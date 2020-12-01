Для одного набожного человека наступили тяжёлые времена. Он взмолился Богу о помощи:

— Господи, вспомни, все эти годы я служил тебе верой и правдой, ничего не требуя взамен. Сейчас я постарел, обанкротился и впервые в жизни прошу тебя оказать мне одну милость; надеюсь, ты не ответишь мне отказом: разреши мне выиграть в лотерею.

Прошли дни. Потом недели и месяцы. Ничего особенного не произошло. Однажды ночью человек выкрикнул с отчаянием в голосе:

— Почему же ты мне не помогаешь?

И вдруг он услышал голос сверху:

— Да ты сам мне помоги! Почему бы тебе не купить хоть один лотерейный билет!

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...