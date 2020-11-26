Потребности и опоздания

Однажды ученик спросил Учителя:

— Учитель, подскажи, что делать: мне никогда ни на что не хватает времени! Я разрываюсь между несколькими делами и в результате не выполняю достаточно хорошо ни одного из них...

— Это случается часто? — поинтересовался Учитель.

— Да, — сказал ученик, — мне кажется, что гораздо чаще, чем у моих коллег.

— Скажи, а в туалет ты в этих случаях ходить успеваешь?

Ученик удивился:

— Ну да, конечно, но почему ты спросил об этом?

— А что будет, если не сходишь?

Ученик замялся:

— Ну, как это «не сходишь»? Это же потребность!..

— Ага! — воскликнул Учитель. — Значит, когда желание есть и оно действительно большое, ты на него время всё-таки находишь...

Первый Ученик рассказал нам, что Учитель сам запретил ученикам как-либо комментировать эту историю. Он сказал: «Если и тут что-то непонятно, комментарий уже не поможет».

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Источник: pritchi.ru

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