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Дерево в пустыне
Притча неизвестного происхождения   
13 Ноября 2020 г.
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Пустыня растянулась во все стороны бесконечным сухим морем, и солнце палило кожу.

Путник брёл по песку и не думал о сухости во рту и об истерзанных ступнях его. Этот путь продолжался уже вечность, и эта вечность разворачивалась перед ним снова и снова. В одно из мгновений этой вечности он увидел в песке кувшин с водой и старую, порванную чалму, а рядом — еле заметный, зеленеющий росток, лежащий прямо на горячем песке. Видимо, с недавно проезжающего мимо каравана упали эти вещи на землю. Возрадовался путник и возблагодарил небеса за такие подарки.

Он сделал глоток из кувшина, и мысли его стали чистыми, как та вода, которую он пил. Он отпил ещё немного, и разум его стал лёгким, как сухие ветры пустыни. С третьим глотком он, наконец, услышал шорох песка и завывание ветра. И подумал путник: «Я могу взять кувшин с собой, но расплещется вода его. Я могу надеть на голову чалму, но не спасёт она меня от жары палящего солнца. И растение это, конечно, не выживет, если возьму я с собой его».

И вырыл он ямку и посадил туда зеленеющий росток. И вылил он остатки воды в ямку, и положил на росток этот чалму, да так, чтобы протёртая ткань защитила росток от прямых лучей зенита. И ушёл по песку, оставляя за собой следы, которые так любит заносить ветер.

Прошло двадцать пять лет, и через ту же самую пустыню ехал караван с богатыми купцами. Кочевники тихо сидели и правили верблюдами, а купцы переговаривались и рассказывали друг другу смешные истории. Через некоторое время караван прибыл к оазису с прекрасным озером с прохладной водой и удивительным деревом, которое тянулось к самому небу и солнцу.

Все спрыгнули с верблюдов на песок и сразу бросились к озеру, чтобы испить свежесть его и умыться чистотой его. Все, кроме одного купца. Он только возблагодарил небеса за такие подарки, сделал три глотка из пруда, и сел отдыхать в тени дерева. И никто-никто не понял, почему у него так сверкнули глаза, когда он увидал на самой верхушке дерева старую, протёртую чалму.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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