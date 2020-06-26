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Два водоёма
Притча неизвестного происхождения   
26 Июня 2020 г.
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Некогда появились на земле два водоёма, порождённые двумя подземными истоками. Вода заполнила две равные земные раковины, и образовалось два чистых прекрасных озера. Вода прибавлялась, и каждому озеру надо было решить: каким быть дальше. И услышали они голос свыше:

— Есть два пути — стать глубже, но меньше, напоминая прозрачную лужицу, или стать шире и больше, разлившись по поверхности земли.

— Я стану шире и больше, — решило одно озеро, — чтобы даже птица с высоты своего полёта видела меня.

— А я хочу сохранить чистоту вод своих, чтобы любой желающий мог утолить жажду, — сказало другое.

— Кому будет нужна твоя вода, — усмехнулось первое озеро, — если её с трудом можно будет отыскать среди зарослей. Все будут приходить ко мне, потому что будут видеть меня издалека.

Прошло время. Первое озеро разлилось на огромные пространства. Не нужно было прикладывать усилий, чтобы отыскать его. Другое ушло в трещину земли, просочившись сквозь кристаллы горных пород. Оно стало меньше и почти неразличимо в тени густой зелени. Наступило время великого солнцестояния, и обмелевшее огромное озеро начало загнивать. Дурной запах стал исходить от него, вода замутилась, покрылась зеленью и слизью. А маленькое озеро, ставшее еле приметным водоёмом, приняло в себя священные лучи и стало ещё прекраснее, прозрачнее и чище. Оно словно заискрилось в свежей чистоте своей. И как бы ни было оно мало, всё живое, жаждущее воды, находило его и освежало себя кристальной чистотой священной влаги. Под воздействием солнца происходят те изменения, которые ускоряют процессы, связанные с истинной сутью всех явлений: гнилое быстрее загнивает, чистое — очищается. Так и человек становится чище, если обращает свой взгляд в глубину свою, а не на поверхность.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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