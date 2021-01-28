Подлинный наследник

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого сына.

Свершив круг дней, царь умер, и тело его было положено в царскую усыпальницу. Братья стали спорить между собой за власть и пошли за советом к одному старому рыцарю. И тот сказал:

— Чья стрела глубже войдёт в тело царя, тому и быть новым царём.

Первый сын ранил правую руку государя. Стрела второго раздробила ему кость плеча. Третий пронзил сердце царя и уже был уверен, что царство достанется ему. Четвёртый, приблизившись к телу отца, вздохнул и печально сказал:

— Увы, отец мой, не бывать тому, чтобы я нанёс рану своему отцу, живому или умершему.

Когда он это сказал, горожане, подняв юношу, усадили его на отцовский престол как подлинного наследника.

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Источник: pritchi.ru

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