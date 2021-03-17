ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?
2021-02-18-09-25-45
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Мухи в животе
2014-09-10-00-36-17
К одному мудрецу привели человека, которому казалось, что в его рот залетели две мухи, когда он спал. И теперь они живут в его животе.
В парикмахерской
2014-11-12-01-46-17
Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
Дедушка и Смерть
2014-09-30-00-23-11
Жил старый дедушка. Было ему уже сто лет. Вот узнала Смерть, что живёт такой старый человек. Пришла к нему и говорит:
Картина
2014-09-09-00-57-51
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мухи в животе
Современная притча для детей   
17 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

flies

К одному мудрецу привели человека, которому казалось, что в его рот залетели две мухи, когда он спал. И теперь они живут в его животе.

— К каким врачам мы только не ходили, — говорил больной. — Все пытаются меня убедить в том, что такого не может быть. Но я-то слышу, как они жужжат в моём животе.
Мудрец выслушал его внимательно и сказал:
— Можно я послушаю?
И приложил ухо к животу больного. Послушав минуту, он сказал:
— Да, я тоже слышу! Жужжат!
— Вот видите, — радостно сказал больной своим родственникам, — а вы мне не верили!
Мудрец сказал больному:
— Вы не волнуйтесь. Я знаю один очень хороший способ, как их выманить оттуда.
Он положил больного на диван, дал ему снотворное и велел открыть рот. Когда тот уснул, мудрец приказал поймать две мухи и посадить их в банку. Через некоторое время, когда больной проснулся, ему показали мух в банке и заверили, что теперь он совершенно здоров. Человек был вне себя от радости. Он говорил:
— Спасибо вам большое! Можно я возьму эту банку и покажу тем врачам, которые не хотели мне верить?

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Маска для первой леди: как выглядеть великолепно без лишних трат
    Маски из глины пользовались популярностью всегда. И это неудивительно – натуральные, легкие в применении и эффективные, они способны решить практически любые задачи. Наверное, именно поэтому в масках, которые могут подготовить вашу кожу к выходу за считанные секунды также присутствует либо глина, либо грязь Мертвого моря и прочих озер. Хотя в оригинальном рецепте чудодейственного эликсира для первой леди присутствует именно грязь из Израиля. Подробнее расскажем в статье.
  • Смешные животные, коты собаки и другие
  • Ну, снова здравствуй, «Бесогон»!
    «Блистательным» назвал возвращение известного российского режиссёра и телеведущего Никиты Михалкова со своей популярной авторской программой «Бесогон» известный телеведущий Владимир Соловьев. Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это Михалков назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде».
  • Мухи в животе
    flies К одному мудрецу привели человека, которому казалось, что в его рот залетели две мухи, когда он спал. И теперь они живут в его животе.
  • Неохватная личность. Памяти Валентина Распутина
    Валентин Григорьевич Распутин – великий русский писатель, один из самых значимых представителей мастеров деревенской прозы. Практически каждое его произведение становилось событием в мире литературы, было узнаваемо по особому языку, духовности и тонкому психологизму. Распутин писал для всех, просто, понятно, задевая за живое и не в угоду. Шесть лет назад в марте Валентина Григорьевича не стало.
  • Как ловили главаря «Лесных кошек» Бориса Янкавса
    Второй год подряд в Риге 16 марта не состоится ежегодное шествие в честь латышских легионеров Waffen SS. Это нацистское действие в "демократической" Латвии впервые состоялось в 1994 году и после этого ни разу не прекращалось до 2020 года. Можно подумать, что власти прибалтийской республики прислушались к голосу разума и, наконец, прекратили чествовать нацистских преступников. Но нет - просто коррективы внес коронавирус и действующий в Латвии жесткий карантинный режим. Память убийц и карателей, которых в Латвии именуют не иначе как "борцами за независимость против оккупации СССР", их последователи в этот раз отметят в центре Риге поодиночке или в онлайн-режиме.
  • Закулисье дела сестер Хачатурян – до финальной точки еще не близко
    Повесть Чехова «Три сестры» насчитывает где-то 300 страниц. Дело трех сестер Хачатурян – 28 томов. Спустя почти три года со дня страшного убийства на севере Москвы до точки в деле все так же далеко. Судебный процесс еще не стартовал, хотя девочки уже давно достигли совершеннолетия и пытаются устроиться в жизни. Остальной родне Михаила Хачатуряна искать место под солнцем удается намного лучше.
  • Инсценировка сказки Джанни Родари «Король Мидас». Будильник. Театр Джанни Родари (1987)
  • После ковида: люди рады объятиям коров, а от масок отказываться и не собираются
    Коронавирус изменил жизнь многих людей. Обязательные к ношению маски некоторые люди оценили не только как способ защититься от грозной болячки, но и как метод удачно прятать свои физические изъяны. И чувствуют себя «прикрытыми» такие люди намного комфортнее. И еще одна сторона медали пандемии - это одиночество. Люди так устали быть одни, что порой рады и объятиям животных, например, коров.
  • Регионы России: одни расцветают, другие — загибаются. А выравнять это как-то можно?
    Что важно для всех в России? Как долго мы живем и как живем - в бедности или в состоятельности. Есть ли рост и модернизация во всех регионах? Можно ли за несколько тысяч километров найти те же удобства, что и у себя дома, свободно перемещаясь по всей территории страны? Насколько мы все равны как "регионы"?
  • Роман Карцев «Вредно пить» 1993 г.
  • Девятиклассники вместо сидят в СИЗО, а не за партой. Как же так?!
    Справедливость российской судебной и правоохранительной системы находится под большим вопросом. И «под каток» может попасть даже ребенок. На детей на местах составляются административные протоколы, подростков ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ограничится ли этим система? Ведь есть и другие примеры. Например, когда девятиклассники сидят в СИЗО.
  • Чего не хватает российской оппозиции? Прежде всего, четкой социально-экономической программы
    Одни государства в силах меняться в позитивном ключе (тот же Китай, который многим странам в своем развитии задает фору, те же  страны Европы с мощнейшей предлагаемой социалкой), но почему-то не мы. Нет людей? Нет настоящих, болеющих за дело душой реформаторов? Нет экономических и других мощностей? Нет оппозиции, способной подтолкнуть к переменам не декларативным, а реальным? Чего же нам не хватает?
  • Александр Роу — мастер киносказок
    1203 24 1a Нет в искусстве ничего полезнее для детей, чем сказки. Александр Роу
  • Михаил Жванецкий - Лёгкая Жизнь, Нормально Григорий...
  • Полторы лошадки на гектар: как сельское хозяйство обеспечено техникой?
    Есть такая народная примета: пришла весна, значит, начались сельхозработы. Крестьянин пашет, но уже думает: «Посеять – полдела. Убрать – вот дело!» Битва за урожай всегда переходит в войну с урожаем. Бережно собрать, переработать, сохранить. Без современной техники никак. А вот с ней беда.
  • Какими советская власть хотела сделать русских людей?
    Советская власть с невиданным упорством «выковывала» нового человека, наиболее подходящего для строительства коммунизма и приспособленного к жизни в светлые, лучшие времена. Историческая реальность оказалась сильнее замыслов партии, но за какие-то 70 лет некоторые особенности русского характера ушли в небытие. Стоит ли о них жалеть?
  • Тернии маткапитала: без подводных камней при покупке квартиры не обойтись
    Решить пресловутый квартирный вопрос в современных реалиях некоторым семьям помогает материнский капитал. Но как всегда в любом проекте, свои нюансы есть и здесь. Давайте разберемся с темой поподробнее и поговорим о возможных подводных камнях, с которыми могут столкнуться получатели этой заманчивой выплаты.
  • Много ли на наших прилавках некачественных продуктов?
    Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью рассказал, в чем "провинилась" отечественная рыба и много ли некачественных продуктов завозится к нам. А сомневаешься, к слову, не только во ввозимых продуктах, но и в отечественных. На прилавках частенько – просрочка, не вписанные опасные ингредиенты. Покупаешь в итоге как будто впотьмах.
  • Светлый праздник со слезами на глазах
    Вчера супруга моя, ставя на стол сковородку с жареной картохой, глубоко вздохнула, одёргивая фартук:

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 