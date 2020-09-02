Лишнее вино

Однажды на каком-то пиру Диогену налили много вина. Он вылил его. Тогда его стали бранить, на что он ответил:

— Если я его выпью, то погибнет не только оно, но вместе с ним погибну и я.

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Источник: pritchi.ru

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