по сегодняшним меркам, мы называем долгожителями.
Имя композитора Кабалевского знали в каждой советской семье. Его музыкальное наследие насчитывает более четырехсот произведений, большая часть которых создана для детей. Музыка Дмитрия Борисовича – яркая, живая, динамичная – стала вехой для нескольких поколений жителей СССР.
В конце ноября в Гостином дворе должен был пройти очередной Российский антикварный салон, крупнейшая отечественная ярмарка антиквариата, ведущая свою историю с 1996 года (из-за пандемии коронавируса перенесен на апрель 2021 года). Считается, что салон собирает самых серьезных антикваров и наиболее солидных покупателей. Началось все очень скромно, с 18 участников, но быстро пошло в рост. В 1998-м, во время кризиса, рынок антиквариата «схлопнулся», повторилось это и в 2011 году. Нынешняя «ковидная напасть» тоже не идет антикварам на пользу.
Выставка «Александр Бенуа и его «Мир искусства» должна была открыться в Лаврушинском переулке еще в прошлом году, когда отмечался юбилей знаменитого художника. Но случился второй московский локдаун, и проект перенесли на конец января. Петербургским музеям повезло больше: еще осенью им удалось показать выставки, посвященные Бенуа. В Русском музее представили обширную ретроспективу знаменитого «мирискусника», в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства — выставку «Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки». Дополнила их экспозиция «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» в Шереметевском дворце, рассказывающая о гениальном импресарио, друге и соратнике Бенуа.
Правление позднего Путина все чаще сравнивают с эпохой застоя. Начать разговор с актером Александром Семчевым про Брежнева и ту эпоху вдохновила его новая роль в спектакле «Бэтмен против Брежнева» Театра на Бронной. Семчев там сыграл, правда, не генсека, а... архетипическую советскую тещу. Любитель орденов и политических поцелуев в спектакле очень комичный, но сам артист к Брежневу, как выяснилось, относится с уважением.
В митингах, прошедших по стране после ареста Навального, главной движущей силой оказалась молодёжь. Вышли даже те, кто об оппозиционере ничего не знал. Анализируя ситуацию, эксперты основной причиной называли деструктивное влияние социальных сетей. Прозвучала и мысль о малой по сравнению с советскими временами доступности высшего образования. Так ли это?
Проводниками Золотой Орды на Русь стали иноземные торговцы и военные, лекари и посланники. Они не только собирали информацию о быстро развивающемся государстве, но стремились “нашептать” думным боярам свои идеи, подвести поближе ко двору интересы своих стран.
Как известно, в Конституции наше государство названо социальным. Но быть и называться – не одно и то же. Об этом разговор с Ольгой Александровой, доктором экономических наук, замдиректора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, профессором Финансового университета при Правительстве РФ.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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