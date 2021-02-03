Первый ангел

Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Следователь Мячиков не собирается уходить на пенсию. Однако начальство решает по-другому. Тогда вместе со своим другом – инженером Воробьевым Мячиков решает организовать «преступление века»: раскрыв его, следователь докажет свою незаменимость.
Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.
Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.
2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. Отметит его, надеемся, и он сам – один из немногих мировых лидеров, кому посчастливилось дожить до столь почтенного возраста; впрочем, Тэтчер прожила 87, Рейган – 93, хотя и страдал от Альцгеймера в последние годы, Иоанн Павел II – 84, словно Бог вознаграждает этих людей за избавление человечества от опаснейшей конфронтации. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист Дмитрий Быков.
В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
Сибирские фамилии русских людей действительно отличаются от фамилий великороссов своим несколько «неканоническим» происхождением. Большая их часть появилась в конце XVIII века. Они не были образованы от профессий или от имен предков – отцов и дедов (хотя встречаются и такие), а имеют свои особенности.
Хедда Болгар – уникум. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов, являясь старейшим членом Американской психологической ассоциации. От пациентов не было отбоя. И не только потому, что в ее клинике принимали тех, кто не мог получить помощь где-то еще – слишком дорого.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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