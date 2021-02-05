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Нищий и правда
Русская притча   
05 Февраля 2021 г.
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falls

Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.

— Кто ты, бедный человек?
Нищий ответил:
— Я — человек, говорящий правду, поэтому, куда бы я ни пришёл, меня прогоняют.
Хозяин удивился, угостил гостя ужином. Поев, они пошли спать. Утром встали, начали одеваться. Нищий увидел, что старик — одноглазый, и сказал ему в лицо: ты, мол, кривой.
И тут рассердился старик, выгнал его из дому, сказав:
— Ты не находишь себе места и стал всем ненавистен, ибо не правду говоришь людям, а попрекаешь людей их недостатками.
Сказанная без любви правда выглядит как оскорбление.

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Источник: pritchi.ru

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