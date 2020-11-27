Остров духовных ценностей

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова.
Тогда она позвала Богатство и попросилась к нему на корабль, но Богатство ответило: «На моём корабле много драгоценностей и золота, для тебя здесь нет места». Когда мимо проплывал корабль Грусти, она попросилась к ней, но та ей ответила: «Извини, Любовь, я настолько грустная, что мне надо всегда оставаться в одиночестве». Тогда Любовь увидела корабль Гордости и попросила о помощи её, но та сказала, что Любовь нарушит гармонию на её корабле. Рядом проплывала Радость, но та так была занята весельем, что даже не услышала о призывах Любви. Тогда Любовь совсем отчаялась.
Но вдруг она услышала голос где-то позади: «Пойдём, Любовь, я возьму тебя с собой». Любовь обернулась и увидела старца. Он довёз её до суши, и, когда старец уплыл, Любовь спохватилась, ведь она забыла спросить его имя. Тогда она обратилась к Познанию:
— Скажи, Познание, кто спас меня? Кто был этот старец?
Познание посмотрело на Любовь:
— Это было Время.
— Время? — переспросила Любовь. — Но почему оно спасло меня?
Познание ещё раз взглянуло на Любовь, потом вдаль, куда уплыл старец:
— Потому что только Время знает, как важна в жизни Любовь.
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова.
Массовое уничтожение людей в специально отведенных для этого местах – вроде Богдановки, куда сразу стали загонять часть евреев из Одессы после мытарств у Дальника, – было впереди. А именно это начали оккупанты с наступлением осени, когда и Одесса попала в их руки, иными словами – когда замкнулись границы Транснистрии не только между Днестром и Бугом, а и с юга, у морского берега, раньше упорно оборонявшегося советскими войсками до их ухода 16 октября из Одессы.
Однажды ученик спросил Учителя:
— Учитель, подскажи, что делать: мне никогда ни на что не хватает времени! Я разрываюсь между несколькими делами и в результате не выполняю достаточно хорошо ни одного из них...
Портниха Надежда Ламанова, шившая платья для русского императорского двора, после революции не уехала в эмиграцию. Ее судьба сложилась сравнительно благополучно и при большевиках. Фактически Ламанова, которая одной из первых занялась разработкой массового костюма, некоторое время считалась ведущим модельером в СССР.
На прошедшей неделе телевидение удивило появлением сразу двух качественных сериалов, шедших в одно время. Зрители вынуждены были выбирать между отлично сделанным детективом «Казанова» о жестоком сердцееде и изобретательном аферисте на Первом канале и исторической драмой на «России 1» об атомном проекте, который в 1949 году сделал СССР обладателем ядерного оружия и на долгие годы обеспечил безопасность нашего государства. Действительно такого класса криминальной драмы не было давно, а столь соответствующего исторической и научной правде кинопроизведения, как «Бомба», не было со времён «Девяти дней одного года».
Волоколамский митрополит Илларион в своих интервью не раз указывал, что пища для христианина — это не только утоление нашего голода, но еще и дар Господа жаждущему. Недаром в словах молитвы «Отче наш» есть слова «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», что по сути является молитвой к Богу насытить голодных верующих, дать им хлеба на каждый день.
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное хозяйство.
Одним из главных фильмов этого невероятно трудного для кинематографистов года стал проект Оксаны Карас «Доктор Лиза», в центре которого — день из жизни Елизаветы Глинки. Доктор Лиза разбилась в авиакатастрофе 4 года назад, но ее помнят до сих пор и будут помнить еще очень долго как замечательного врача и благотворителя, занимавшегося паллиативной медициной и проблемами онкобольных детей.
Поэт, прозаик, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев о преимуществе бумажных СМИ перед блогами, нонконформизме как форме несвободы, слабеньких ростках гражданского общества и роскоши человеческого общения.
«Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях одно только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок». Эти слова написала Одри Хепбёрн, когда ее попросили раскрыть секреты красоты. Позже этот прекрасный текст прочитали на ее похоронах.
С начала XVII века сотни людей объявляли себя царями и царевичами, а один из них официально взошел на престол. Самозванство пустило корни во все сферы социальной и культурной жизни: многочисленные авантюристы выдавали себя за князей, священников, ученых и судей, а после 1917 года — за революционеров, за «настоящего» Ленина, за сыновей Сталина... Почему самозванцев было так много, и какую правду выражала их народная легитимность? Ответ на этот вопрос можно найти в книге историка Клаудио Ингерфлома «Аз есмь царь. История самозванства в России». Предлагаем прочитать одну из глав.
«Вино из одуванчиков» – одно из самых знаменитых произведений писателя Рэя Брэдбери. Не менее культовое, чем «Марсианские хроники», хотя и неформатное для корифея космической фантастики, ушедшего от нас восемь лет назад, в 91 год. Интересно, что Брэдбери, писавший о будущем, не любил компьютер, боялся летать на самолетах, не водил машину и вообще был далек от множества технических вещей.
Самые популярные крема из советского времени, выпускаемые отечественным производителем — фабрикой «Свобода» не утратили лидирующих позиций и сегодня. Среди всего роскошного ассортимента продукции особой популярностью, как среди соотечественников и бьюти — блогеров, так и среди иностранцев пользуются только 4 крема. Но так ли они хороши? Расскажем в статье.
Ужасно не хочется писать стандартную биографию Булгакова – родился-крестился-женился-опубликовался. Это скучный соцреалист может родиться-креститься-жениться, а Булгаков сам о себе в известном письме в ЦК писал: «Я – писатель мистический». И жизнь его состоит из мистических событий, которые при желании можно объяснить самыми материалистическими причинами. Но – неинтересно.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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