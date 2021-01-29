Рамки собственных знаний

Жизнь сильных мира сего не вся на виду, и поэтому оставляет место для разных суждений и домыслов. Например, в связи с политиками возникают конспирологические теории, в числе которых и идея о существовании мирового правительства со своими возможностями, тайнами и секретами. Мог ли Борман быть личным шпионом Сталина и не руководил ли кто-нибудь из Кремля бывшим президентом Америки Трампом – задаются подобными вопросами люди. Не засланные казачки, а особая каста предателей, действующая в своих личных интересах, совпадающих с целями иностранного государства. Кто мог в нее входить?.. Об агентах влияния рассказал ветеран КГБ СССР полковник в отставке Сергей Гусев.