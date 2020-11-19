Домашние маски, приготовленные из находящихся под рукой продуктов способны творить чудеса. И нередко, чем проще рецепт, тем он эффективнее. Сегодня расскажем о масках, гарантирующих лифтинг эффект, так необходимый в элегантном...
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
— Если не управлять Поднебесной, то как исправить сердца людей?
— Будь осторожен, не тревожь людские сердца, — ответил Лао Дань. — Сердце у человека опускается, когда его унижают, и возносится, когда его хвалят. Человек с опустившимся сердцем — что узник; человек с вознёсшимся сердцем — всё равно, что палач. Сердце человека, будучи уступчивым и мягким, становится сильным и жёстким, оно и острое, и гладкое. Загораясь, оно становится горячим, как пламя. Остывая — холодным, как лёд. Так быстро оно меняется, что не успеешь взгляд перевести, как оно дважды побывает за пределами Четырёх морей. Покоясь, оно черпает свой покой из бездны внутри себя. Действуя, оно взмывает к самым небесам. Что может быть более гордым и свободным на свете, чем сердце человека?
Осенний карантин «второй ковидной волны» не вызвал у россиян и доли паники марта-апреля, когда сметались продукты в магазинах и взлетали до небес цены на аренду дач. Хотя статистика по заболевшим сегодня вдвое выше. Апокалиптические прогнозы уже не вызывают ужаса по принципу условного рефлекса. Не отрицая в целом, что коронавирус – опасная штука, а маски снижают риск, люди задаются вопросом: а не играют ли на струнах самого тревожного поколения в мировой истории все кому не лень? Не становимся ли мы жертвами собственного инстинкта самосохранения? Каким будет мир людей, боящихся самых безобидных вещей?
Будущему народному артисту СССР, а тогда Иннокентию Смоктуновичу (настоящая фамилия Смоктуновского. – Прим.) едва исполнилось 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. А в 1943-м он, как и его отец, ушел на фронт.
В Музее современной истории России проработал менее двух недель и закрылся на карантин выставочный проект «То, что я должен сказать...», посвященный столетию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма осенью 1920-го.
В ночь с 13-го на 14 ноября на 86-м году ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Сам Армен Борисович к смерти относился философски, не боялся ее, хотя часто признавался, что «очень хочется пожить».
Погребальные обряды, как никакие другие, несут на себе отпечаток глубочайшей архаики, храня традиции и особенности жизненного уклада народа, возникшие в эпоху седой старины. Один из лучших примеров тому – мусульманский погребальный обряд.
Осенне-зимний период — это настоящее испытание не только для возрастной кожи: холод и сырость на улице, включение отопления и использование обогревателей, постоянные перепады температуры — только добавляют проблем. И как результат к появившимся морщинкам и потерянному тонусу присоединяются обезвоженность, шелушение и постоянное ощущение «стянутости». Однако с ними можно легко справиться даже когда тебе уже не 20 лет!
14 ноября умер великий актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85. Он долго боролся с тяжелыми недугами, странный поздний брак и скандальный развод здоровья не прибавили. Утрату оплакивают коллеги, друзья и те, кто лично знаком не был: его любила вся страна.
Мнения публичных людей о разных явлениях современной жизни страны небезынтересны читателям нашего сайта. Ниже приведено несколько цитат известного в 90-е годы политика, депутата Госдумы первых трех созывов Николая Травкина.
Сказочный фокусник Амаяк Акопян давно исчез с экранов ТВ. После неудачной попытки создать свой детский театр артист ведет затворнический образ жизни. Оставшись без государственных званий, всегда улыбающийся иллюзионист вышел на пенсию и впал в настоящую депрессию. У главного волшебника страны появилась «некая рассеянность», он ограничил свое общение репризами из творческого прошлого и не дает больших интервью. Но для нас все же сделал исключение.
Как известно, выражение «опростоволоситься» означает «оказаться в нелепой, стыдной ситуации, оконфузиться». Свое происхождение это слово ведет от обычая покрывать голову, волосы платком, шапкой или иным убором. Для мужчины снять шапку самому, обнажить голову – значит оказать уважение и честь собеседнику. Сбить шапку с головы оппонента – унизить его, «опростоволосить». Но особенно серьезным такое унижение считалось, если речь шла о женщинах. Простоволосая женщина – предмет насмешек. Но не только. Иной раз простоволосая баба внушала нашим предкам не столько смех, сколько страх.
Стрельцы заслуженно считали себя военной элитой России. Они героически сражались с неприятелем, обживали новые земли. Но они же, недовольные своим положением, подрывали устои русской государственности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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