Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.