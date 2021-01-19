Собачья верность

У одного человека была собака. Служила она ему много лет верой и правдой. Когда собака состарилась, она перестала должным образом служить человеку и стала приносить много хлопот.

Тогда человек решил избавиться от собаки. Он сел в лодку, посадил рядом с собой собаку и поплыл на середину реки в надежде утопить животное. Но когда он бросил её в воду, собака не тонула. Она держалась на воде, перебирая лапами. Тогда человек решил оглушить собаку. Он встал на ноги и начал пытаться ударить её по голове веслом. Но в какой-то момент он не смог удержать равновесие и сам упал в воду.

Не умея плавать, он начал захлёбываться. И тогда его верная собака, будучи сама побитая, выплыла на берег сама и вытащила его.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...