Путь в Эль-Джавара

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Почти 46 лет назад во времена Советского Союза в медицинском Институте биологических проблем проводился секретный эксперимент на психологическую совместимость трех членов экипажа звездолета. Люди для покорения Марса подбирались с разными характерами.
В декабре во МХАТ имени Горького прошла премьера спектакля «Лавр», поставленного по роману-житию Евгения Водолазкина. В декабре же отмечалось 400-летие со дня рождения старообрядческого священномученика и писателя протопопа Аввакума. А минувшей осенью 20-й том «Библиотеки литературы Древней Руси» стал победителем премии «Книга года». С одним из редакторов этого издания, специалистом по истории древнерусской литературы, профессором Натальей Понырко, состоялся разговор об интересе современного читателя к русскому Средневековью и о том, что древнерусская литература не исчезла, а таинственным образом живет не только в текстах, но и в каждом из нас.
Ставшие невероятно популярными полезные морские водоросли сегодня употребляются не только в пищу, но и используются в косметологии. И это неудивительно: сравнимые по эффекту с современными косметическими активами по типу ДМАЭ, коэнзиму Q10 и пептидам, морские и речные водоросли подтягивают кожу и фиксируют мимику. Об интересном варианте применения Нори расскажем в статье.
В января 2021 года исполнилось 45 лет со дня смерти великой писательницы Агаты Кристи. А в прошлом году мир отмечал 130 лет со момента ее рождения. Из-за пандемии грандиозный праздник, который планировался на родине королевы детектива, пришлось отложить. Биография писательницы по насыщенности событий может потягаться с ее же романами, но в ней до сих пор остались некоторые тайны.
Рак — не приговор, хотя большинство людей воспринимают его именно так. Вероятно, именно поэтому многие фильмы про пациентов с этим диагнозом такие остросюжетные — герои буквально пускаются во все тяжкие, будто получили «добро» от небесной канцелярии на все ошибки и авантюры, которые существуют на свете. Предлагаем вам подборку разножанровых фильмов и сериалов про больных с онкологическими заболеваниями — от сентиментальных мелодрам до приключенческого триллера и арт-хауса.
Художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин – одна из самых ярких и харизматичных фигур на театральной сцене России. К своим актерам и к своим студентам он порой требователен и брутален, но птенцы его гнезда чаще других становятся заметными и любимыми зрителем.
Один из лучших советских комиков, народный артист России Семен Фарада сыграл роли во множестве блистательных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «После дождичка в четверг». За тридцать три года работы в кинематографе Фарада снялся в ста тридцати фильмах.
Книги Михаила Веллера просто обязательны к прочтению, если мы хотим понять смысл того, что происходит с миром. В новой книге, которую Веллер начинает со своих приключений, им проанализированы корни сегодняшнего мирового мракобесия. И человечество могло бы понять, как выбраться из этой глобальной передряги, но, к сожалению, людям никогда не нравилась правда.
1 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) был издан Приказ №1, который, по мнению многих офицеров и историков, положил начало окончательному разложению российской армии. В конечном счёте, результатом его негативного воздействия стал унизительный выход РСФСР из Первой Мировой войны и подписание 3 марта 1918 года позорного Брестского мира в статусе проигравшей с большими территориальными потерями.
«Я – единственный в мире по-настоящему свободный человек мира моды, – говорил он. – Все мои коллеги давным-давно передали свои бренды в чужие руки, а я всегда оставался Пьером Карденом от А до Z». Он создал империю, над которой никогда не заходило солнце: 500 фабрик, 800 торговых лицензий – от чая до мебели – и почти 200 тысяч сотрудников на всех континентах. На девяносто девятом году жизни в Американском госпитале парижского пригорода Нейи-сюр-Сен скончался последний из великих кутюрье двадцатого столетия. Это интервью с тем, кого во Франции по праву прозвали «императором моды», состоялось незадолго до его ухода в мир иной.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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