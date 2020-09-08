Ничего такого, что было бы неправдой

При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл идеальные...
Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно...
Много лет назад епископ с восточного побережья Соединённых Штатов Америки посетил небольшой религиозный колледж на западном берегу. Его поселили в доме президента колледжа — прогрессивного молодого человека, профессора физических и химических...
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног...
Ясным майским утром один молодой человек увидел у стены парка мужчину, примерно его возраста, просившего милостыню. Рядом с ним стоял плакат, представлявший собой надпись от руки на обломке доски: «Я слепой». Эта мольба явно не трогала сердца жителей и туристов большого города, торопливо проходивших мимо. Если не считать нескольких монеток, миска для сбора подаяния была пуста.
Тронутый этим печальным зрелищем, прохожий подумал о том, чего лишён этот несчастный молодой человек в такой чудесный день, и подошёл к нищему.
— Я не могу дать вам денег, — виновато объяснил он нищему, — потому что сам несколько месяцев без работы. Но, если вы не против, я могу помочь вам другим способом. Я бы хотел внести кое-какие изменения в вашу просьбу о помощи.
Удивлённый нищий некоторое время колебался, а затем пожал плечами:
— Ладно, делайте, что хотите. Но должен вам сказать, что вряд ли найдутся слова, способные пробудить жалость у жителей этого города к очередному попрошайке.
Молодой мужчина извлёк из кармана маркер, приписал на плакате несколько слов и продолжил свой путь.
К концу дня он возвращался через парк и, проходя мимо нищего, с удовлетворением отметил, что новый плакат доказал свою эффективность в раскрытии сердец и кошельков прохожих. Миска была полна денег, причём не только мелких монет, но даже пяти- и десятидолларовых купюр.
— Дела у вас пошли гораздо лучше, — сказал он нищему.
— Точно, — ответил тот, а затем, узнав голос молодого человека, озадаченно спросил: — Что вы сделали с моим плакатом?
— Я всего лишь добавил несколько слов, — объяснил прохожий. — Но ничего такого, что было бы неправдой. Теперь там написано: «Я слепой — а на улице весна...»
Ясным майским утром один молодой человек увидел у стены парка мужчину, примерно его возраста, просившего милостыню. Рядом с ним стоял плакат, представлявший собой надпись от руки на обломке доски: «Я слепой». Эта мольба явно не трогала сердца жителей и туристов большого города, торопливо проходивших мимо. Если не считать нескольких монеток, миска для сбора подаяния была пуста.
В Малом театре – премьера: режиссер Андрей Житинкин выпускает спектакль «Большая тройка (Ялта-45)». В центре сюжета – знаменитая встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта (роль последнего в спектакле исполнял ушедший недавно из жизни Борис Клюев). Житинкин рассказал, что нового мы узнаем из постановки о той конференции.
Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковёр. Ещё бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, было уже поздно, деньги уплыли.
На его фильмах выросли целые поколения. Однажды кто-то в шутку назвал его «царём российского кино». Но ведь и в самом деле он происходит из древнего аристократического рода князей Мелик-Шахназарянов, в средние века правивших армянской провинцией Варанда в Нагорном Карабахе, и, если верить некоторым исследователям, князья Мелик-Шахназаряны были потомками античных родов Гехаркуни и Сюни, которые, если опять же верить написанной в V веке «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, берут начало от легендарного прародителя армян Айка. Наш сегодняшний собеседник – народный артист России, обладатель множества призов и наград, генеральный директор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров.
В Российской армии долгое время солдат мог получить отставку только в том случае, если становился совершенно непригодным к службе — в результате ранения, инвалидности или болезни. Только в 1793 году указом императрицы Екатерины Великой была установлена срочная служба в 25 лет, после которой солдата ждала отставка. Следующие сто лет срок службы постепенно снижался: например, при Николае I уже после 20 лет солдата отправляли в бессрочный отпуск.
30 августа 2020 года выдающемуся художнику-мультипликатору Леониду Шварцману исполнилось сто лет. Вот только часть шедевров, созданных легендарным художником и любимых миллионами зрителей любого возраста: «Снежная королева», «Чебурашка», «Варежка», «Котенок по имени Гав», «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Осторожно, обезьянки!», «Золотая антилопа», «Дядя Степа – милиционер». За 50 лет в анимационном кино Шварцман создал мультипликационных героев более чем к семидесяти фильмам.
Анатолий Анатольевич Нестеров родился в 1952 году, пишет прозу и стихи, проживает в Иркутске, в Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Персонажи его рассказов – люди с нелёгкой судьбой, из тех слоёв общества, которые называют малоимущими (одно из популярных слов постсоветского обихода; в СССР семьи с небольшим доходом называли – почувствуйте разницу! – малообеспеченными), и отношение автора к ним всегда проникнуто состраданием.
Великая Отечественная война отходит от нас по времени все дальше и дальше. И память об этой страшной трагедии, перекалечившей миллионы судеб, сохранять необходимо. К примеру, как проходила битва за город Киев, нападение на который было совершено 22 июня 1941 года? Подробности можно узнать из книги Алексея Стаценко «“Киев бомбили...” Оборона столицы советской Украины». Ниже предлагается небольшой фрагмент данной книги.
Северяне практически все являются наследственными рыбаками и охотниками. Для них охотничья собака – сибирская лайка – основной незаменимый атрибут в охотничьем деле. Она и добытчица, и сторож, и верный друг. С толковой собакой – богатая охота.
Монсе Ирен Александровна родилась в 1955 году в Тбилиси. Окончила Иркутское училище искусств, Харьковский художественно-промышленный институт. Двадцать лет проработала преподавателем на Ямале, в г. Салехард. В настоящее время живёт в Иркутске. Член Союза художников России. Живописец и график. Поэт и прозаик.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.