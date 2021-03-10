Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.
Через несколько дней мудрец пришёл в дом безбожника. В подарок ему мудрец принёс красивую картину. Безбожник был в восторге. Никогда ещё не доводилось ему видеть такой совершенной красоты. — Какое чудо! — вскричал он. — Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр? — Да ничьей! — отвечал мудрец. — Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней — чистый холст. Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я её и опрокинул. Краски из неё вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась! — Да вы смеётесь надо мной! — воскликнул безбожник. — Как это — вылились? Быть такого не может. Вы только посмотрите на это полотно: какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца! — Вот видите, — сказал мудрец, — вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой — случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озёра, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла и воли величайшего творца?!
Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.
Равенство мужчин и женщин существует в России «на бумажках» – в законах, планах и международных отчетах. На самом деле, государство не очень заинтересовано в защите прав женщин. Почему и как это устроено – объясняет юрист Лола Кирилова.
Алексей Навальный – известная личность в России и самый популярный после Путина политика (таковы данные опросов!) Иные видят в нем спасителя и избавителя и доверяют больше, чем действующей власти, другим кажется, что оппозиционер – откровенное зло, и он может повести людей за собой не туда и нарушить устоявшуюся систему. Есть, конечно, и третьи - безразличные. А интересно откуда вообще взялся Навальный? Как становился характер лидера современной российской оппозиции? Об этом можно узнать из публикации писателя и публициста Дмитрия Быкова.
Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.
Предоставим историкам рассказывать о Кронштадтском восстании и Десятом съезде РКП (б). Для нас столетие этих событий (оба выпали на март 1921-го) — только повод кое-что понять в механике нынешней власти. Которая и сегодня похожа на ту, что самым непредсказуемым способом разрешила тогда национальный кризис, вроде бы угрожавший ей гибелью.
"Почти все сегодня занимаются спортом, в том числе и во время пандемии коронавируса. Но это связано не только с удовольствием и беспокойством о собственном здоровье. Фитнес - это общественный императив нашего времени", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Марк Трибельхорн.
Он был одним из самых популярных итальянцев в советской России. Его имя для миллионов соотечественников стало символом безмятежного детского счастья, незабываемых впечатлений, мимолетных радостей первых лет жизни. Родившийся на севере Итальянского «сапожка», в городке Оменья, Джанни Родари превратился со временем в настоящего, классического сказочника — из тех немногих, что каким-то чудом сохранились в эпоху телевидения, космических полетов и фэнтезийных романов.
Количество землетрясений заметно возросло по сравнению с прошлыми годами во всем мире. О чем это сигнализирует? И можно ли все-таки как-то их предупредить? На эти и другие вопросы по теме отвечает почётный геолог, геофизик Юлий Фёдорович Коновалов.
На днях одно юное существо спросило меня, каково быть старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы.
В честь наступающего 8 марта слово сегодня предоставляется женщинам. Но поскольку дамы у нас не простые, а литературные, то не худо вспомнить и о Дне писателя, отмечаемом 3 марта. Наверное, все, у кого «пальцы тянутся к перу, перо к бумаге», это дело уже отметили.
На положение дел в российских школах давно пора обратить пристальное внимание. Здесь, к сожалению, процветают агрессия, неуважение к учителям и друг к другу и поведенческая распущенность школяров (также иногда и самих педагогов), а борьба с гаджетами на уроках напоминает в ряде случаев театр военных действий. В общем, проблем хватает. И как с ними справляться? Может одним из решений накопившихся вопросов станет появление в школах десяти регионов РФ советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями?
Ряд социальных ученых в России вновь подняли вопрос о реституции — возвращении отнятой большевиками в 1917 году собственности потомкам ее владельцев. Круглый стол на эту тему проходил в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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