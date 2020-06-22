Расстояние между сердцами

Как-то раз гуру спросил у своих учеников:

— Почему, когда люди ссорятся, они кричат?

— Потому что теряют спокойствие, — предположил один.

— Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? — спросил гуру. — Разве нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил гуру. В конце концов, он объяснил сам:

— Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются ещё сильнее, что происходит? — продолжал гуру. — Не говорят, а только перешёптываются и становятся ещё ближе в своей любви. В конце даже перешёптывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и всё понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые ещё больше увеличивают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдёте обратного пути.

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Источник: pritchi.ru

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