Две ветки и буква «Т»

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?
Один из показателей того, насколько стабильно живет государство, и как умело власти проводят социально-экономическую политику, демографический. У нас с демографией ситуация непростая. Население сокращается огромными темпами. Не влияет на ситуацию и приток мигрантов. Это тревожно, ведь земель у нас много. Значит, на них кто-то должен жить, их обрабатывать и охранять. Если наблюдается убыль людей, страна может стать территорией для решения чужих интересов. В общем, вопросов по теме достаточно. Поищем ответы. Почему сокращается население России и что с этим делать? Разговор с доктором экономических наук Сергеем Рязанцевым, директором Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Евгений Максимович Примаков занимает в пантеоне политических деятелей новой России постсоветского периода совершенно особое место. Его уважают и вспоминают с теплотой абсолютно все, даже политические противники. «Вот бы нам такого президента!» – это мнение можно услышать при любом его упоминании. А ведь он мог им стать! Об известных, малоизвестных и вовсе неизвестных широкой публике страницах жизни этого достойного человека в своей книге «Главный разведчик мог стать президентом. Карьера Евгения Примакова» рассказывает известный журналист, историк и политолог Леонид Млечин.
Гематоген – любимое многими лакомство, которое является средством профилактики железодефицитной анемии и повышает уровень гемоглобина. А этот полезный белок, входящий в его состав, вырабатывается из бычьей крови. Среди же православных бытует мнение, что вкушение крови в любом виде недопустимо.
Вот уже не первое десятилетие мы живем в напряженном ожидании смены власти. Случится ли она? И если да, то все ли будет гладко? Оказывается, в свое время генерал-лейтенант Валентин Мошков, известный как русский Нострадамус, дал свой прогноз будущего России исходя из законов исторических циклов.
Сны наших предков во многом отличались. Они не просыпались в холодном поту от атаки космического монстра и не тянулись спросонья к утерянному во сне смартфону. Но они видели сны неприятные, тяжелые и греховные. Такие, после которых обязательно следовало помолиться.
"Политика всегда осуществлялась с помощью изображений. Что говорят о политиках и текущей ситуации в мире картины из недавно переустроенного Овального кабинета Байдена и кабинетов других лидеров?", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Советские артисты были желанными гостями на международных кинофестивалях. Особенно в таких странах, как социалистическая Чехословакия. В 1969 году в Карловы Вары отправилась из СССР делегация деятелей культуры.
Станет ли появление интернета причиной отказа человечества от четких истин и канонов поведения? Некоторые считают, что да. Такого мнения придерживается, например, Игорь Чубаров, директор Института социально-гуманитарных наук.
Датой появления первых лотерей в России называют 18 век. В то время с их помощью собирали деньги в бюджет и на благотворительность. Например, благотворительные средства шли на помощь голодающим или жертвам военных конфликтов.
От количества наименований ингредиентов полезных для кожи, которые должны присутствовать в антивозрастной косметике захватывает дух. Особый интерес представляют церамиды. Что это за «малыши» и зачем они необходимы расскажем в статье.
Они мне надоели. Грех говорить такое о немолодых, заслуженных людях, но что тут еще можно сказать? Я от них просто устал. Да и они устали от нас: соцсети полны жалоб на то, что знаменитость, билеты на концерт которой стоили 5500 руб., не попадала в такт магнитофону, не вовремя открывая рот. Годы и отсутствие конкуренции берут свое: Филиппу Бедросовичу Киркорову — 53, Валерию Меладзе — 55, Николаю Баскову — 44, вечно юным Стасу Пьехе и Диме Билану — 40 и 39, а новые лица на эстраде не появляются.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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