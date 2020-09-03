Мальчик и мороженое

Один ребёнок лет десяти вошёл в кафе и сел за столик. Официантка подошла к нему.

— Сколько стоит шоколадное мороженое с орешками? — спросил мальчик.

— Пятьдесят центов, — ответила женщина.

Мальчик вытащил руку из кармана и пересчитал монетки.

— Сколько стоит простое мороженое, без ничего? — спросил ребёнок.

В это время некоторые посетители ожидали за столиками, поэтому официантка начала выражать недовольство:

— Двадцать пять центов, — бросила коротко в ответ.

Мальчик опять пересчитал монетки.

— Хочу простое мороженое, — решил он.

Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. Ребёнок закончил есть мороженое, оплатил в кассе счёт и ушёл.

Когда официантка вернулась убирать стол, у неё стал комок в горле, когда она увидела, что рядом с пустой вазочкой лежали аккуратно сложенные монетки, двадцать пять центов — её чаевые.

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Источник: pritchi.ru

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