Причина болезни отца

У молодого человека сильно заболел отец.

Парень очень переживал и решил пойти к священнослужителю и задать ему вопрос. Он долго мялся, не зная, как сформулировать, но потом всё же решился:

— Скажите, а может быть так, что… ну, что отец заболел из-за того, что я совершил много ошибок?

— Ответь мне, когда у твоих родных всё хорошо, задаёшь ты себе вопрос, не из-за тебя ли?

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Источник: pritchi.ru

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