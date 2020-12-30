Пачка печенья на двоих

Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Её рейс был задержан, и ей пришлось ждать самолёт в течение нескольких часов. Она купила книгу и пачку печенья и села в кресло, чтобы провести время.

Рядом с ней был пустой стул, где лежала пачка печенья, а на следующем кресле сидел мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье и мужчина взял тоже! Её это взбесило, но она ничего не сказала и продолжала читать. И каждый раз, когда она брала печенье, мужчина продолжал тоже брать. Она пришла в бешенство, но не хотела устраивать скандал в зале ожидания.

Когда осталось только одно печенье, она подумала: «Интересно, что сделает этот невежа?» Будто прочитав её мысли, мужчина взял печенье, сломал его пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было пределом, она встала, собрала свои вещи и ушла.

Позже, когда она села в самолёт и полезла в сумочку, чтобы достать свои очки, она вытащила пачку печенья. Она вдруг вспомнила, что положила свою пачку печенья в сумочку. И человек, которого она считала невежей, делился с ней печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты.

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Источник: pritchi.ru

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