Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая того.
Когда закончилась его служба, они назначили встречу на Центральном вокзале в пять часов вечера. Она написала, что в петлице у неё будет красная роза.
Моряк задумался: он никогда не видел фотографию Розы. Он не знает, сколько ей лет, не знает, уродливая она или хорошенькая, полная или стройная.
Он пришёл на вокзал, и когда часы пробили пять, она появилась. Женщина с красной розой в петлице. Ей было около шестидесяти. Моряк мог повернуться и уйти, но он не сделал этого. Эта женщина писала ему всё то время, пока он был в море, посылала подарки на Рождество, поддерживала его. Она не заслужила такого. И он подошёл к ней, протянул руку и представился. А женщина сказала моряку, что он ошибся. Что Роза стоит за его спиной. Он обернулся и увидел её. Она была одних с ним лет, прекрасная. Пожилая дама объяснила ему, что Роза попросила её продеть цветок в петлицу. Если бы моряк повернулся и ушёл, всё было бы кончено. Но если бы он подошёл к этой пожилой даме, она показала бы ему настоящую Розу и рассказала всю правду.
Пока внимание общества отвлечено на коронавирус, из поля зрения как бы выпали другие смертельные болезни. Но они никуда не делись, проблем со спасением, например, онкобольных пруд пруди. Об этом – в заметках журналиста Сергея Благодарова, испытавшего лечение на себе.
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая того.
После Октябрьской революции в Германии, еще недавно воевавшей против России в Первой мировой войне, обосновалось около полумиллиона белоэмигрантов. Своим новым домом Веймарскую республику избирали в основном представители ультраправых взглядов, сочувствовавшие нацистам и поддерживавшие идею гитлеровского «крестового похода против большевизма». Среди них были и представители династии Романовых.
Имя Николая Склифосовского уже давно стало нарицательным, а потому подробности биографии известного хирурга уже мало кто помнит. А между тем жизнь Николая Васильевича была полна трагедий. Причем, несчастья не перестали преследовать семью врача даже после его смерти.
Чудеса случаются даже в ковидный год: в кинотеатрах выходит прекрасная сказка для взрослых «Серебряные коньки» Михаэля Локшина. В ней хорошо почти все — и русские революционеры, и французская магия, и дореволюционный Санкт-Петербург с замерзшими каналами, и даже «Капитал» Карла Маркса в руках нежной аристократки.
Как обычно, сидели мы с соседом у меня на кухне. Обсуждали мировые новости. Но так как они всегда, новости эти, ничего хорошего не сообщали, то мы негатив весь смывали тёщиной самогоночкой. Так спокойней было рассуждать о смене президента американского и поминать добрым словом своего, родного.
Во времена глобальных кризисов, таких как нынешняя пандемия COVID-19, в обществе обостряются эсхатологические настроения. В связи с этим многие православные сейчас обсуждают фигуру Антихриста, которому надлежит придти перед концом света. Кто это такой и почему христиане его боятся?
Владимир Ворошилов – создатель интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?», один из первых российских телеакадемиков, прозванный Инкогнито из Останкино. Это нежелание быть на публике притягивало и завораживало зрителя.
Икона — важный атрибут православия и значимый символ для верующего человека. Считается, что многие «святые лики» обладают чудодейственными силами: дарят исцеление больным, оберегают от неудач, приносят благополучие в дом, в семью. Но можно ли иконы дарить и передаривать? Не оскорбит ли это чувств верующего человека и не будет ли грехом?
Кинозрителей интересует порой не только жизнь любимых артистов, но также и их детей. Как, к примеру, сложилась судьба дочерей знаменитостей советского кинематографа Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой? Сейчас узнаем.
Ровно 40 лет назад – 18 декабря 1980 года – не стало Алексея Николаевича Косыгина. 42 года он был членом правительства СССР, 16 лет из них – премьером Советского Союза, что абсолютный рекорд в мире. При этом в народе Косыгина всегда любили, а историки и экономисты говорят, что по эффективности проводимых им реформ он превзошел Петра Столыпина. Как ему удалось быть востребованным и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе?
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую рыбу.
16 декабря народная артистка России и режиссер Светлана Дружинина отмечает 85-летний юбилей. Скрывать свой возраст она считает бессмысленным. Светлана Сергеевна рассказала, чем живет сегодня и откуда у нее любовь к истории.
Трагическая весть: ушёл из жизни крупный английский писатель Джон Ле Карре, с которым я поддерживал дружеские связи. Последний месседж я получил от него в ответ на поздравления с его днём рождения 18 октября 2020 г., он впервые сообщил, что болен. Признаюсь, что ещё в 1960‑е годы в Лондоне я дивился ему, столь красиво ушедшему из британской разведки в мировую литературу. В 90-е мы уже познакомились в Лондоне как люди с одинаковым прошлым и с тех пор неоднократно встречались. Смерть большого писателя – это невосполнимая потеря для меня и для всех почитателей его яркого таланта.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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