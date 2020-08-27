Потрясающий костюм

Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно запястье.

— Рукав слишком короток. Не могли бы вы удлинить его?

— Рукав не короток, — ответил портной. — Это ваша рука слишком длинная. Втяните её немного, и сами увидите, что рукав идеален.

Мужчина немного втянул руку, и рукав скрыл запястье.

Но это движение привело в беспорядок верхнюю часть пиджака.

— Теперь воротничок не на месте, — запротестовал он.

— С воротничком всё в порядке, — настаивал на своём портной. — Это ваша шея расположена слишком низко. Вытяните её немного, и пиджак будет сидеть как нужно.

Заказчик вытянул шею, насколько мог, и убедился, что воротник лежит, как ему положено.

Однако появилась третья проблема: задрались полы пиджака.

— Теперь выглядывает моя задняя часть! — пожаловался мужчина.

— Это легко исправить, — отвечал портной. — Просто подтяните мышцы, и пиджак её скроет.

Наконец, мужчина исполнил все указания, после чего его тело оказалось в весьма неудобном положении. Но портной уверил его, что проблема в самом заказчике, а не в костюме.

Итак, мужчина заплатил за работу и вышел на улицу в самой неловкой позе, пытаясь удержать все части костюма на своих местах.

По пути ему встретились две женщины, идущие по противоположной стороне улицы. Пройдя мимо, одна женщина повернулась к подруге и заметила:

— Бедный мужчина, как изувечила его болезнь!

— В самом деле, — согласилась другая. — Но костюм у него потрясающий!

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...