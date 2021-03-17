Мухи в животе

К одному мудрецу привели человека, которому казалось, что в его рот залетели две мухи, когда он спал. И теперь они живут в его животе.

— К каким врачам мы только не ходили, — говорил больной. — Все пытаются меня убедить в том, что такого не может быть. Но я-то слышу, как они жужжат в моём животе.

Мудрец выслушал его внимательно и сказал:

— Можно я послушаю?

И приложил ухо к животу больного. Послушав минуту, он сказал:

— Да, я тоже слышу! Жужжат!

— Вот видите, — радостно сказал больной своим родственникам, — а вы мне не верили!

Мудрец сказал больному:

— Вы не волнуйтесь. Я знаю один очень хороший способ, как их выманить оттуда.

Он положил больного на диван, дал ему снотворное и велел открыть рот. Когда тот уснул, мудрец приказал поймать две мухи и посадить их в банку. Через некоторое время, когда больной проснулся, ему показали мух в банке и заверили, что теперь он совершенно здоров. Человек был вне себя от радости. Он говорил:

— Спасибо вам большое! Можно я возьму эту банку и покажу тем врачам, которые не хотели мне верить?

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Источник: pritchi.ru

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