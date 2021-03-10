ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Дубовая бочка
2014-09-03-00-34-10
Старик собрал своих детей:— Дети мои, настал мой последний час. Слушайте внимательно, потому что я хочу, чтобы вы мне растолковали одну историю.
Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?
2021-02-18-09-25-45
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Лесной лекарь
2014-10-03-00-24-23
Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!
Два ангела
2014-08-29-00-36-21
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном...
Дедушка и Смерть
2014-09-30-00-23-11
Жил старый дедушка. Было ему уже сто лет. Вот узнала Смерть, что живёт такой старый человек. Пришла к нему и говорит:
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Картина
Христианская притча   
10 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

baikal

Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.

Через несколько дней мудрец пришёл в дом безбожника. В подарок ему мудрец принёс красивую картину. Безбожник был в восторге. Никогда ещё не доводилось ему видеть такой совершенной красоты.
— Какое чудо! — вскричал он. — Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр?
— Да ничьей! — отвечал мудрец. — Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней — чистый холст. Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я её и опрокинул. Краски из неё вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась!
— Да вы смеётесь надо мной! — воскликнул безбожник. — Как это — вылились? Быть такого не может. Вы только посмотрите на это полотно: какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца!
— Вот видите, — сказал мудрец, — вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой — случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озёра, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла и воли величайшего творца?!

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Какую обувь выбрать на весну
    Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.
  • Император Александр III: семьянин и миротворец
    10 марта (26 февраля) 1845 года родился император Александр III.
  • Михаил Евдокимов. Рассказ «После бани»
  • Картина
    baikal Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.
  • Неравенство между женщинами и мужчинами: интересные закономерности
    Равенство мужчин и женщин существует в России «на бумажках» – в законах, планах и международных отчетах. На самом деле, государство не очень заинтересовано в защите прав женщин. Почему и как это устроено – объясняет юрист Лола Кирилова.
  • Алексей Навальный: кто он, откуда и зачем?
    Алексей Навальный – известная личность в России и самый популярный после Путина политика (таковы данные опросов!) Иные видят в нем спасителя и избавителя и доверяют больше, чем действующей власти, другим кажется, что оппозиционер – откровенное зло, и он может повести людей за собой не туда и нарушить устоявшуюся систему. Есть, конечно, и третьи - безразличные. А интересно откуда вообще взялся Навальный? Как становился характер лидера современной российской оппозиции? Об этом можно узнать из публикации писателя и публициста Дмитрия Быкова.
  • Откровения похоронного агента: главное с такой работой – не спиться
    Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.
  • Антикризисные меры столетней давности применимы властью и сейчас
    Предоставим историкам рассказывать о Кронштадтском восстании и Десятом съезде РКП (б). Для нас столетие этих событий (оба выпали на март 1921-го) — только повод кое-что понять в механике нынешней власти. Которая и сегодня похожа на ту, что самым непредсказуемым способом разрешила тогда национальный кризис, вроде бы угрожавший ей гибелью.
  • Багама мама. Театр Лицедеи
  • Реалии эпохи фитнеса: тело становится визитной карточкой человека
    "Почти все сегодня занимаются спортом, в том числе и во время пандемии коронавируса. Но это связано не только с удовольствием и беспокойством о собственном здоровье. Фитнес - это общественный императив нашего времени", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Марк Трибельхорн.
  • В СССР итальянского сказочника Джанни Родари любили как нигде в мире
    Он был одним из самых популярных итальянцев в советской России. Его имя для миллионов соотечественников стало символом безмятежного детского счастья, незабываемых впечатлений, мимолетных радостей первых лет жизни. Родившийся на севере Итальянского «сапожка», в городке Оменья, Джанни Родари превратился со временем в настоящего, классического сказочника — из тех немногих, что каким-то чудом сохранились в эпоху телевидения, космических полетов и фэнтезийных романов.
  • Геофизик: почти половина России – районы, где хорошо трясет
    Количество землетрясений заметно возросло по сравнению с прошлыми годами во всем мире. О чем это сигнализирует? И можно ли все-таки как-то их предупредить? На эти и другие вопросы по теме отвечает почётный геолог, геофизик Юлий Фёдорович Коновалов.
  • Каково быть старой?
    На днях одно юное существо спросило меня, каково быть старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы.
  • Они были первыми: вспомним женщин, прославивших отечественную науку
    Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершать великие открытия. В честь Международного женского дня мы предлагаем вспомнить о тех женщинах, которые прославили отечественную науку.
  • Нам ничего чуждебного не надо...
    В честь наступающего 8 марта слово сегодня предоставляется женщинам. Но поскольку дамы у нас не простые, а литературные, то не худо вспомнить и о Дне писателя, отмечаемом 3 марта. Наверное, все, у кого «пальцы тянутся к перу, перо к бумаге», это дело уже отметили.
  • Ирландский танец. Театр Лицедеи
  • Обучение и обустройство жилья
    cherry Однажды странник подошёл к ветхой лачужке мастера с просьбой о возможности поучиться у него.Когда мастер сам вошёл внутрь, путник последовал было за ним, но тот остановил его тут же на пороге.
  • Как сделать так, чтобы внукам было по-настоящему интересно в школе?
    На положение дел в российских школах давно пора обратить пристальное внимание. Здесь, к сожалению, процветают агрессия, неуважение к учителям и друг к другу и поведенческая распущенность школяров (также иногда и самих педагогов), а борьба с гаджетами на уроках напоминает в ряде случаев театр военных действий. В общем, проблем хватает. И как с ними справляться? Может одним из решений накопившихся вопросов станет появление в школах десяти регионов РФ советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями?
  • Возвращение конфискованной большевиками собственности — мечты, мечты?
    Ряд социальных ученых в России вновь подняли вопрос о реституции — возвращении отнятой большевиками в 1917 году собственности потомкам ее владельцев. Круглый стол на эту тему проходил в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке).
  • Мы и природа: кто кого?..
    Загубим ли мы природу или она воспротивится техногенному наступлению и регенерирует свои ресурсы?..

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 