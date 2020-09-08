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Ничего такого, что было бы неправдой
Современная притча   
08 Сентября 2020 г.
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vesna nebo

Ясным майским утром один молодой человек увидел у стены парка мужчину, примерно его возраста, просившего милостыню. Рядом с ним стоял плакат, представлявший собой надпись от руки на обломке доски: «Я слепой». Эта мольба явно не трогала сердца жителей и туристов большого города, торопливо проходивших мимо. Если не считать нескольких монеток, миска для сбора подаяния была пуста.

Тронутый этим печальным зрелищем, прохожий подумал о том, чего лишён этот несчастный молодой человек в такой чудесный день, и подошёл к нищему.

— Я не могу дать вам денег, — виновато объяснил он нищему, — потому что сам несколько месяцев без работы. Но, если вы не против, я могу помочь вам другим способом. Я бы хотел внести кое-какие изменения в вашу просьбу о помощи.

Удивлённый нищий некоторое время колебался, а затем пожал плечами:

— Ладно, делайте, что хотите. Но должен вам сказать, что вряд ли найдутся слова, способные пробудить жалость у жителей этого города к очередному попрошайке.

Молодой мужчина извлёк из кармана маркер, приписал на плакате несколько слов и продолжил свой путь.

К концу дня он возвращался через парк и, проходя мимо нищего, с удовлетворением отметил, что новый плакат доказал свою эффективность в раскрытии сердец и кошельков прохожих. Миска была полна денег, причём не только мелких монет, но даже пяти- и десятидолларовых купюр.

— Дела у вас пошли гораздо лучше, — сказал он нищему.

— Точно, — ответил тот, а затем, узнав голос молодого человека, озадаченно спросил: — Что вы сделали с моим плакатом?

— Я всего лишь добавил несколько слов, — объяснил прохожий. — Но ничего такого, что было бы неправдой. Теперь там написано: «Я слепой — а на улице весна...»

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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  • Ничего такого, что было бы неправдой
    vesna nebo Ясным майским утром один молодой человек увидел у стены парка мужчину, примерно его возраста, просившего милостыню. Рядом с ним стоял плакат, представлявший собой надпись от руки на обломке доски: «Я слепой». Эта мольба явно не трогала сердца жителей и туристов большого города, торопливо проходивших мимо. Если не считать нескольких монеток, миска для сбора подаяния была пуста.
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