Лесной лекарь

Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Люди склонны сравнивать жизнь прошлую и настоящую. К примеру, много споров ведется по качеству жизни в современной России и в СССР. Одна из горячих дискуссионных тем – пенсии для работающих пенсионеров. Получали ли ее в советское время? Сейчас, как известно, работающим пенсионерам такое госпособие выплачивается, вот только индексация буксует уже на протяжении нескольких лет.
Вы знаете, что такое Lingua Flora? Это язык цветов, с которым с исторической и современной точек зрения может познакомить читателей книга Джилл Дэвис и Джилл Сондерс «Тайный язык цветов». Ниже предлагаем прочитать из этой книги любопытные очерки о четырех растениях.
В 2020 году весь Русский мир отметил 100-летнюю годовщину Русского Исхода: состоялись конференции (в том числе самая масштабная — в Доме русского зарубежья), встречи потомков эмигрантов и выставки, выпущены книги. Одним из самых ярких изданий, вышедших под конец юбилейного года, стала книга «Русская эмиграция в наградах и знаках» известного историка и археолога, одного из ведущих специалистов в области русского зарубежья, замдиректора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Александра Окорокова.
Так получилось, что 2020 год я встретил в Италии. Запомнилась поездка во Флоренцию — но отнюдь не красотой местного Дуомо или впечатлениями от шедевров Уффици. Попасть туда не удалось. Напротив, город произвел странное, даже отталкивающее впечатление, скорее вызывал аллюзии с картинами Возрождения, живописующими Страшный суд.
Журнал «Вокруг света», что ведет свою историю с 1861-го и, возможно, скоро перестанет существовать в печатном виде, когда-то был частью издательской империи Ивана Дмитриевича Сытина. Пятого февраля исполнилось 170 лет со дня рождения Сытина. До октября 1917-го, помимо «Вокруг света», ему принадлежали журналы «Искры», «Хирургия», «Правда Божия», еще десять других журналов и восемь газет. В том числе одна из лучших — если не лучшая! — газета России, «Русское слово». Сегодня о ней напоминает дом 18б на Тверской, перед метро «Пушкинская», когда-то там располагалась редакция «Известий». До революции в нем работала газета Сытина, а на последнем, пятом этаже жил сам Иван Дмитриевич с семьей.
Актриса Анастасия Вертинская, которая стала популярной еще в 15 лет, в последние годы не снимается в кино, не играет на сцене и не дает интервью. Она осознанно ушла из профессии. Об этом и многом другом состоялся разговор с актрисой.
Тканевые маски давно перешли из разряда экзотических в группу привычных средств. Они отличаются эффектом, составом, производителем и ценой. Но едины в одном: удобство применения и принцип действия. Создавая на лице парниковый эффект и даря супер увлажнение они позволяют не отвлекаться от домашних дел и не пачкают руки. Однако мало кто знает, что подобные маски дешевле приготовить самостоятельно, когда точно знаешь, что находится внутри и как давно это произведено.
Подражание голосам птиц и животных является известным с древности славянским ритуалом, являющимся частью симпатической магии, основанной на перенесении свойств одного предмета на другой в силу их сходства.
Жители нескольких городов бьют тревогу и призывают чиновников к ответу. Население разделилось на два лагеря: одни предлагают убивать расплодившихся собак, другие – действовать гуманно в рамках нового федерального закона.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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