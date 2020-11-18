Самая лучшая жизнь

В конце 2019 года Ким Николаевич Балков завершил работу над книгой рассказов «Прости меня, Отче». И, к сожалению, не дождался ее опубликования – ушел из жизни в сентябре 2020 года. В этой книге писатель остался верен своим темам, главные из которых – поиск человеком смысла своего присутствия на земле, поиск и обретение себя настоящего, противоборство добра и зла и горячая убежденность в победе в душе каждого из нас веры, доброго и светлого начала…