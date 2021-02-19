Две ветки и буква «Т»

Мастер утверждал, что большинство людей живёт не в мире Реальности, а в мире, созданном их умом.

Когда один учёный пришёл поспорить на эту тему, Мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил:

— Что ты здесь видишь?

— Букву «Т» — ответил учёный.

— Я так и думал, — произнёс Мастер. — В природе нет никакой буквы «Т»; есть только символ в твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные веточки.

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Источник: pritchi.ru

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