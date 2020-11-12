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Ослик под дождём
Притча неизвестного происхождения   
12 Ноября 2020 г.
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Ослик шёл по дороге, как вдруг начался дождик.

Крупные капли били ослика по спине. «Больно», — подумал ослик. И спрятался под зонтик.

Капли стучали по зонтику, и ослик подумал: «Теперь больно зонтику». И вместе с зонтиком он укрылся в домике. И услышал, как дождь падает на крышу. Теперь было больно домику. И тогда ослик залез на крышу и закрыл домик.

— Зачем ты это делаешь, ослик? — спросил его медвежонок. — Разве тебе не больно?

А ослик ответил:

— Кому-то всегда бывает больно. Но я сильней, чем зонтик, и сильней, чем домик. А больно должно быть тому, кто сильный.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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