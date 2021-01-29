Рамки собственных знаний

Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Переломным моментом в отношениях между советской властью и Русской православной церковью стало празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году. Почему Михаил Горбачев, наследник атеистических правителей эпохи «застоя», решил отметить церковный юбилей практически на государственном уровне?
Жизнь сильных мира сего не вся на виду, и поэтому оставляет место для разных суждений и домыслов. Например, в связи с политиками возникают конспирологические теории, в числе которых и идея о существовании мирового правительства со своими возможностями, тайнами и секретами. Мог ли Борман быть личным шпионом Сталина и не руководил ли кто-нибудь из Кремля бывшим президентом Америки Трампом – задаются подобными вопросами люди. Не засланные казачки, а особая каста предателей, действующая в своих личных интересах, совпадающих с целями иностранного государства. Кто мог в нее входить?.. Об агентах влияния рассказал ветеран КГБ СССР полковник в отставке Сергей Гусев.
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого сына.
Ангел — бестелесный дух, сотворенный Богом, вестник, который приходит к людям и возвещает волю Творца. Вроде бы это известно даже атеистам... но, если глубже проникнуть в православный канон, то все окажется не таким "простым"
Скандальная ситуация с «дворцом президента Владимира Путина» в Геленджике снова пробудила интерес к личной жизни главы государства. На этой волне вполне закономерно возникают вопросы: что за человек управляет Россией? Что известно о его другой, не президентской жизни? Давайте немного заглянем в подобное закулисье.
То и дело всплывают альтернативные версии об участи Николая II и его семьи. По мнению некоторых исследователей, многие документы, касающиеся обстоятельств этого дела, были уничтожены или до сих пор находятся под грифом «секретно».
Жил некогда человек, находившийся под властью вина. Но однажды он вдруг отказался от пьянства, и дела его пошли так хорошо, что он возвысился и стал правителем целой провинции. Те, кто помнил, каким он был, когда жил под властью пьянящих напитков, однажды спросили его:
Суеверные родители в поисках лучшего имени для новорожденного обращают внимание на всевозможные приметы, сулящие их чаду удачу и благополучие. Чтобы избежать неприятностей, при инициализации ребенка они соблюдают передающиеся из уст в уста правила.
У советской власти были непростые отношения со всеми искусствами, не оказалась исключением и музыка. Что стояло за избиениями сороковых и назначениями пятидесятых годов, что значила власть для самих творцов? Об этом рассказывает Александр Белоненко, музыковед, заслуженный деятель искусств России, директор Свиридовского института и племянник великого композитора, посвятивший жизнь его наследию и работе с его архивами.
«Дистанционка», «удаленка» – новые слова в нашем лексиконе, которые для кого-то стали ругательными, для других – символом долгожданной свободы от ненавистной школы. В столице удаленный режим для школ отменили, в регионах он пока сохраняется. Как это все повлияло на детей, родителей, учителей, узнаем у главного редактора «Учительской газеты», члена Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслана Хасавова.
Лидер легендарной группы «Чайф», отметившей осенью 35-летие, признается, что абсолютно счастлив. С ним большая семья, друзья, любимое дело, родной Екатеринбург, в котором он прожил всю жизнь. В чем секрет долгих верных отношений, как, перешагнув рубеж 60 лет, интегрироваться в современность и на что способен человек даже в одиночку — рассказывает музыкант, потомок уральского купеческого рода Владимир Шахрин.
Общественные дискуссии последних лет так или иначе вращаются вокруг трех ключевых для исторической России тем. Это западничество, славянофильство, уваровская триада — причем они, как кажется, были живы и при Советском Союзе. Уваровские православие, самодержавие, народность равнялись народности, коммунизму, а также руководящей и направляющей роли КПСС; западником считали члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева; неославянофилом называли идеолога «русской партии» Вадима Кожинова. Разделение на «западников» и «традиционалистов» актуально и сегодня. Но кем же на самом деле были славянофилы? Об этом рассказывает историк русской философии Андрей Тесля.
Весь прошлый год испытывал нервы родителей на прочность. Особенно трудно пришлось семьям, которые были вынуждены работать и учиться удаленно на 30 «квадратах» с одним компьютером на всех. Но бывало, что и вовсе без компьютера или без интернета, отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. «Удаленка — это не только уроки в Zoom. Это когда учительница идет в школу, кладет в коробочку домашнее задание, через полчаса за ним приходят родители, выполняют вместе с детьми и несут тетради на проверку. Это тоже удаленка, тоже дистант, который мы переживали в 2020 году», — отметил чиновник.
Среди множества проблем современной России, кроме борьбы с коронавирусом, есть одна очень застарелая и болезненная проблема – борьба с коррупцией, без победы над которой невозможно оздоровление всего государственного и общественного организма…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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