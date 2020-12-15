Скидка стоматолога

Орлова была настоящей звездой советского кинематографа. Про их брак с режиссером Григорием Александровым ходило множество слухов, дескать, всё там не по-настоящему. Тем не менее они прожили вместе более 40 лет и создали фильмы, которые и сейчас популярны.
Дряблая кожа бедер — вот одна из проблем, которая огорчает жизнь женщин элегантного возраста. Бесспорно, регулярные тренировки и уход помогут ее решить. Однако как быть, если спорт, по какой-то причине запрещен, а уходовых средств не хватает для получения желаемого результата? Попробуйте приготовить чудодейственный скраб, результаты которого впечатлят даже критиков с претензиями.
Эдвард Радзинский стал видеоблогером. Главная тема его канала – история. Причем это история по-радзински – эмоциональная, интересная и рассказываемая как будто для тебя одного. Хотя на самом деле на канал Радзинского подписались уже 60 тысяч человек, и это без всякой рекламы.
Четвертого декабря состоялся юбилейный онлайн-концерт оркестра «Русские узоры». Художественный руководитель и дирижер Илья Рейбарх рассказал о том, как можно играть классику на русских народных инструментах.
При совершении таинства Крещения православный священник надевает на новообращённого христианина нательный крестик, который должен сопровождать его всю жизнь. Являясь вещественным свидетельством принадлежности к Христовой церкви, освящённое распятие помогает крещёному сохранить душу в чистоте и оберегает его от козней злых сил.
Люблю декабрь за призраки былого, / За всё, что было в жизни дорогого / И милого, немыслимого вновь. / За этот снег, что падал и кружился. / За вещий сон, который сладко снился, /Как снится нам последняя любовь. Дон-Аминадо
Александр Дюма-отец: «Я всегда начинаю с интересного...». Этой фразой великий романист однажды объяснил свой литературный метод, сравнив его с манерой другого гения исторического романа – шотландца Вальтера Скотта. У того, по мнению Дюма, первая половина книги невероятно скучна, потому что с героями он знакомит читателей медленно и постепенно. Французский хитрец поступал ровно наоборот – стремительно заставлял героя сделать что-нибудь интересное, а уж потом представлял его в подробностях читателю, крепко увязшему в сетях интриги, сплетенной для него автором.
Двери в старинную гостиную распахнулись, и на пороге появились три молодых особы: герцогиня Александра Аберкорнская в сопровождении сестёр. В тот уже давний день, 25 мая 1988 года, три сестры-англичанки, наследницы поэта, прилетевшие из Лондона, впервые встретились с незнаемыми прежде родственниками, российскими потомками Александра Сергеевича. И встреча та прошла в первом семейном доме поэта, на Арбате, порог которого в феврале 1831-го переступила молодая чета Пушкиных.
Когда тебе далеко за семьдесят, у тебя накопился большой жизненный опыт, а память хранит и много хорошего, и такого, что хотелось бы навсегда забыть. Возраст подталкивает к тому, чтобы окунуться в эти воспоминания и переживания, извлечь уроки, которые могли бы быть полезны детям и внукам. Попытаться объяснить, уберечь их от ошибок, которые сам в их возрасте совершил или мог совершить.
Николай Николаевич Рыбников – один из самых ярких советских актеров периода оттепели. Он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а позже – народного артиста РСФСР. Его герои – добродушные и ироничные «соседские парни», образ хорошо знакомый каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Несмотря на повальную любовь зрителя, его жизнь в большом кинематографе практически прекратилась уже в начале 70-х.
Уход писателя Михаила Жванецкого 6 ноября – потеря невосполнимая. Михаил Михайлович был не только непревзойденным сатириком, но и самым настоящим «дежурным по стране». Жванецкий был земным человеком, который любил природу, тишину, вкусную еду, ценил настоящую дружбу и с радостью общался со своими поклонниками – простыми зрителями. В круг его близких друзей входили люди неординарные, талантливые, он дружил с ними, поддерживал и вдохновлял, а они вдохновляли его. О том, почему Жванецкий называл себя тяжелым человеком, рассказывает его друг Виктор Александрович Семенов, бывший министр сельского хозяйства России, основатель группы компаний «Белая дача».
Как меняются семейные отношения в эпоху добровольного одиночества, как повлияла на общество пандемия коронавируса и чего нам ждать дальше, почему ценность эмпатии преувеличена? На эти и другие вопросы может ответить книга «Конец привычного мира. Путеводитель журнала "Нож" по новой этике, новым отношениям и новой справедливости». Предлагаем прочитать фрагмент вошедшей в книгу статьи Олега Матфатова «Темная сторона эмпатии: почему сопереживание само по себе не делает лучше ни нас, ни окружающий мир».
Музыкальный конкурс «Голос» – одно из самых популярных шоу не только в России, но и во всём мире. Пришёл он к нам в 2012 году из Голландии, и с тех пор не сходит с экрана. А с 2014 года на российском телевидении выходит еще и аналог для юных исполнителей – «Голос. Дети». Многим это шоу нравится, мы видим, сколько в нашей стране ярких талантов. Но невольно возникает вопрос – а почему большинство солистов на «Голосе» поют на английском? Мы живём, вроде, в России, участники в большинстве своём – русские, члены жюри тоже к нам не из Америки прилетели, да и Первый канал на 51% принадлежит государству – почему же тогда поём на чужом языке?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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