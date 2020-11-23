Обувь по размеру

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Ужасно не хочется писать стандартную биографию Булгакова – родился-крестился-женился-опубликовался. Это скучный соцреалист может родиться-креститься-жениться, а Булгаков сам о себе в известном письме в ЦК писал: «Я – писатель мистический». И жизнь его состоит из мистических событий, которые при желании можно объяснить самыми материалистическими причинами. Но – неинтересно.
Культуролог Наталья Титова — обладательница внушительной коллекции, посвященной дореволюционным ресторанам. В коллекции — посуда, салфетки, другая утварь и элементы интерьера. Малую ее часть можно увидеть в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. По этим любопытным экспонатам можно воссоздать вкусную и шумную историю едальных заведений Москвы.
История богата событиями, и осмыслить их лучше, подать под разными, в том числе иногда и очень неожиданным ракурсами, помогают нам лекторы. Например, ниже поднята тема горячих точек 1990-х. Исследовал ее и явил миру Александр Черкасов.
По телевизионному каналу «Доверие» с середины этого года повторяется сериал «Знатоки» (1971–1989 гг.), посвященный борьбе советских правоохранительных органов со всевозможными противоправными действиями отдельных советских граждан. Именно отдельных, ибо все 22 серии сопровождаются песенным рефреном «Если кто-то, кое-где у нас, порой, честно жить не хочет...»
Известный актер Александр Домогаров рассказал о своей работе над ролью Ричарда III в новом спектакле Театра имени Моссовета, о плюсах и минусах актерской профессии и о том, какую роль в ней играет случай.
Ушел из жизни Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины. Три недели назад он попал в больницу с заражением коронавирусом. Практически сразу его перевели в реанимацию, посколько состояние быстро ухудшалось. И вот печальная новость: Роман Виктюк умер. Инсульт. Ему было 84 года.
Во времена правления князя Владимира Мономаха (внука Ярослава Мудрого и отца Юрия Долгорукого) половцы осадили небольшой городок. Жители вышли на крепостные стены с оружием в руках и храбро сражались. Помощь из Киева не подошла. Ночью жители через подземный ход ушли в леса. Половцы сожгли городок дотла. Князь приехал на пепелище, мудро оценил ситуацию и выдал всем жителям равные доли денег на восстановление хозяйства, освободив их на пять лет от налогов.
В нынешней тревожной обстановке многих из нас нежность представляется необходимым лекарством. Психоаналитик Мюриэль Флис-Трев в интервью Le Figaro говорит, что в ней даже заключается способ "постичь мир перед лицом жестокой реальности". И ключевой инструмент для воссоединения как с другими, так и с самим собой.
Осенний карантин «второй ковидной волны» не вызвал у россиян и доли паники марта-апреля, когда сметались продукты в магазинах и взлетали до небес цены на аренду дач. Хотя статистика по заболевшим сегодня вдвое выше. Апокалиптические прогнозы уже не вызывают ужаса по принципу условного рефлекса. Не отрицая в целом, что коронавирус – опасная штука, а маски снижают риск, люди задаются вопросом: а не играют ли на струнах самого тревожного поколения в мировой истории все кому не лень? Не становимся ли мы жертвами собственного инстинкта самосохранения? Каким будет мир людей, боящихся самых безобидных вещей?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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