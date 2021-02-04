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Счастье
Древняя притча   
04 Февраля 2021 г.
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happy girl

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.

— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек.

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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