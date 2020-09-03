Мальчик и мороженое

На исходе войны с Японией в советском плену оказалась не одна сотня тысяч японских военных, среди них были бывший император и правительство Маньчжоу-Го, государства, созданного Японией. Оно служило плацдармом для действий против Китая и подготовки группировки к войне с СССР. Последний император...
При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл идеальные...
Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно...
Общественный и политический деятель, известный адвокат Михаил Барщевский ответил на вопросы - о себе, о временах "Что? Где? Когда?"... и об интереснейших юридических делах, связанных с наследствами (тема, актуальная для нашего пожилого читателя!)
Дневники, которые вели на войне командиры и красноармейцы, — большая редкость. Еще большая редкость — дневники участников битвы за Берлин. И уж настоящий раритет — это дневник участника штурма Рейхстага. Именно такая книга – «Штурм Рейхстага online. Военный дневник Юрия Яковлева. 1943–1945». Предлагаем прочитать записи из дневника за два весенних дня 1945 года.
На Руси существовали свои погребальные обряды, касавшиеся всех этапов похорон. Опасаясь, что умерший человек может нанести вред живым, в обществе сформировались определённые правила обращения с покойником, которых старались строго придерживаться.
Исторически сложилось так, что русские называли джигитами горцев с Кавказа, а также кочевников киргизов и казахов, живших на среднеазиатских территориях Российской империи. Отличавшиеся лихостью, отвагой и бесстрашием джигиты были первоклассными наездниками, мастерски управлявшие боевым конём и виртуозно владевшие оружием, и именно поэтому они состояли на службе в императорских войсках в должности посыльных, проводников и разведчиков.
Фаина Раневская не была великой актрисой, и в этой фразе нет ничего оскорбительного – она была чем-то гораздо большим, нежели актриса, и вошла в историю именно в этом качестве. 27 августа исполняется 124 года со дня рождения Раневской.
Даже в век бешеных скоростей и суперпередовых технологий, женщины по - прежнему мечтают найти ту волшебную маску, которая не требует много усилий, не вредит бюджету, но дает фантастические результаты за считанные минуты. И такая палочка выручалочка, использовавшаяся еще 100 лет назад звездами Бродвея, действительно есть.
«Моя дочь несколько раз звонила мне по телефону, говоря: «Мама, ты должна приехать, чтобы увидеть нарциссы, прежде чем они отцветут». Мне хотелось приехать, но это была двухчасовая поездка от Лагуны до озера Эрроухед. «Я приеду в следующий вторник», – пообещала я немного неохотно после ее третьего звонка.
Почему человеку кажется, что с возрастом время идет быстрее, чем в молодости? Научное объяснение этому дали ученые Дюкского университета. Причина проведения исследования – взрослые люди, ностальгируя, вспоминают, что в их детские годы дни тянулись медленнее, чем сейчас.
Когда сегодня в медиаполе обсуждают детей и детство, мы слышим обычно слова «защитить», «оградить», «спасти». Так говорят о самом ценном. И действительно, дети «наше все». Общество — напрямую или косвенно — в наши дни даже финансово субсидирует деторождение. Ситуация, во многом уникальная для мировой истории.
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