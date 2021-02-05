Нищий и правда

Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.
— Кто ты, бедный человек? Нищий ответил: — Я — человек, говорящий правду, поэтому, куда бы я ни пришёл, меня прогоняют. Хозяин удивился, угостил гостя ужином. Поев, они пошли спать. Утром встали, начали одеваться. Нищий увидел, что старик — одноглазый, и сказал ему в лицо: ты, мол, кривой. И тут рассердился старик, выгнал его из дому, сказав: — Ты не находишь себе места и стал всем ненавистен, ибо не правду говоришь людям, а попрекаешь людей их недостатками. Сказанная без любви правда выглядит как оскорбление.
В Европе нижнее белье в его современном виде стали носить лишь в начале XX века. Кальсоны из хлопка и льна были популярны среди мужчин в дореволюционной России, а женщины стали надевать панталоны только три столетия назад. Даже в советском государстве не спешили отказываться от «старорежимного» белья, так как все производственные возможности государства были настроены на обеспечение потребностей армии. Многие советские граждане, и даже сам И.В. Сталин, носили устаревшее белье вплоть до середины прошлого века.
«Господа офицеры», «72 метра», «Грозовые ворота», «Всё золото мира» – все эти фильмы объединяет участие в них актёра Игоря Ливанова. Его герой – пожалуй, тот, кто больше всего необходим нашему времени: мужественный, порядочный, интеллигентный, надёжный. В этом актёре уживаются редко сочетаемые вещи. С одной стороны, служба в морской пехоте, занятия боксом и таэквондо. С другой – каждое утро Игорь Евгеньевич начинает с того, что поливает на балконе свои любимые фиалки и кормит рыбок в аквариуме. При внешнем спокойствии и холодности актёр чрезвычайно эмоционален и совершенно не скрывает, что в некоторых ситуациях может даже расплакаться. О многом он сам рассказал в своём монологе.
Сибирская тайга веками кормила поколения жителей наших страны, и потому немудрено, что в народе выработались традиции определённого поведения в лесу, которые включают в себя нормы охотничьего и бытового поведения.
Во времена Советского Союза практически в каждой семье имелась легкая сетчатая сумка «авоська». Сама по себе она была практически невесомой и могла уместиться в любом кармане. А вес при наполнении, тем не менее, могла выдержать «на своих плечах» достаточно большой – до 70 кг. Идея создания такой сумки появилась в двадцатых годах прошлого века.
На 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. За свою жизнь он снялся более чем в 80 фильмах, а в Театре имени Вахтангова проработал 63 года. А еще преподавал в Театральном училище имени Щукина.
Хотите познакомиться с альтернативным прочтением истории астрономии XX века? Это можно сделать при помощи книги «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Нину Михайловну Субботину некоторые называют Стивеном Хокингом российской науки. Удивительная дама одна из первых российских женщин-астрономов получила профессиональное образование и, несмотря на страшные недуги, развившиеся как осложнение после болезни, очень много сделала для астрономии. Ниже предлагаем прочитать отрывок из главы, посвященной солнечному затмению 1914 года.
Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.
Следователь Мячиков не собирается уходить на пенсию. Однако начальство решает по-другому. Тогда вместе со своим другом – инженером Воробьевым Мячиков решает организовать «преступление века»: раскрыв его, следователь докажет свою незаменимость.
Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.
Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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