Однажды шло Счастье по лесу и внезапно упало в яму. Сидит Счастье в яме и плачет. Шёл мимо человек, Счастье услышало человека и кричит из ямы:

— Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда!

— А что ты мне дашь за это? — спрашивает человек.

— А что ты хочешь? — переспросило Счастье.

— Я хочу большой и красивый дом с видом на море, самый дорогой.

Счастье дало человеку дом, человек обрадовался, убежал к дому и забыл про Счастье. Сидит Счастье в яме плачет ещё громче. Мимо шёл второй человек, услышало Счастье человека и кричит ему:

— Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда.

— А что ты мне дашь за это? — спрашивает человек.

— А что ты хочешь? — переспросило Счастье.

— Я хочу много красивых и дорогих машин, разнообразных марок.

Дало Счастье человеку то, что он попросил, обрадовался человек, забыл про Счастье и убежал. Совсем потеряло надежду Счастье. Вдруг слышит, идёт третий человек, крикнуло ему Счастье:

— Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда, пожалуйста.

Человек вытащил Счастье из ямы и пошёл дальше. Обрадовалось Счастье, побежало за ним и спрашивает:

— Человек! А что ты хочешь за то, что помог мне?

— Ничего мне надо — ответил человек. Так и побежало Счастье за человеком, не отставая от него никогда.

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Источник: pritchi.ru

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