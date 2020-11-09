Птица и камень

Ученик и учитель тихо шли по каменистому берегу большой и спокойной реки. Ученик спросил учителя:

— Учитель, как мне найти свой путь?

Учитель: ответил:

— Не старайся его найти, просто иди по нему. Этого достаточно.

— Но учитель, откуда я узнаю, что этот путь мой?

Над рекой пролетела большая птица, и её крик застыл как эхо над водной гладью. Учитель сказал:

— Птицы всегда знают, куда они летят. Они не умеют думать, они только знают. Учись у птиц, и ты всегда будешь на своём пути, потому что есть только твой путь, и ничего другого.

— Но как же мне не свернуть с него в сторону? — продолжал вопрошать ученик.

Учитель взял с земли камень, поднял его над водой и отпустил. Камень упал в воду и начал опускаться ко дну по прямой.

— Камень тянется ко дну, он не знает никаких отклонений, потому что его цель — это внутренний покой, и он достигает его по прямой. Учись у камня, и ты никуда не свернёшь, потому что на самом деле нам некуда сворачивать.

— Учитель, но когда я достигну покоя и гармонии, что я буду делать?

Учитель улыбнулся, прикрыл глаза и остался неподвижным на несколько секунд. Камень, только что брошенный им в воду, парил в нескольких сантиметрах над поверхностью. Учитель посмотрел на ученика и сказал:

— Когда ты достигнешь покоя и гармонии, ты перестанешь задавать вопросы.

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Источник: pritchi.ru

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