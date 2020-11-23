Обувь по размеру

Возлагая большие надежды на встречу с Мастером, посетитель был разочарован: он услышал лишь несколько банальных фраз, адресованных ему.

— Я пришёл сюда в поисках Мастера, — жаловался он ученику, — а нашёл обычного человека, такого, как все.

Ученик ответил:

— Мастер — это сапожник, у которого неиссякаемый запас кожи. Но кроит и шьёт он по размеру твоей ноги.

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Источник: pritchi.ru

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