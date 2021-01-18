Друзья Спора

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Один из лучших советских комиков, народный артист России Семен Фарада сыграл роли во множестве блистательных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «После дождичка в четверг». За тридцать три года работы в кинематографе Фарада снялся в ста тридцати фильмах.
Книги Михаила Веллера просто обязательны к прочтению, если мы хотим понять смысл того, что происходит с миром. В новой книге, которую Веллер начинает со своих приключений, им проанализированы корни сегодняшнего мирового мракобесия. И человечество могло бы понять, как выбраться из этой глобальной передряги, но, к сожалению, людям никогда не нравилась правда.
1 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) был издан Приказ №1, который, по мнению многих офицеров и историков, положил начало окончательному разложению российской армии. В конечном счёте, результатом его негативного воздействия стал унизительный выход РСФСР из Первой Мировой войны и подписание 3 марта 1918 года позорного Брестского мира в статусе проигравшей с большими территориальными потерями.
«Я – единственный в мире по-настоящему свободный человек мира моды, – говорил он. – Все мои коллеги давным-давно передали свои бренды в чужие руки, а я всегда оставался Пьером Карденом от А до Z». Он создал империю, над которой никогда не заходило солнце: 500 фабрик, 800 торговых лицензий – от чая до мебели – и почти 200 тысяч сотрудников на всех континентах. На девяносто девятом году жизни в Американском госпитале парижского пригорода Нейи-сюр-Сен скончался последний из великих кутюрье двадцатого столетия. Это интервью с тем, кого во Франции по праву прозвали «императором моды», состоялось незадолго до его ухода в мир иной.
Двадцатый век в летописной истории человечества является, пожалуй, самым кровопролитным и катастрофичным по своим последствиям. Демографы подсчитали, что за всю историю человечества родилось и умерло около 120 миллиардов человек. А за один только ХХ век погибло от войн и революций более половины этого количества!
Телеканал «Россия-1» в прайм-тайм показал восьмисерийный фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Размышления по поводу самого факта его демонстрации во время пандемии привели автора этой статьи к неожиданным выводам.
В исламе сновидениям уделяется достаточно большое внимание. Несмотря на то, что мусульмане не отрицают такое явление как вещие сновидения, а толкование снов считают наукой, согласно учению, содержанием далеко не всех ночных видений следует делиться с окружающими.
В традиционной русской избе, строившейся по определённым канонам, центральная горизонтальная балка, поверх которой прибивались остальные потолочные доски, называлась матицей. Она была наделена сакральным смыслом и делила внутреннее пространство жилища на две равные части, обозначая условную границу за которую посторонним вход был запрещён.
В наступившем 2021-м исполняется триста лет провозглашению Российской империи. Начало имперского периода (время Петра) было самым острым и дискуссионным историческим вопросом для общественной мысли дореволюционной России, а для России современной таковым вопросом является, напротив, крах империи – 1917 год. Многие имперские реалии, которые не вписывались в советскую идеологическую схему, были отсеяны, а потому неизвестны сегодня не только широкому кругу, но и большому количеству специалистов.
«Над городом» – самая известная картина Шагала и она же самая странная и загадочная. Ну да, конечно, любой скажет: какие еще загадки? Все ясно как божий день: это метафора любви, причем любви самого художника, все знают, что изобразил он на этой немаленькой картине (почти полтора на два метра) самого себя и свою любимую жену Беллу, а летят они над его родным и любимым Витебском.
В самом конце прошлого года пришла печальная весть. На 99-м году жизни не стало легендарного советского разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. О нём написаны книги, сняты фильмы. В нашей разведке его очень уважали и ценили. О жизни и смерти Джорджа Блейка рассказал полковник в отставке Олег Гаврилов.
Конфликты отцов и детей, то есть поколений, конечно существуют. В частности, иногда не складываются хорошие отношения между мамой и дочкой. Такая ситуация многим знакома. Не секрет, что девочки от такой родительской нелюбви, очень страдают. И даже будучи во взрослом возрасте не все стойко справляются с травмами, полученными в прошлом. Эти и другие темы освещены в книгах американской писательницы Пег Стрип. Ниже предлагается фрагмент работы автора «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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