Спасительная лодка

Несколько человек переправлялись через реку.

Река была широкой, опасной, было половодье. Это был сезон дождей, и они остались целы и невредимы лишь благодаря своей лодке. Они, наверное, были очень-очень разумными, потому что подумали: «Эта лодка спасла нам жизнь, как же мы теперь можем её бросить? Она наш спаситель, и было бы чёрной неблагодарностью оставить её здесь!» Поэтому они притащили эту лодку на своих плечах в город.

— Что вы делаете? — поинтересовался у них один из удивлённых прохожих. — Первый раз вижу, чтобы кто-то притащил в город лодку.

— Нам теперь придётся носить эту лодку всю оставшуюся жизнь, — объяснили они, — потому что она спасла нас, и мы не можем быть неблагодарными.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...