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Путь в Эль-Джавара
Восточная притча   
20 Января 2021 г.
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Однажды из Эш-Шидада в Эль-Джавара, что на берегу Аравийского моря, шёл караван.

И вместе с этим караваном совершали свой путь два дервиша — старый и молодой. И когда, после нескольких дней пути, караван прибыл в Эль-Джавара, молодой дервиш сказал своему старшему другу:

— Очень долгим и скучным был путь. Мы потеряли много времени.

Немного подумав, старший дервиш ответил:

— Если бы не было этого пути, то мы никогда бы не пришли в Эль-Джавара.

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Источник: pritchi.ru

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