— Нищета — это труд лености.

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Во времена правления князя Владимира Мономаха (внука Ярослава Мудрого и отца Юрия Долгорукого) половцы осадили небольшой городок. Жители вышли на крепостные стены с оружием в руках и храбро сражались. Помощь из Киева не подошла. Ночью жители через подземный ход ушли в леса. Половцы сожгли городок дотла. Князь приехал на пепелище, мудро оценил ситуацию и выдал всем жителям равные доли денег на восстановление хозяйства, освободив их на пять лет от налогов.
Через пять лет Мономах приехал в этот городок и удивился безмерно. Семьи, которые были богаты до нашествия, стали ещё богаче, а бедные семьи — так и остались бедными, а деньги прогуляли.
И сказал тогда Владимир Мономах пророческие слова:
Во времена правления князя Владимира Мономаха (внука Ярослава Мудрого и отца Юрия Долгорукого) половцы осадили небольшой городок. Жители вышли на крепостные стены с оружием в руках и храбро сражались. Помощь из Киева не подошла. Ночью жители через подземный ход ушли в леса. Половцы сожгли городок дотла. Князь приехал на пепелище, мудро оценил ситуацию и выдал всем жителям равные доли денег на восстановление хозяйства, освободив их на пять лет от налогов.
В нынешней тревожной обстановке многих из нас нежность представляется необходимым лекарством. Психоаналитик Мюриэль Флис-Трев в интервью Le Figaro говорит, что в ней даже заключается способ "постичь мир перед лицом жестокой реальности". И ключевой инструмент для воссоединения как с другими, так и с самим собой.
Осенний карантин «второй ковидной волны» не вызвал у россиян и доли паники марта-апреля, когда сметались продукты в магазинах и взлетали до небес цены на аренду дач. Хотя статистика по заболевшим сегодня вдвое выше. Апокалиптические прогнозы уже не вызывают ужаса по принципу условного рефлекса. Не отрицая в целом, что коронавирус – опасная штука, а маски снижают риск, люди задаются вопросом: а не играют ли на струнах самого тревожного поколения в мировой истории все кому не лень? Не становимся ли мы жертвами собственного инстинкта самосохранения? Каким будет мир людей, боящихся самых безобидных вещей?
Будущему народному артисту СССР, а тогда Иннокентию Смоктуновичу (настоящая фамилия Смоктуновского. – Прим.) едва исполнилось 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. А в 1943-м он, как и его отец, ушел на фронт.
В Музее современной истории России проработал менее двух недель и закрылся на карантин выставочный проект «То, что я должен сказать...», посвященный столетию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма осенью 1920-го.
В ночь с 13-го на 14 ноября на 86-м году ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Сам Армен Борисович к смерти относился философски, не боялся ее, хотя часто признавался, что «очень хочется пожить».
Погребальные обряды, как никакие другие, несут на себе отпечаток глубочайшей архаики, храня традиции и особенности жизненного уклада народа, возникшие в эпоху седой старины. Один из лучших примеров тому – мусульманский погребальный обряд.
Осенне-зимний период — это настоящее испытание не только для возрастной кожи: холод и сырость на улице, включение отопления и использование обогревателей, постоянные перепады температуры — только добавляют проблем. И как результат к появившимся морщинкам и потерянному тонусу присоединяются обезвоженность, шелушение и постоянное ощущение «стянутости». Однако с ними можно легко справиться даже когда тебе уже не 20 лет!
14 ноября умер великий актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85. Он долго боролся с тяжелыми недугами, странный поздний брак и скандальный развод здоровья не прибавили. Утрату оплакивают коллеги, друзья и те, кто лично знаком не был: его любила вся страна.
Мнения публичных людей о разных явлениях современной жизни страны небезынтересны читателям нашего сайта. Ниже приведено несколько цитат известного в 90-е годы политика, депутата Госдумы первых трех созывов Николая Травкина.
Сказочный фокусник Амаяк Акопян давно исчез с экранов ТВ. После неудачной попытки создать свой детский театр артист ведет затворнический образ жизни. Оставшись без государственных званий, всегда улыбающийся иллюзионист вышел на пенсию и впал в настоящую депрессию. У главного волшебника страны появилась «некая рассеянность», он ограничил свое общение репризами из творческого прошлого и не дает больших интервью. Но для нас все же сделал исключение.
Как известно, выражение «опростоволоситься» означает «оказаться в нелепой, стыдной ситуации, оконфузиться». Свое происхождение это слово ведет от обычая покрывать голову, волосы платком, шапкой или иным убором. Для мужчины снять шапку самому, обнажить голову – значит оказать уважение и честь собеседнику. Сбить шапку с головы оппонента – унизить его, «опростоволосить». Но особенно серьезным такое унижение считалось, если речь шла о женщинах. Простоволосая женщина – предмет насмешек. Но не только. Иной раз простоволосая баба внушала нашим предкам не столько смех, сколько страх.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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