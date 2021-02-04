Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Во времена Советского Союза практически в каждой семье имелась легкая сетчатая сумка «авоська». Сама по себе она была практически невесомой и могла уместиться в любом кармане. А вес при наполнении, тем не менее, могла выдержать «на своих плечах» достаточно большой – до 70 кг. Идея создания такой сумки появилась в двадцатых годах прошлого века.
На 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. За свою жизнь он снялся более чем в 80 фильмах, а в Театре имени Вахтангова проработал 63 года. А еще преподавал в Театральном училище имени Щукина.
Хотите познакомиться с альтернативным прочтением истории астрономии XX века? Это можно сделать при помощи книги «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Нину Михайловну Субботину некоторые называют Стивеном Хокингом российской науки. Удивительная дама одна из первых российских женщин-астрономов получила профессиональное образование и, несмотря на страшные недуги, развившиеся как осложнение после болезни, очень много сделала для астрономии. Ниже предлагаем прочитать отрывок из главы, посвященной солнечному затмению 1914 года.
Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.
Следователь Мячиков не собирается уходить на пенсию. Однако начальство решает по-другому. Тогда вместе со своим другом – инженером Воробьевым Мячиков решает организовать «преступление века»: раскрыв его, следователь докажет свою незаменимость.
Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.
Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.
2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. Отметит его, надеемся, и он сам – один из немногих мировых лидеров, кому посчастливилось дожить до столь почтенного возраста; впрочем, Тэтчер прожила 87, Рейган – 93, хотя и страдал от Альцгеймера в последние годы, Иоанн Павел II – 84, словно Бог вознаграждает этих людей за избавление человечества от опаснейшей конфронтации. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист Дмитрий Быков.
В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
Сибирские фамилии русских людей действительно отличаются от фамилий великороссов своим несколько «неканоническим» происхождением. Большая их часть появилась в конце XVIII века. Они не были образованы от профессий или от имен предков – отцов и дедов (хотя встречаются и такие), а имеют свои особенности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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