Недовольные люди

Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
Есть в русском языке слово, которое одними произносится с придыханием, а другими – с презрением, будто ругательство. Слово это – «интеллигенция». Об этом феномене состоялся разговор с Татьяной Алексеевой – кандидатом филологических наук, доцентом журфака МГУ.
Незадолго до смерти писатель Константин Симонов уничтожил свой архив – дневники и письма к любимой жене – актрисе Валентине Серовой. Со всех лирических стихов снял посвящение ей, кроме одного стихотворения – «Жди меня», которое прославило его как поэта, а ее как самую верную женщину на свете. Этим поступком он хотел предать забвению полную драматизма историю их любви. 28 ноября – в день рождения великого поэта – вспомним, как начались и чем закончились их отношения.
В зимнем гардеробе любой модницы ключевое место занимает верхняя одежда. Яркие и легкие пуховики, удобные и кокетливые пальто, а также роскошные шубы призваны не только дарить тепло и комфорт, но и подчеркивать персональный стиль. Но вот, что предпочесть после 50 лет — шубу, пальто или пуховик? Разберемся в статье.
Похороны знаменитости или просто очень богатого человека – это событие, к которому приковано внимание очень многих. В нем все должно быть идеально, и родственники випов, как правило, не скупятся, провожая их в последний путь. Сколько стоят элитные похороны?
Колымский тракт на Дальнем Востоке строили тысячи заключенных сталинских лагерей. Руины той жестокой эпохи видны и сегодня. Корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс отправился посмотреть на «дорогу костей». Что он увидел на Колыме – краткий пересказ истории.
На Руси считалось, что злые духи вызывают различные беды. Иногда болезни отождествлялись в народном сознании с нечистой силой. Например, различные виды лихорадок, которыми часто страдали обитатели северных и заболоченных местностей, назывались двенадцатью дочерями царя Ирода.
Одного из величайших поэтов Индии Рабиндраната Тагора часто ставил в неловкое положение один пожилой человек, друг его деда. Старик часто приходил к ним в гости, так как жил неподалёку, и ни разу не ушёл, не побеспокоив Рабиндраната. Обычно он стучал в его дверь и спрашивал:
Константин Бесков жил футболом и не мог без него. Оказаться не у дел, без команды было для Бескова драмой. «Несчастьем для него были не дни даже самых досадных неудач и поражений, а сезоны, когда он не работал с конкретной командой, те паузы в тренерской работе, которые он никакой престижной деятельностью не мог заполнить – вернее, заполнял по внешней видимости, но такую внутреннюю пустоту при этом ощущал, что близким и родным страшно за него делалось», – так говорил о нем писатель Александр Нилин.
Министерство просвещения выпустило «рамочный» документ для авторов учебных программ. В нем обозначено, как учитель должен преподносить события последних тридцати лет и кто должен стать новыми героями для школьников. Антон Чубуков вместе с преподавателями истории Егором Ненашевым и Александром Морозовым разбирались в стандарте и как он меняет взгляд на историю.
«Поэт» и «поэт-песенник» – в массовом сознании эти понятия обычно разделяются. Те, кто пишет стихи (или даже «стишки») для песен, автоматом попадают в число несерьёзных авторов. Симон Осиашвили, который написал когда-то строки, въевшиеся в память поколения 80-х, – «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд» или «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую», согласен с мнением публики. Большая поэзия есть большая поэзия, а стихи для песен и поэзией как будто не назовёшь. Но рифмовать строки так, чтобы песня становилась шлягером, да ещё и «долгожителем», – для этого нужен особый талант...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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