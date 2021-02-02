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Настоящая любовь
Историческая притча   
02 Февраля 2021 г.
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muz

Мозес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб.

Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Мозес безнадёжно влюбился в девушку, однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Мозес набрался смелости и поднялся по ступенькам в её комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор Мозес робко спросил:

— Скажите, вы верите в то, что браки совершаются на небесах?

— Да, — ответила она, по-прежнему уставившись в пол. — А вы?

— И я тоже верю, — отозвался он. — Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: «Твоя жена будет горбатой». И тут я воскликнул: «О нет, Господи! Женщина с горбом — это такая трагедия! Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей!»

Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине её души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой.

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Источник: pritchi.ru

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