Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Когда я был молодым, мне нравилось плавать на лодке. У меня была маленькая лодка: в одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться там.
Однажды я сидел с закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная ночь. Какая-то пустая лодка плыла по течению и ударилась о мою. Во мне поднялся гнев! Я открыл глаза и собирался обругать побеспокоившего меня человека, но увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда было двигаться. На кого мне было его выплёскивать? Мне ничего не оставалось делать, как вновь закрыть глаза и начать присматриваться к своему гневу. В тот момент, когда я увидел его, я сделал первый шаг на моём Пути.
В эту тихую ночь я подошёл к центру внутри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытался обидеть меня и во мне поднимался гнев, я смеялся и говорил:
Хочет быть здоровым и долго прожить, наверное, каждый человек. Не отличался этим от других и отец народов Иосиф Сталин. В свое время он очень интересовался «волшебной» сывороткой академика Богомольца, которая якобы могла лечить все болезни и дарить многие лета. Чем все закончилось?
6 января исполнилось 83 года известному актеру и музыканту Адриано Челентано. В Советском Союзе его особенно любили, хотя с концертами у нас он был лишь однажды. Дочь Челентано Розалинда немного рассказала об отце.
Среди муз русских классиков, вдохновлявших писателей на создание их лучших произведений были не только заботливые и покорные супруги, но также законные и гражданские жёны-стервы, наполнявшие их существование болью и страданиями.
Знаменательное событие проходило в зале «Гран кафе» на бульваре Капуцинов, 14. Публика была поражена, увидев на экране движение: спешили пешеходы, мчались велосипедисты, к перрону подходил поезд, из него выходили пассажиры... Это были незатейливые фрагменты повседневной жизни, но они вызвали бешеный восторг.
В прошлый раз мы начали рассказ о волшебных масках для рук, которые не только придутся по вкусу домохозяйкам, но и будут как нельзя, кстати, в период новогодних торжеств. Эффект от маски будет заметен сразу, даже на запущенных или дряблых руках.
Виктор Сухоруков — знаменитый киноартист, прекрасный театральный актер и интересный человек. Кинозрители знают его по фильмам Мамина, Рогожкина, Балабанова, Лунгина, Кончаловского, ему аплодирует публика Театра Моссовета и Театра Вахтангова. На экране и сцене он ни на кого не похож. Сухоруков необыкновенно точно играет русское чудачество, русскую странность, русское существование вне границ и берегов — человека, от которого можно ждать все, что угодно, как хорошее, так и плохое. Мы долго договаривались об интервью, оно состоялось в начале второй волны коронавируса. Тональность, в которой пошел наш разговор, сильно отличалась от жутковатой атмосферы входящей в эпидемию ковида Москвы.
Каждого из нас, в конце концов, ждёт вечный покой. Это понимали и наши далёкие предки и понимают современники, но хранить свой гроб в кладовке теперь считается чем-то странным. Мы не хотим верить в свой последний час, хотя ещё недавно нравы были другими.
Подвигу Алексея Стаханова в прошедшем 2020 году исполнилось 85 лет. А самому Герою Труда 3 января исполянется 115 лет. Шахтер выполнил 14 (!) трудовых норм, став самым знаменитым рабочим в мире. Журнал Time поместил героя на обложку, а в СССР началось массовое стахановское движение. До сих пор «стахановцами» называют трудоголиков и передовиков, независимо от сферы их деятельности.
9 ноября исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых выдающихся французов ХХ века – Шарля де Голля. Недалеко и другая дата: 22 ноября – 130 лет со дня его рождения. Французы помнят и чтут этого человека, основавшего Пятую республику, по его конституции страна живет до сих пор.
Почитание родителей в православии восходит к ветхозаветной заповеди, которую Бог в числе других десяти дал пророку Моисею на горе Синай: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 2-:12). Эта заповедь совершенно точно дает нам уяснить, что здоровье и долголетние человека зависит от его отношений к отцу и матери, от того, насколько он их почитает.
Иосиф Кобзон – в сознании людей это не только сильный голос, но и сильная личность. Он безоружным пошел на переговоры с террористами, легко находил общий язык как с представителями власти, так и с криминальными авторитетами, пел и для власти, и для мафии. Загадку Кобзона до конца не раскрыли до сих пор, спустя два года после его смерти.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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