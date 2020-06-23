Счастье в яме

Результатом исследования, которое в течение нескольких лет проводила группа учёных-генетиков, стало подтверждение того, что у казанских, крымских и сибирских татар нет общих предков. Такой вывод был сделан на основании изучения ДНК не родственных друг другу мужчин, считавших себя татарами в нескольких...
Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о...
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было...
Академик Михаил Борисович Пиотровский, потомственный директор Эрмитажа, историк, арабист, президент Всемирного клуба петербуржцев и Конгресса петербургской интеллигенции, – один из самых интересных собеседников, что при таком послужном списке, казалось бы, немыслимо.
Многие века женщины на Руси носили только длинные волосы. Илишь в начале прошлого века, когда повеяло эмансипацией, некоторые из них стали носить короткие стрижки. С чем же это связано? Дело в том, что волосы для русских всегда имели особый, сакральный смысл.
Странное дело, но, когда я попадаю на старые серии «Знатоков», откладываю все дела и с удовольствием их смотрю. Примечательно, что сериал родился в СССР и оборвался вместе с его распадом. Впоследствии его пытались возобновить, а позже сделали продолжение, но это уже было совсем другое кино. В данном же случае я говорю о конкретном временном отрезке – 1971–1989гг.
20 июня – день рождения Юрия Визбора. В 2020-м популярному барду исполнилось бы 85 лет. Автор трех сотен замечательных песен, актер, драматург и прозаик Визбор известен миллионам людей, живших в Советском Союзе. Его песни звучали возле походных костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих компаниях, на концертах авторской песни и во многих кинофильмах. Наследие Юрия Иосифовича и сегодня согревает души тех, чья юность и молодость прошла в СССР.
Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о том, как быстро идет время. На десерт — маленький рассказ Давыдова о русском севере.
Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.
В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», и Михаил Тататута стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем.
«Паки, паки, иже херувимы, житие мое», - говорил режиссер Якин в пьесе Булгакова «Иван Васильевич», искренне полагая, что общаться с царём Иваном Грозным следует именно так. И сегодня это заблуждение разделяют большинство людей, не понимающих разницы между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками.
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