Мухи в животе

Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару...
К одному мудрецу привели человека, которому казалось, что в его рот залетели две мухи, когда он спал. И теперь они живут в его животе.
— К каким врачам мы только не ходили, — говорил больной. — Все пытаются меня убедить в том, что такого не может быть. Но я-то слышу, как они жужжат в моём животе. Мудрец выслушал его внимательно и сказал: — Можно я послушаю? И приложил ухо к животу больного. Послушав минуту, он сказал: — Да, я тоже слышу! Жужжат! — Вот видите, — радостно сказал больной своим родственникам, — а вы мне не верили! Мудрец сказал больному: — Вы не волнуйтесь. Я знаю один очень хороший способ, как их выманить оттуда. Он положил больного на диван, дал ему снотворное и велел открыть рот. Когда тот уснул, мудрец приказал поймать две мухи и посадить их в банку. Через некоторое время, когда больной проснулся, ему показали мух в банке и заверили, что теперь он совершенно здоров. Человек был вне себя от радости. Он говорил: — Спасибо вам большое! Можно я возьму эту банку и покажу тем врачам, которые не хотели мне верить?
Маски из глины пользовались популярностью всегда. И это неудивительно – натуральные, легкие в применении и эффективные, они способны решить практически любые задачи. Наверное, именно поэтому в масках, которые могут подготовить вашу кожу к выходу за считанные секунды также присутствует либо глина, либо грязь Мертвого моря и прочих озер. Хотя в оригинальном рецепте чудодейственного эликсира для первой леди присутствует именно грязь из Израиля. Подробнее расскажем в статье.
«Блистательным» назвал возвращение известного российского режиссёра и телеведущего Никиты Михалкова со своей популярной авторской программой «Бесогон» известный телеведущий Владимир Соловьев. Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это Михалков назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде».
Валентин Григорьевич Распутин – великий русский писатель, один из самых значимых представителей мастеров деревенской прозы. Практически каждое его произведение становилось событием в мире литературы, было узнаваемо по особому языку, духовности и тонкому психологизму. Распутин писал для всех, просто, понятно, задевая за живое и не в угоду. Шесть лет назад в марте Валентина Григорьевича не стало.
Второй год подряд в Риге 16 марта не состоится ежегодное шествие в честь латышских легионеров Waffen SS. Это нацистское действие в "демократической" Латвии впервые состоялось в 1994 году и после этого ни разу не прекращалось до 2020 года. Можно подумать, что власти прибалтийской республики прислушались к голосу разума и, наконец, прекратили чествовать нацистских преступников. Но нет - просто коррективы внес коронавирус и действующий в Латвии жесткий карантинный режим. Память убийц и карателей, которых в Латвии именуют не иначе как "борцами за независимость против оккупации СССР", их последователи в этот раз отметят в центре Риге поодиночке или в онлайн-режиме.
Повесть Чехова «Три сестры» насчитывает где-то 300 страниц. Дело трех сестер Хачатурян – 28 томов. Спустя почти три года со дня страшного убийства на севере Москвы до точки в деле все так же далеко. Судебный процесс еще не стартовал, хотя девочки уже давно достигли совершеннолетия и пытаются устроиться в жизни. Остальной родне Михаила Хачатуряна искать место под солнцем удается намного лучше.
Коронавирус изменил жизнь многих людей. Обязательные к ношению маски некоторые люди оценили не только как способ защититься от грозной болячки, но и как метод удачно прятать свои физические изъяны. И чувствуют себя «прикрытыми» такие люди намного комфортнее. И еще одна сторона медали пандемии - это одиночество. Люди так устали быть одни, что порой рады и объятиям животных, например, коров.
Что важно для всех в России? Как долго мы живем и как живем - в бедности или в состоятельности. Есть ли рост и модернизация во всех регионах? Можно ли за несколько тысяч километров найти те же удобства, что и у себя дома, свободно перемещаясь по всей территории страны? Насколько мы все равны как "регионы"?
Справедливость российской судебной и правоохранительной системы находится под большим вопросом. И «под каток» может попасть даже ребенок. На детей на местах составляются административные протоколы, подростков ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ограничится ли этим система? Ведь есть и другие примеры. Например, когда девятиклассники сидят в СИЗО.
Одни государства в силах меняться в позитивном ключе (тот же Китай, который многим странам в своем развитии задает фору, те же страны Европы с мощнейшей предлагаемой социалкой), но почему-то не мы. Нет людей? Нет настоящих, болеющих за дело душой реформаторов? Нет экономических и других мощностей? Нет оппозиции, способной подтолкнуть к переменам не декларативным, а реальным? Чего же нам не хватает?
Есть такая народная примета: пришла весна, значит, начались сельхозработы. Крестьянин пашет, но уже думает: «Посеять – полдела. Убрать – вот дело!» Битва за урожай всегда переходит в войну с урожаем. Бережно собрать, переработать, сохранить. Без современной техники никак. А вот с ней беда.
Советская власть с невиданным упорством «выковывала» нового человека, наиболее подходящего для строительства коммунизма и приспособленного к жизни в светлые, лучшие времена. Историческая реальность оказалась сильнее замыслов партии, но за какие-то 70 лет некоторые особенности русского характера ушли в небытие. Стоит ли о них жалеть?
Решить пресловутый квартирный вопрос в современных реалиях некоторым семьям помогает материнский капитал. Но как всегда в любом проекте, свои нюансы есть и здесь. Давайте разберемся с темой поподробнее и поговорим о возможных подводных камнях, с которыми могут столкнуться получатели этой заманчивой выплаты.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью рассказал, в чем "провинилась" отечественная рыба и много ли некачественных продуктов завозится к нам. А сомневаешься, к слову, не только во ввозимых продуктах, но и в отечественных. На прилавках частенько – просрочка, не вписанные опасные ингредиенты. Покупаешь в итоге как будто впотьмах.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.