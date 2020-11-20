Во времена правления князя Владимира Мономаха (внука Ярослава Мудрого и отца Юрия Долгорукого) половцы осадили небольшой городок. Жители вышли на крепостные стены с оружием в руках и храбро сражались. Помощь из Киева не подошла. Ночью жители через подземный ход ушли в леса. Половцы сожгли городок дотла. Князь приехал на пепелище, мудро оценил ситуацию и выдал всем жителям равные доли денег на восстановление хозяйства, освободив их на пять лет от налогов.

Через пять лет Мономах приехал в этот городок и удивился безмерно. Семьи, которые были богаты до нашествия, стали ещё богаче, а бедные семьи — так и остались бедными, а деньги прогуляли.

И сказал тогда Владимир Мономах пророческие слова:

— Нищета — это труд лености.

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Источник: pritchi.ru

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