Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
Запрягли коней, юноша кружил в саду Академии, столь неукоснительно придерживаясь избранного направления, что безошибочно попадал в собственную колею. Все, естественно, были поражены, один Платон неодобрительно отнёсся к стараниям Анникерида, заметив:
— Человеку, преданному таким пустякам, невозможно заниматься чем-нибудь серьёзным, ибо ум его, поглощённый ничтожными вещами, неизбежно не замечает того, что поистине достойно удивления.
В самом конце прошлого года пришла печальная весть. На 99-м году жизни не стало легендарного советского разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. О нём написаны книги, сняты фильмы. В нашей разведке его очень уважали и ценили. О жизни и смерти Джорджа Блейка рассказал полковник в отставке Олег Гаврилов.
Конфликты отцов и детей, то есть поколений, конечно существуют. В частности, иногда не складываются хорошие отношения между мамой и дочкой. Такая ситуация многим знакома. Не секрет, что девочки от такой родительской нелюбви, очень страдают. И даже будучи во взрослом возрасте не все стойко справляются с травмами, полученными в прошлом. Эти и другие темы освещены в книгах американской писательницы Пег Стрип. Ниже предлагается фрагмент работы автора «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы».
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного зеркала в лифте? Лицо мятое, осунувшееся. Хорошо, что под аптечной маской теперь никто не видит эту физиономию мизантропа. Я таким не был. Меня таким сделала отечественная медицина.
У русского писателя и публициста Сергея Довлатова в жизни были три важных города. Это Ленинград (сегодняшний Санкт-Петербург), эстонский Таллин и американский Нью-Йорк. И три близких знакомых Довлатова поделились своими воспоминаниях, связанными с ним самим и этими городами в книге «Три города Сергея Довлатова». Предлагаем прочитать фрагмент из воспоминаний Елены Скульской, работавшей вместе с Довлатовым в газете «Советская Эстония».
Хочет быть здоровым и долго прожить, наверное, каждый человек. Не отличался этим от других и отец народов Иосиф Сталин. В свое время он очень интересовался «волшебной» сывороткой академика Богомольца, которая якобы могла лечить все болезни и дарить многие лета. Чем все закончилось?
6 января исполнилось 83 года известному актеру и музыканту Адриано Челентано. В Советском Союзе его особенно любили, хотя с концертами у нас он был лишь однажды. Дочь Челентано Розалинда немного рассказала об отце.
Среди муз русских классиков, вдохновлявших писателей на создание их лучших произведений были не только заботливые и покорные супруги, но также законные и гражданские жёны-стервы, наполнявшие их существование болью и страданиями.
Знаменательное событие проходило в зале «Гран кафе» на бульваре Капуцинов, 14. Публика была поражена, увидев на экране движение: спешили пешеходы, мчались велосипедисты, к перрону подходил поезд, из него выходили пассажиры... Это были незатейливые фрагменты повседневной жизни, но они вызвали бешеный восторг.
В прошлый раз мы начали рассказ о волшебных масках для рук, которые не только придутся по вкусу домохозяйкам, но и будут как нельзя, кстати, в период новогодних торжеств. Эффект от маски будет заметен сразу, даже на запущенных или дряблых руках.
Виктор Сухоруков — знаменитый киноартист, прекрасный театральный актер и интересный человек. Кинозрители знают его по фильмам Мамина, Рогожкина, Балабанова, Лунгина, Кончаловского, ему аплодирует публика Театра Моссовета и Театра Вахтангова. На экране и сцене он ни на кого не похож. Сухоруков необыкновенно точно играет русское чудачество, русскую странность, русское существование вне границ и берегов — человека, от которого можно ждать все, что угодно, как хорошее, так и плохое. Мы долго договаривались об интервью, оно состоялось в начале второй волны коронавируса. Тональность, в которой пошел наш разговор, сильно отличалась от жутковатой атмосферы входящей в эпидемию ковида Москвы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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