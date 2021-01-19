Собачья верность

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
У одного человека была собака. Служила она ему много лет верой и правдой. Когда собака состарилась, она перестала должным образом служить человеку и стала приносить много хлопот.
Тогда человек решил избавиться от собаки. Он сел в лодку, посадил рядом с собой собаку и поплыл на середину реки в надежде утопить животное. Но когда он бросил её в воду, собака не тонула. Она держалась на воде, перебирая лапами. Тогда человек решил оглушить собаку. Он встал на ноги и начал пытаться ударить её по голове веслом. Но в какой-то момент он не смог удержать равновесие и сам упал в воду.
Не умея плавать, он начал захлёбываться. И тогда его верная собака, будучи сама побитая, выплыла на берег сама и вытащила его.
В января 2021 года исполнилось 45 лет со дня смерти великой писательницы Агаты Кристи. А в прошлом году мир отмечал 130 лет со момента ее рождения. Из-за пандемии грандиозный праздник, который планировался на родине королевы детектива, пришлось отложить. Биография писательницы по насыщенности событий может потягаться с ее же романами, но в ней до сих пор остались некоторые тайны.
Рак — не приговор, хотя большинство людей воспринимают его именно так. Вероятно, именно поэтому многие фильмы про пациентов с этим диагнозом такие остросюжетные — герои буквально пускаются во все тяжкие, будто получили «добро» от небесной канцелярии на все ошибки и авантюры, которые существуют на свете. Предлагаем вам подборку разножанровых фильмов и сериалов про больных с онкологическими заболеваниями — от сентиментальных мелодрам до приключенческого триллера и арт-хауса.
Художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин – одна из самых ярких и харизматичных фигур на театральной сцене России. К своим актерам и к своим студентам он порой требователен и брутален, но птенцы его гнезда чаще других становятся заметными и любимыми зрителем.
Один из лучших советских комиков, народный артист России Семен Фарада сыграл роли во множестве блистательных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «После дождичка в четверг». За тридцать три года работы в кинематографе Фарада снялся в ста тридцати фильмах.
Книги Михаила Веллера просто обязательны к прочтению, если мы хотим понять смысл того, что происходит с миром. В новой книге, которую Веллер начинает со своих приключений, им проанализированы корни сегодняшнего мирового мракобесия. И человечество могло бы понять, как выбраться из этой глобальной передряги, но, к сожалению, людям никогда не нравилась правда.
1 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) был издан Приказ №1, который, по мнению многих офицеров и историков, положил начало окончательному разложению российской армии. В конечном счёте, результатом его негативного воздействия стал унизительный выход РСФСР из Первой Мировой войны и подписание 3 марта 1918 года позорного Брестского мира в статусе проигравшей с большими территориальными потерями.
«Я – единственный в мире по-настоящему свободный человек мира моды, – говорил он. – Все мои коллеги давным-давно передали свои бренды в чужие руки, а я всегда оставался Пьером Карденом от А до Z». Он создал империю, над которой никогда не заходило солнце: 500 фабрик, 800 торговых лицензий – от чая до мебели – и почти 200 тысяч сотрудников на всех континентах. На девяносто девятом году жизни в Американском госпитале парижского пригорода Нейи-сюр-Сен скончался последний из великих кутюрье двадцатого столетия. Это интервью с тем, кого во Франции по праву прозвали «императором моды», состоялось незадолго до его ухода в мир иной.
Двадцатый век в летописной истории человечества является, пожалуй, самым кровопролитным и катастрофичным по своим последствиям. Демографы подсчитали, что за всю историю человечества родилось и умерло около 120 миллиардов человек. А за один только ХХ век погибло от войн и революций более половины этого количества!
Телеканал «Россия-1» в прайм-тайм показал восьмисерийный фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Размышления по поводу самого факта его демонстрации во время пандемии привели автора этой статьи к неожиданным выводам.
В исламе сновидениям уделяется достаточно большое внимание. Несмотря на то, что мусульмане не отрицают такое явление как вещие сновидения, а толкование снов считают наукой, согласно учению, содержанием далеко не всех ночных видений следует делиться с окружающими.
В традиционной русской избе, строившейся по определённым канонам, центральная горизонтальная балка, поверх которой прибивались остальные потолочные доски, называлась матицей. Она была наделена сакральным смыслом и делила внутреннее пространство жилища на две равные части, обозначая условную границу за которую посторонним вход был запрещён.
В наступившем 2021-м исполняется триста лет провозглашению Российской империи. Начало имперского периода (время Петра) было самым острым и дискуссионным историческим вопросом для общественной мысли дореволюционной России, а для России современной таковым вопросом является, напротив, крах империи – 1917 год. Многие имперские реалии, которые не вписывались в советскую идеологическую схему, были отсеяны, а потому неизвестны сегодня не только широкому кругу, но и большому количеству специалистов.
«Над городом» – самая известная картина Шагала и она же самая странная и загадочная. Ну да, конечно, любой скажет: какие еще загадки? Все ясно как божий день: это метафора любви, причем любви самого художника, все знают, что изобразил он на этой немаленькой картине (почти полтора на два метра) самого себя и свою любимую жену Беллу, а летят они над его родным и любимым Витебском.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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