Нищий и правда

«Господа офицеры», «72 метра», «Грозовые ворота», «Всё золото мира» – все эти фильмы объединяет участие в них актёра Игоря Ливанова. Его герой – пожалуй, тот, кто больше всего необходим нашему времени: мужественный, порядочный, интеллигентный, надёжный. В этом актёре уживаются редко сочетаемые вещи. С одной стороны, служба в морской пехоте, занятия боксом и таэквондо. С другой – каждое утро Игорь Евгеньевич начинает с того, что поливает на балконе свои любимые фиалки и кормит рыбок в аквариуме. При внешнем спокойствии и холодности актёр чрезвычайно эмоционален и совершенно не скрывает, что в некоторых ситуациях может даже расплакаться. О многом он сам рассказал в своём монологе.