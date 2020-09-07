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Дорогое обучение
Современная притча   
07 Сентября 2020 г.
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vrema dengi

Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковёр. Ещё бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, было уже поздно, деньги уплыли.

Зайдя в кабинет и чувствуя свою вину, он, не ожидая того, что ему скажут, произнёс:

— Я понимаю, что вы вправе меня уволить, и, признавая свою вину, принимаю ваше решение.

— Уволить? — произнёс руководитель. — Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение и не вправе разбрасываться такими ценными кадрами. Идите работать!

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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  • Дорогое обучение
    vrema dengi Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковёр. Ещё бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, было уже поздно, деньги уплыли.
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