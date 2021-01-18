Друзья Спора

Было у Спора два друга: Благоразумие и Упрямство. Упрямство его спорить заставляло. А благоразумие, наоборот, останавливало.

Наконец, Упрямство не выдержало и сказало:

— Выбирай: или я или оно!

— Ты! — сказал Спор, понимая, что с благоразумием он скоро вообще разучится спорить.

Благоразумие, разумеется, пыталось его остановить. Но спор не стал даже слушать его. И остался у него один только друг. Точнее, самый настоящий недруг. Хотя об этом с ним лучше не спорить.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...