Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
Для одного набожного человека наступили тяжёлые времена. Он взмолился Богу о помощи:
— Господи, вспомни, все эти годы я служил тебе верой и правдой, ничего не требуя взамен. Сейчас я постарел, обанкротился и впервые в жизни прошу тебя оказать мне одну милость; надеюсь, ты не ответишь мне отказом: разреши мне выиграть в лотерею.
Прошли дни. Потом недели и месяцы. Ничего особенного не произошло. Однажды ночью человек выкрикнул с отчаянием в голосе:
— Почему же ты мне не помогаешь?
И вдруг он услышал голос сверху:
— Да ты сам мне помоги! Почему бы тебе не купить хоть один лотерейный билет!
Похороны знаменитости или просто очень богатого человека – это событие, к которому приковано внимание очень многих. В нем все должно быть идеально, и родственники випов, как правило, не скупятся, провожая их в последний путь. Сколько стоят элитные похороны?
Колымский тракт на Дальнем Востоке строили тысячи заключенных сталинских лагерей. Руины той жестокой эпохи видны и сегодня. Корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс отправился посмотреть на «дорогу костей». Что он увидел на Колыме – краткий пересказ истории.
На Руси считалось, что злые духи вызывают различные беды. Иногда болезни отождествлялись в народном сознании с нечистой силой. Например, различные виды лихорадок, которыми часто страдали обитатели северных и заболоченных местностей, назывались двенадцатью дочерями царя Ирода.
Одного из величайших поэтов Индии Рабиндраната Тагора часто ставил в неловкое положение один пожилой человек, друг его деда. Старик часто приходил к ним в гости, так как жил неподалёку, и ни разу не ушёл, не побеспокоив Рабиндраната. Обычно он стучал в его дверь и спрашивал:
Константин Бесков жил футболом и не мог без него. Оказаться не у дел, без команды было для Бескова драмой. «Несчастьем для него были не дни даже самых досадных неудач и поражений, а сезоны, когда он не работал с конкретной командой, те паузы в тренерской работе, которые он никакой престижной деятельностью не мог заполнить – вернее, заполнял по внешней видимости, но такую внутреннюю пустоту при этом ощущал, что близким и родным страшно за него делалось», – так говорил о нем писатель Александр Нилин.
Министерство просвещения выпустило «рамочный» документ для авторов учебных программ. В нем обозначено, как учитель должен преподносить события последних тридцати лет и кто должен стать новыми героями для школьников. Антон Чубуков вместе с преподавателями истории Егором Ненашевым и Александром Морозовым разбирались в стандарте и как он меняет взгляд на историю.
«Поэт» и «поэт-песенник» – в массовом сознании эти понятия обычно разделяются. Те, кто пишет стихи (или даже «стишки») для песен, автоматом попадают в число несерьёзных авторов. Симон Осиашвили, который написал когда-то строки, въевшиеся в память поколения 80-х, – «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд» или «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую», согласен с мнением публики. Большая поэзия есть большая поэзия, а стихи для песен и поэзией как будто не назовёшь. Но рифмовать строки так, чтобы песня становилась шлягером, да ещё и «долгожителем», – для этого нужен особый талант...
Нина Гребешкова никогда не хотела быть актрисой. Ей нравилась школа, она видела себя только учительницей, причем в младших классах. В мир искусства она попала благодаря случаю, и именно этот случай подарил миру замечательную актрису, настоящую королеву эпизода – Нину Гребешкову. Но сама артистка признавалась, что ее главной ролью была роль жены и музы Леонида Гайдая. 29 ноября 2020 года Нина Павловна отметит свое 90-летие.
75 лет назад 20 ноября в Нюрнберге начался международный суд над главными нацистами Третьего рейха. Между тем первый в мире открытый суд над военными преступниками состоялся еще в 1943-м, в освобожденном от оккупантов Краснодаре. С 1943 по 1947 годы в СССР прошло 20 открытых процессов над нацистами и их пособниками. Эти трибуналы вошли в историю, как «Советский Нюрнберг». О том, как это было, рассказывает старший научный сотрудник Новгородской группы СПбИИ РАН Дмитрий Асташкин.
При всех чудесах пропаганды Россия малопредсказуема в деле сотворения кумиров. Кто из них прокрался в народную душу по официальным каналам? А кого полюбили за то, что он талантлив, гоним и не прислуживается? Жванецкий, Высоцкий, Пелевин или Цой – все вышли из андеграунда в той или иной мере. А скандал с футболистом Дзюбой – это как раз образец условности славы, которая освящена телевидением, рекламой и даже авансами на карьеру в политике. Голы на мундиале 2018 года, отпразднованные воинским приветствием, совершенно не помогли бомбардиру, когда-то переехавшему из Москвы в Питер за длинным рублём – и уже этим нарушившему баланс любви и ненависти в загадочной русской душе. Хотя половина страны переезжает с той же целью. Вопрос о героях в России не только эстетический. Он о стабильности в стране. Уже не одно поколение политтехнологов ищет прямой и надёжный путь к сердцам электората. Но сколько бы песен ни пелось о глупости «глубинного народа», этот путь так и не найден. Где искать исчерпывающий ответ?
Александр Блок – поэт, публицист, выращенный Серебряным веком, пострадавший от Октябрьской революции. Его не стало в 40, хотя он мог бы прожить долгую жизнь. У поэта не осталось наследников, зато имеется огромное творческое наследие – почти четыре сотни стихотворений и поэм. 28 ноября 2020 года исполняется 140 лет со дня рождения Блока.
25 ноября Нонне (Ноябрине) Мордюковой исполнилось бы 95 лет. Британская энциклопедия «Кто есть кто» включила Нонну Мордюкову в десятку выдающихся актрис XX века. Простая кубанская казачка поразила мир не только широтой души, но и прославилась своим сложным характером.
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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