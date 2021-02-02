Настоящая любовь

Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Мозес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб.
Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Мозес безнадёжно влюбился в девушку, однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Мозес набрался смелости и поднялся по ступенькам в её комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор Мозес робко спросил:
— Скажите, вы верите в то, что браки совершаются на небесах?
— Да, — ответила она, по-прежнему уставившись в пол. — А вы?
— И я тоже верю, — отозвался он. — Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: «Твоя жена будет горбатой». И тут я воскликнул: «О нет, Господи! Женщина с горбом — это такая трагедия! Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей!»
Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине её души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой.
Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.
2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. Отметит его, надеемся, и он сам – один из немногих мировых лидеров, кому посчастливилось дожить до столь почтенного возраста; впрочем, Тэтчер прожила 87, Рейган – 93, хотя и страдал от Альцгеймера в последние годы, Иоанн Павел II – 84, словно Бог вознаграждает этих людей за избавление человечества от опаснейшей конфронтации. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист Дмитрий Быков.
В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
Сибирские фамилии русских людей действительно отличаются от фамилий великороссов своим несколько «неканоническим» происхождением. Большая их часть появилась в конце XVIII века. Они не были образованы от профессий или от имен предков – отцов и дедов (хотя встречаются и такие), а имеют свои особенности.
Хедда Болгар – уникум. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов, являясь старейшим членом Американской психологической ассоциации. От пациентов не было отбоя. И не только потому, что в ее клинике принимали тех, кто не мог получить помощь где-то еще – слишком дорого.
Пандемия и вспыхнувшая на её фоне мировая нестабильность актуализировали эсхатологию – представления о конце времён (от греческого «эсхатон», что означает «последняя вещь»). Когда на Руси стали популярны такие ожидания? На чём основаны утверждения о мессианской роли нашей страны в «последние времена»? Кого прочат России на роль «эсхатологического врага»? Рассказывает Игорь Бессонов – кандидат филологических наук, автор книги «Русская народная эсхатология: история и современность».
Дивизия генерал-майора Федора Красавина освобождала нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим). Потом он возглавлял гарнизон Казани. В 1944-м его даже в партию приняли. А вот справка о реабилитации пришла лишь через 20 лет после его смерти... 27 января – в день, когда весь мир вспоминает жертв Холокоста – публикация об истории героя войны.
Переломным моментом в отношениях между советской властью и Русской православной церковью стало празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году. Почему Михаил Горбачев, наследник атеистических правителей эпохи «застоя», решил отметить церковный юбилей практически на государственном уровне?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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