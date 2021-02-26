Любовь всей семьи

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Одному ученику очень хотелось уйти от мира, но он сказал, что семья очень любит его и никуда не отпускает.
— Очень любит, говоришь? — переспросил гуру. — Это можно проверить.
И он раскрыл ученику тайну того, как йоги имитируют наступление своей смерти.
На следующий день по всем внешним признакам ученик казался мёртвым; дом наполнился плачем и причитаниями семьи.
В этот момент в дом пришёл гуру и сказал, что способен вернуть умершего к жизни, но при условии, что кто-нибудь из его семьи должен будет уйти из жизни вместо него. Но каждый член семьи находил веские причины, по которым отходить в мир иной ему никак нельзя. Наконец жена умершего подытожила все высказывания:
— Ну действительно, нет необходимости менять его на кого-нибудь из присутствующих. Мы как-нибудь и без него справимся.
Самолеты ИЛ уже более 80 лет считаются непревзойденными по летным характеристикам, простоте конструкторских решений и надежности. Отец семейства ИЛов Сергей Ильюшин еще при жизни был признан великим авиаконструктором.
Любой школьник слышал, что Япония претендует на четыре острова нашей Курильской гряды – и это серьёзно мешает отношениям двух стран. А с Китаем таких проблем нет – и это наш крупнейший торговый партнёр на Востоке. Но всё несколько сложнее. Территориальные проблемы между Китаем и Россией потенциально шире и опаснее. Просто Пекин пока не вносит их в официальную дипломатическую повестку, а Москва старается не замечать китайского реваншизма, нацелившегося вернуть «незаконно аннексированные» Российской империей в XIX веке обширные территории Сибири и Дальнего Востока. Хотя нет никаких сомнений, что этот реваншизм питается всё более явной поддержкой руководства Компартии Китая.
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Оригинал «Длинной телеграммы» дипломата Джорджа Фроста Кеннана о планах США в отношении СССР передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества. С уникальным документом эпохи в его полном виде есть возможность ознакомиться. Ниже представлены текст послания в переводе на русский язык и немного информации из истории телеграммы.
После победы Советской власти к интеллигенции, к старому знанию, культурным людям относились с большим предубеждением. Но в то же время СССР был прогрессистским проектом. Отношение к культуре было крайне уважительное — и в СССР создали свою великую культуру и свой тип культурного человека. Об этом разговор со знаменитым историком, бывшим диссидентом и бывшим членом ЦК КПСС, сыном «красного профессора» Роем Медведевым.
Сергея Есенина очень долго воспринимали на Руси как поэта-медиума, этакого народного вероучителя, чья лирика не только жила и отзывалась в череде эпох, но и замечательно ложилась на коллективную русскую душу, окрыляла ее вакхической удалью, за которой виделась неминуемая развязка — трагедия.
Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано. И гроб, оброненный по пути на кладбище, не мог быть простым недоразумением. Правда, существовал способ, как нивелировать влияние дурной приметы. Суеверные люди следуют ему и в наше время.
Плотный и маслянистый, проверенный временем и ни одним поколением прекрасных дам, крем «Геронтол» дает прекрасный эффект не только при традиционном применении, но и при использовании его в качестве других средств ухода. Учитывая его бюджетную стоимость, крем станет настоящей находкой для каждой женщины.
Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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