Птица и камень

Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так...
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Ученик и учитель тихо шли по каменистому берегу большой и спокойной реки. Ученик спросил учителя:
— Учитель, как мне найти свой путь?
Учитель: ответил:
— Не старайся его найти, просто иди по нему. Этого достаточно.
— Но учитель, откуда я узнаю, что этот путь мой?
Над рекой пролетела большая птица, и её крик застыл как эхо над водной гладью. Учитель сказал:
— Птицы всегда знают, куда они летят. Они не умеют думать, они только знают. Учись у птиц, и ты всегда будешь на своём пути, потому что есть только твой путь, и ничего другого.
— Но как же мне не свернуть с него в сторону? — продолжал вопрошать ученик.
Учитель взял с земли камень, поднял его над водой и отпустил. Камень упал в воду и начал опускаться ко дну по прямой.
— Камень тянется ко дну, он не знает никаких отклонений, потому что его цель — это внутренний покой, и он достигает его по прямой. Учись у камня, и ты никуда не свернёшь, потому что на самом деле нам некуда сворачивать.
— Учитель, но когда я достигну покоя и гармонии, что я буду делать?
Учитель улыбнулся, прикрыл глаза и остался неподвижным на несколько секунд. Камень, только что брошенный им в воду, парил в нескольких сантиметрах над поверхностью. Учитель посмотрел на ученика и сказал:
— Когда ты достигнешь покоя и гармонии, ты перестанешь задавать вопросы.
Два этапа генетических исследований фактически доказали принадлежность «екатеринбургских останков» членам расстрелянной семьи последнего российского императора. Ученые также смогли наглядно продемонстрировать некоторые специфические особенности, свойственные ДНК Романовых.
Всё-таки мир изменился. Раньше, когда мужики собирались чекушку раздавить, какие темы были в разговоре? Простые и понятные – женщины. А теперь?! Теперь у нас две темы – Трамп и вирус. И последний уже побеждает. Без него ни выпить, ни в баню сходить.
На Руси выкуп уплачиваемый женихом за невесту назывался вено, но с монголо-татарским нашествием этот термин почти канул в небытие, уступив место тюркскому слову калым. Сам обряд выкупа восходит к языческим временам, когда появилось табу на инцесты, то есть браки между близкими кровными родственниками. В поисках невесты женихи с дружинами были вынуждены отправляться в соседние племена или общины, а чтобы уговорить семью девушки отдать ее в чужие края, необходимо было задобрить или материально заинтересовать будущих родственников. Лишь после согласования со старейшинами рода размера калыма молодые могли готовиться к свадебному обряду, в котором тоже не обходилось без выкупа, правда, носившего более символический характер.
Отечественная война 1812 года породила на свет новое явление в истории - массовое партизанское движение. Во время войны с Наполеоном русские крестьяне стали объединяться в небольшие отряды, чтобы защищать свои села от иноземных захватчиков. Ярчайшая фигура среди партизан того времени – Василиса Кожина, женщина, ставшая легендой войны 1812 года.
27 октября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения исполнительницы народных песен, крестьянки по происхождению, Лидии Андреевны Руслановой. Ее голос и строптивый характер не сломил даже Владимирский централ. 2 мая 1945-го она спела «Валенки» на ступенях поверженного Рейхстага – это был единственный зарубежный концерт знаменитой артистки.
Отчего мы никак не найдём общего языка с американцами, хотя давно не строим коммунизм и тоже пьём кока-колу? Наступил ли уже предсказанный сто лет назад Шпенглером закат Европы? Каким будет наш мир завтра, если мы не узнаём его уже сегодня? И куда мы, гомо сапиенсы, несёмся — к высотам прогресса или к чёрту на рога? Вопросов много, а вместо чётких ответов — предположения да догадки. Но с умным человеком на такие темы поговорить не грех. Мы и обсудили — с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, членом президиума Российского совета по международным делам, директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессором-исследователем НИУ ВШЭ журналистом-международником Фёдором Лукьяновым.
В начале 2020 года в России был запущен благотворительный проект «Мечта ветерана». Его суть заключается в том, чтобы находить ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть «мечта», и исполнять её, привлекая людей или организации, готовых это сделать, либо (чаще всего) собирая средства на исполнение желания.
В Великую Отечественную войну одному буряту, ночевавшему вместе с другими солдатами его части в старом заброшенном сарае, приснилась дакиня Янжима (одна из небесных дев, охраняющих буддистов) и сказала:
Пётр I приказал всем брить бороды, — мало какой еще факт из русской истории XVIII века отделяет в нашем воображении «старую» Россию от «новой». Память о властном дисциплинировании мужских подбородков и щек немало занимала мужчин и в середине, и в конце XVIII века. Можно сказать, что становление новой русской литературы проходило в обсуждении волосяного покрова на мужских лицах.
Хоть раз в жизни каждый человек мечтал оказаться на месте королевских особ, полагая, что их жизнь лишена ежедневных будничных забот и хлопот, зато наполнена роскошью и вседозволенностью. Однако это расхожее мнение опровергает биография самого трудолюбивого и энергичного императора Российской империи Петра I, который вставал в 4 часа утра, чтобы успеть сделать всё запланированное на день.
31 октября умер сэр Томас Шон Коннери, уроженец Шотландии, актер с невероятным обаянием, посвященный в рыцари английской королевой, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA. Но для многих из нас — Джеймс Бонд, Робин Гуд, Король Артур и бессмертный Рамирес из «Горца».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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