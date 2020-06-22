Расстояние между сердцами

Результатом исследования, которое в течение нескольких лет проводила группа учёных-генетиков, стало подтверждение того, что у казанских, крымских и сибирских татар нет общих предков. Такой вывод был сделан на основании изучения ДНК не родственных друг другу мужчин, считавших себя татарами в нескольких...
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было...
— Потому что теряют спокойствие, — предположил один.
— Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? — спросил гуру. — Разве нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил гуру. В конце концов, он объяснил сам:
— Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются ещё сильнее, что происходит? — продолжал гуру. — Не говорят, а только перешёптываются и становятся ещё ближе в своей любви. В конце даже перешёптывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и всё понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые ещё больше увеличивают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдёте обратного пути.
Странное дело, но, когда я попадаю на старые серии «Знатоков», откладываю все дела и с удовольствием их смотрю. Примечательно, что сериал родился в СССР и оборвался вместе с его распадом. Впоследствии его пытались возобновить, а позже сделали продолжение, но это уже было совсем другое кино. В данном же случае я говорю о конкретном временном отрезке – 1971–1989гг.
20 июня – день рождения Юрия Визбора. В 2020-м популярному барду исполнилось бы 85 лет. Автор трех сотен замечательных песен, актер, драматург и прозаик Визбор известен миллионам людей, живших в Советском Союзе. Его песни звучали возле походных костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих компаниях, на концертах авторской песни и во многих кинофильмах. Наследие Юрия Иосифовича и сегодня согревает души тех, чья юность и молодость прошла в СССР.
Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о том, как быстро идет время. На десерт — маленький рассказ Давыдова о русском севере.
Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.
В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», и Михаил Тататута стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем.
«Паки, паки, иже херувимы, житие мое», - говорил режиссер Якин в пьесе Булгакова «Иван Васильевич», искренне полагая, что общаться с царём Иваном Грозным следует именно так. И сегодня это заблуждение разделяют большинство людей, не понимающих разницы между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками.
Скорее всего, когда речь заходит о явлении некоего ИИ народу, нам тут же представляется искусственно созданное, обладающее сверхспособностями человекоподобное существо. Теоретически готовое бросить вызов своему творцу и, таким образом, поставить существование всего человечества под угрозу. Действительно, от появления такого существа, скорее всего, нас отделяет не одно десятилетие. Проблема, однако, в том, что ИИ уже довольно давно проникает в нашу жизнь в незаметных, гомеопатических дозах. Является нам не в виде Терминатора, а невидимкой, чье влияние на жизнь очень непросто распознать.
Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.