Причина болезни отца

Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так...
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Советские люди вкладывали титанические усилия в строительство дач. Из тесных хрущевок на дачу выезжали всей семьей, но не для отдыха на природе, а для прополки грядок. Выращенные на шести сотках корнеплоды вносили существенный вклад в бюджет советской семьи. Сегодня большинство россиян огородничают разве что для удовольствия. Почему феномен «дача» уходит в прошлое и что приходит ему на смену?
Два этапа генетических исследований фактически доказали принадлежность «екатеринбургских останков» членам расстрелянной семьи последнего российского императора. Ученые также смогли наглядно продемонстрировать некоторые специфические особенности, свойственные ДНК Романовых.
Всё-таки мир изменился. Раньше, когда мужики собирались чекушку раздавить, какие темы были в разговоре? Простые и понятные – женщины. А теперь?! Теперь у нас две темы – Трамп и вирус. И последний уже побеждает. Без него ни выпить, ни в баню сходить.
На Руси выкуп уплачиваемый женихом за невесту назывался вено, но с монголо-татарским нашествием этот термин почти канул в небытие, уступив место тюркскому слову калым. Сам обряд выкупа восходит к языческим временам, когда появилось табу на инцесты, то есть браки между близкими кровными родственниками. В поисках невесты женихи с дружинами были вынуждены отправляться в соседние племена или общины, а чтобы уговорить семью девушки отдать ее в чужие края, необходимо было задобрить или материально заинтересовать будущих родственников. Лишь после согласования со старейшинами рода размера калыма молодые могли готовиться к свадебному обряду, в котором тоже не обходилось без выкупа, правда, носившего более символический характер.
Отечественная война 1812 года породила на свет новое явление в истории - массовое партизанское движение. Во время войны с Наполеоном русские крестьяне стали объединяться в небольшие отряды, чтобы защищать свои села от иноземных захватчиков. Ярчайшая фигура среди партизан того времени – Василиса Кожина, женщина, ставшая легендой войны 1812 года.
27 октября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения исполнительницы народных песен, крестьянки по происхождению, Лидии Андреевны Руслановой. Ее голос и строптивый характер не сломил даже Владимирский централ. 2 мая 1945-го она спела «Валенки» на ступенях поверженного Рейхстага – это был единственный зарубежный концерт знаменитой артистки.
Отчего мы никак не найдём общего языка с американцами, хотя давно не строим коммунизм и тоже пьём кока-колу? Наступил ли уже предсказанный сто лет назад Шпенглером закат Европы? Каким будет наш мир завтра, если мы не узнаём его уже сегодня? И куда мы, гомо сапиенсы, несёмся — к высотам прогресса или к чёрту на рога? Вопросов много, а вместо чётких ответов — предположения да догадки. Но с умным человеком на такие темы поговорить не грех. Мы и обсудили — с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, членом президиума Российского совета по международным делам, директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессором-исследователем НИУ ВШЭ журналистом-международником Фёдором Лукьяновым.
В начале 2020 года в России был запущен благотворительный проект «Мечта ветерана». Его суть заключается в том, чтобы находить ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть «мечта», и исполнять её, привлекая людей или организации, готовых это сделать, либо (чаще всего) собирая средства на исполнение желания.
В Великую Отечественную войну одному буряту, ночевавшему вместе с другими солдатами его части в старом заброшенном сарае, приснилась дакиня Янжима (одна из небесных дев, охраняющих буддистов) и сказала:
Пётр I приказал всем брить бороды, — мало какой еще факт из русской истории XVIII века отделяет в нашем воображении «старую» Россию от «новой». Память о властном дисциплинировании мужских подбородков и щек немало занимала мужчин и в середине, и в конце XVIII века. Можно сказать, что становление новой русской литературы проходило в обсуждении волосяного покрова на мужских лицах.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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