Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о...
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Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было...
Некогда появились на земле два водоёма, порождённые двумя подземными истоками. Вода заполнила две равные земные раковины, и образовалось два чистых прекрасных озера. Вода прибавлялась, и каждому озеру надо было решить: каким быть дальше. И услышали они голос свыше:
— Есть два пути — стать глубже, но меньше, напоминая прозрачную лужицу, или стать шире и больше, разлившись по поверхности земли.
— Я стану шире и больше, — решило одно озеро, — чтобы даже птица с высоты своего полёта видела меня.
— А я хочу сохранить чистоту вод своих, чтобы любой желающий мог утолить жажду, — сказало другое.
— Кому будет нужна твоя вода, — усмехнулось первое озеро, — если её с трудом можно будет отыскать среди зарослей. Все будут приходить ко мне, потому что будут видеть меня издалека.
Прошло время. Первое озеро разлилось на огромные пространства. Не нужно было прикладывать усилий, чтобы отыскать его. Другое ушло в трещину земли, просочившись сквозь кристаллы горных пород. Оно стало меньше и почти неразличимо в тени густой зелени. Наступило время великого солнцестояния, и обмелевшее огромное озеро начало загнивать. Дурной запах стал исходить от него, вода замутилась, покрылась зеленью и слизью. А маленькое озеро, ставшее еле приметным водоёмом, приняло в себя священные лучи и стало ещё прекраснее, прозрачнее и чище. Оно словно заискрилось в свежей чистоте своей. И как бы ни было оно мало, всё живое, жаждущее воды, находило его и освежало себя кристальной чистотой священной влаги. Под воздействием солнца происходят те изменения, которые ускоряют процессы, связанные с истинной сутью всех явлений: гнилое быстрее загнивает, чистое — очищается. Так и человек становится чище, если обращает свой взгляд в глубину свою, а не на поверхность.
Некогда появились на земле два водоёма, порождённые двумя подземными истоками. Вода заполнила две равные земные раковины, и образовалось два чистых прекрасных озера. Вода прибавлялась, и каждому озеру надо было решить: каким быть дальше. И услышали они голос свыше:
Банные процедуры на Руси всегда были популярны и играли значительную роль в жизни наших предков. Однако существовал ряд табу, касавшихся мытья и походов в баню. Одни были связаны с религиозной сферой, другие – с магическими поверьями. Итак, когда же русским не рекомендовалось мыться?
Народный артист России Владимир Коренев стал популярным в 21 год, когда на киноэкраны вышел фильм «Человек-амфибия». Роль Ихтиандра прославила актера. 20 июня Владимиру Борисовичу исполняется 80 лет, он сыграл много ролей в кино и в театре, но артиста чаще вспоминают по роли Ихтиандра – наивного юноши с большими голубыми глазами.
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Екатерина Великая была не только дальновидным политиком и мудрой женщиной, но и большой любительницей вкусно поесть. Взойдя на трон, бывшая наследница нищего рода немецких аристократов ни в чём себе не отказывала и баловалась яствами самыми что ни на есть экзотическими. При дворе императрицы были заведены роскошные обеды, а кулинары создавали настоящие чудеса.
У одного Мастера был нерадивый ученик. Все в группе, вовремя сдавали задания, постигали мудрость и искусство единоборств. Но он один-единственный постоянно отставал. Всё делал неправильно, с ошибками. Сам на это злился и ссорился с товарищами.
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Академик Михаил Борисович Пиотровский, потомственный директор Эрмитажа, историк, арабист, президент Всемирного клуба петербуржцев и Конгресса петербургской интеллигенции, – один из самых интересных собеседников, что при таком послужном списке, казалось бы, немыслимо.
Многие века женщины на Руси носили только длинные волосы. Илишь в начале прошлого века, когда повеяло эмансипацией, некоторые из них стали носить короткие стрижки. С чем же это связано? Дело в том, что волосы для русских всегда имели особый, сакральный смысл.
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