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Сердце человека
Даосская притча от Чжуан-цзы   
19 Ноября 2020 г.
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heart

Цуй Шу спросил Лао Даня:

— Если не управлять Поднебесной, то как исправить сердца людей?

— Будь осторожен, не тревожь людские сердца, — ответил Лао Дань. — Сердце у человека опускается, когда его унижают, и возносится, когда его хвалят. Человек с опустившимся сердцем — что узник; человек с вознёсшимся сердцем — всё равно, что палач. Сердце человека, будучи уступчивым и мягким, становится сильным и жёстким, оно и острое, и гладкое. Загораясь, оно становится горячим, как пламя. Остывая — холодным, как лёд. Так быстро оно меняется, что не успеешь взгляд перевести, как оно дважды побывает за пределами Четырёх морей. Покоясь, оно черпает свой покой из бездны внутри себя. Действуя, оно взмывает к самым небесам. Что может быть более гордым и свободным на свете, чем сердце человека?

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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