Потрясающий костюм

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Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно...
Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно запястье.
— Рукав слишком короток. Не могли бы вы удлинить его?
— Рукав не короток, — ответил портной. — Это ваша рука слишком длинная. Втяните её немного, и сами увидите, что рукав идеален.
Мужчина немного втянул руку, и рукав скрыл запястье.
Но это движение привело в беспорядок верхнюю часть пиджака.
— Теперь воротничок не на месте, — запротестовал он.
— С воротничком всё в порядке, — настаивал на своём портной. — Это ваша шея расположена слишком низко. Вытяните её немного, и пиджак будет сидеть как нужно.
Заказчик вытянул шею, насколько мог, и убедился, что воротник лежит, как ему положено.
Однако появилась третья проблема: задрались полы пиджака.
— Теперь выглядывает моя задняя часть! — пожаловался мужчина.
— Это легко исправить, — отвечал портной. — Просто подтяните мышцы, и пиджак её скроет.
Наконец, мужчина исполнил все указания, после чего его тело оказалось в весьма неудобном положении. Но портной уверил его, что проблема в самом заказчике, а не в костюме.
Итак, мужчина заплатил за работу и вышел на улицу в самой неловкой позе, пытаясь удержать все части костюма на своих местах.
По пути ему встретились две женщины, идущие по противоположной стороне улицы. Пройдя мимо, одна женщина повернулась к подруге и заметила:
— Бедный мужчина, как изувечила его болезнь!
— В самом деле, — согласилась другая. — Но костюм у него потрясающий!
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Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно запястье.
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