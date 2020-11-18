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Самая лучшая жизнь
Греческая притча   
18 Ноября 2020 г.
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kid

У Фалеса спросили:
— Какая жизнь самая лучшая?

— Когда мы не делаем того, что сами осуждаем у других, — ответил мудрец.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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